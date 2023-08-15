Появились новые кадры досмотра российскими военными сухогруза, следовавшего в украинский порт Измаил

Опубликованы новые кадры, на которых запечатлена работа российской досмотровой группы на следовавшем под флагом Палау в украинский дунайский порт Измаил сухогрузе "Сукра Окан".На кадрах хорошо виден облет российским вертолетом Ка-29 не остановившегося по требованию российского морского патруля сухогруза "Сукра Окан", высадка отряда российских военнослужащих на борт корабля, проверка всей необходимой документации, а также проведение досмотра внутренних помещений сухогруза на наличие запрещенных к провозу грузов.Опубликованные кадры являются очередным свидетельством того, что все действия инспекционной группы осуществлялись профессионально и полностью соответствуют существующим требованиям, закрепленных в международных документах.После проведения досмотра на борту и во внутренних помещениях "Сукра Окан" и был составлен проверочный протокол, судно продолжило движение в подконтрольный Киеву порт Измаил.Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина даст "оптимальный ответ" на проведение российскими военными досмотра направлявшегося в Измаил сухогруза "Сукра Окан". Представители киевского режима также назвали этот инцидент "проявлением каперского права", а также "преступлением международного законодательства".Стоит отметить, что до появления первых кадров досмотра судна украинские власти утверждали, что проверка "Сукра Окан" не была осуществлена, так как экипаж сухогруза якобы не позволил российским военнослужащим высадиться на борт.