Жители Гуама протестуют против развертывания американской системы противоракетной обороны на острове

Гуам используется в качестве экспериментального полигона для разработки ПРО. Несколько ракет, возможно, не самый худший сценарий для военного потенциала, но для тех, кто называет остров своим домом, это может разрушить жизни и средства к существованию

Реальность такова, что и США, и Китай провоцируют насилие.

Мы должны спросить себя: хотим ли мы быть добровольными участниками военного конфликта?

Соответствует ли это чаяниям народа чаморро [коренное население] и тех, кто решил назвать Гуам своим домом?