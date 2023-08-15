Военное обозрение
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Появились новые кадры досмотра российскими военными сухогруза, следовавшего в украинский порт Измаил

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Появились новые кадры досмотра российскими военными сухогруза, следовавшего в украинский порт Измаил

Опубликованы новые кадры, на которых запечатлена работа российской досмотровой группы на следовавшем под флагом Палау в украинский дунайский порт Измаил сухогрузе "Сукра Окан".


На кадрах хорошо виден облет российским вертолетом Ка-29 не остановившегося по требованию российского морского патруля сухогруза "Сукра Окан", высадка отряда российских военнослужащих на борт корабля, проверка всей необходимой документации, а также проведение досмотра внутренних помещений сухогруза на наличие запрещенных к провозу грузов.




Опубликованные кадры являются очередным свидетельством того, что все действия инспекционной группы осуществлялись профессионально и полностью соответствуют существующим требованиям, закрепленных в международных документах.

После проведения досмотра на борту и во внутренних помещениях "Сукра Окан" и был составлен проверочный протокол, судно продолжило движение в подконтрольный Киеву порт Измаил.

Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина даст "оптимальный ответ" на проведение российскими военными досмотра направлявшегося в Измаил сухогруза "Сукра Окан". Представители киевского режима также назвали этот инцидент "проявлением каперского права", а также "преступлением международного законодательства".

Стоит отметить, что до появления первых кадров досмотра судна украинские власти утверждали, что проверка "Сукра Окан" не была осуществлена, так как экипаж сухогруза якобы не позволил российским военнослужащим высадиться на борт.

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10 комментариев
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  1. Mister X
    Mister X Сегодня, 15:25
    -3
    Про этот сухогруз уже который день нам подробности подают.

    Про пленного майора Т нет новостей?
    Подтверждение, опровержение, хоть что-нибудь
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:36
      +2
      все действия инспекционной группы осуществлялись профессионально
      Значит так тому и быть !
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 15:39
    +3
    Страна 404 в своем репертуаре - как экипаж гражданского судна может помешать высадке десанта с боевого вертолета????!!!
    Вот как???

    Служил в вертолетном полку- когда 24ка глядит на тебя, слегка подвиснув и покачивает хвостом примеряясь - хочется стать гвоздем и вбиться в землю поглубже.Чисто рефлекторно..
    Хотя знаешь -
    что свои юмористы lol lol
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:22
      +1
      Свой 1970.Открою страшную тайну.При СССР экипаж парохода под флагом СССР должен был отбиваться при захвате всеми силами и средствами.Брандсбойтами,баграми и сигнальный ракетницей. hiВ этом деле усердствлвала Аргентина.Наверно чаще всех по нам стреляла,может и было за что,я не свидетель тех событий.
    2. ROSS_51
      ROSS_51 Сегодня, 16:29
      0
      Цитата: свой1970

      Служил в вертолетном полку- когда 24ка глядит на тебя, слегка подвиснув и покачивает хвостом примеряясь - хочется стать гвоздем и вбиться в землю поглубже.Чисто рефлекторно..
      Хотя знаешь -
      что свои юмористы lol lol

      В службу в армии отрабатывали свои задачи на пустыре за частью. Вдруг появляется Ми-28 (жутко секретный тогда) и начинает отрабатывать на нас заход на атаку. Раз 5-6 заходил..тоже не очень приятное впечатление))
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:47
    +1
    Довольно интересноё видео для разбора " полётов " для моряков.Капитан не выполнил команду ,стоп машина .Но выполнил приказ экипажу собраться на крышке трюма.Не очень приятно кода открываешь клинкетную дверь в надстройку, а там в темноте кто то на тебя движется,почему был выключен свет в коридорах?По ватерлинии видно что пароходик пустой как бубен.При заходе в рубку ,видно что Кэп врубает " дурака" ,перекладывая ответственность в общении на старпома.Не поверю что кэп не знает англицкого.Не показано как проверяли трюма- это должен был делать боцман ,предоставляя доступ к трюмам- открыть люки на палубе.Сколько человек высадилось? Команда чётко выполняла инструкцию ,сидела и не вякала. Как понял ,было пожелание от наших - хорошего дня в конце.Был свидетелем такой проверки египетского судна в Англии ,порт Леруик..Расстояние до них от нас было метров 50.Чистый Голливуд..Там их спецназ действовал жёстче ,охаживая автоматами экипаж для ускорения,тычок стволом в бок ,не прикладом по башке, собирая их на палубе. А так первое впечатление от наших:Хорошая работа ,особенно англицкий язык. lol Шекспир отдыхает.Молодцы.Ждём ещё.И у кого есть возможность сделать качественный стоп кадр ,когда случайно появляется наш корабль в кадре.Мне кажется что стартовал второй вертолёт ? Если да ,то это меняет картину происходящего .
    1. faiver
      faiver Сегодня, 16:37
      +1
      Мне кажется что стартовал второй вертолёт ?
      - вам показалось, нет там второго вертолета, да и не встанут две вертухи на "голубя", если только робинсоны
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:44
        0
        faiver.Hет по корме
        ничего ,добрался до нормального монитора.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 15:52
    +2
    Сухогруз выполнял роль "пробного шара". Поэтому он и шел пустой, но при этом не желал подчиняться требованиям российской досмотровой группы.

    После проведения досмотра на борту и во внутренних помещениях "Сукра Окан" был составлен проверочный протокол, судно продолжило движение в подконтрольный Киеву порт Измаил.

    Теперь было бы правильно проверить его еще разок, но уже на обратном пути. Загнать его в российский порт, включить счетчик на все расходы и максимально не спеша провести проверку снизу доверху. Как и положено в таких случаях. Какой судовладелец пожелал бы сотрудничать после такого с Киевом?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:01
      +2
      Зачем проверять второй раз этот сухогруз ,что вы рассчитываете найти в нём под зерном ,уклонистов или женщин с низкой социальной ответственностью.Выгородку сделать не сложно,в трюме.