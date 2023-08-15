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Представитель Минобороны Украины рассказала о «планах» ВС России в отношении Авдеевки

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Представитель Минобороны Украины рассказала о «планах» ВС России в отношении Авдеевки

Вооруженные силы РФ предпринимают усилия для взятия под контроль дорог и господствующих высот вокруг Авдеевки, стараясь ее окружить. Сделав это, наши подразделения станут продвигаться дальше к границам ДНР.

Так представитель Минобороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала о «планах» командования ВС России в отношении Авдеевки. Откуда ей они якобы стали известны, замминистра украинского военного ведомства не уточнила.

По ее словам выходит, что под Донецком наступают не боевики ВСУ, а российские военные. Об этом свидетельствует и ее фраза, что россияне за последний год не продвинулись на Авдеевском направлении.

Враг не рискует в Авдеевку заходить, чтобы не увязнуть в боях с нашими защитниками

- утверждает чиновница, говоря, что вместо этого ВС России постараются выйти к границам региона.

Если действовать согласно «плану Маляр», то за окружением российскими военными Авдеевки могут последовать бои за Селидово, Украинск и Красноармейск (украинское название – Покровск) с дальнейшим продвижением к Днепропетровской области. Таким образом, чисто гипотетически, Вооруженные силы РФ вышли бы в тыл украинской группировке, действующий на Запорожском направлении.

Согласно сегодняшнему заявлению Маляр, российская армия ведет наступательные действия в окрестностях Сторомайорского, Авдеевки, Марьинки и Красного Лимана. В частности, на Краснолиманском направлении наши войска теснят противника в районе Серебрянского лесничества.
Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
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4 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:07
    0
    Как в преферансе - обязон, 5 минут ежедневного эфира нужно чем-то заполнять. Пускай гутарит, раз есть кому слухать.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 15:47
      0
      Идут Петька и Василий Иванович ночью: — Темно, как в попе у негра, говорит Василий Иванович. — Везучий вы человек, Василий Иванович, везде вы побывали, всё .то вы знаете....
  2. alystan
    alystan Сегодня, 15:12
    +2
    Представитель Минобороны Украины рассказала о «планах» ВС России в отношении Авдеевки

    Так представитель Минобороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала о «планах» командования ВС России в отношении Авдеевки. Откуда ей они якобы стали известны, замминистра украинского военного ведомства не уточнила.

    По всей видимость из сводок МО РФ...
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 15:22
    +2
    и все то вы белая рвань знаете!!))..... к/ф воздушная тюрьма)))))