Представитель Минобороны Украины рассказала о «планах» ВС России в отношении Авдеевки

Враг не рискует в Авдеевку заходить, чтобы не увязнуть в боях с нашими защитниками

Вооруженные силы РФ предпринимают усилия для взятия под контроль дорог и господствующих высот вокруг Авдеевки, стараясь ее окружить. Сделав это, наши подразделения станут продвигаться дальше к границам ДНР.Так представитель Минобороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала о «планах» командования ВС России в отношении Авдеевки. Откуда ей они якобы стали известны, замминистра украинского военного ведомства не уточнила.По ее словам выходит, что под Донецком наступают не боевики ВСУ, а российские военные. Об этом свидетельствует и ее фраза, что россияне за последний год не продвинулись на Авдеевском направлении.- утверждает чиновница, говоря, что вместо этого ВС России постараются выйти к границам региона.Если действовать согласно «плану Маляр», то за окружением российскими военными Авдеевки могут последовать бои за Селидово, Украинск и Красноармейск (украинское название – Покровск) с дальнейшим продвижением к Днепропетровской области. Таким образом, чисто гипотетически, Вооруженные силы РФ вышли бы в тыл украинской группировке, действующий на Запорожском направлении.Согласно сегодняшнему заявлению Маляр, российская армия ведет наступательные действия в окрестностях Сторомайорского, Авдеевки, Марьинки и Красного Лимана. В частности, на Краснолиманском направлении наши войска теснят противника в районе Серебрянского лесничества.