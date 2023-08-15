Жители Гуама протестуют против развертывания американской системы противоракетной обороны на острове

Жители Гуама устроили протесты, выступая против развертывания на острове инфраструктуры противовоздушной и противоракетной обороны, опасаясь, что территория острова будет втянута в потенциальный конфликт.
Как указывается в издании The Guardian, остров Гуам воспринимается в американской стратегии безопасности как одна из ключевых локаций в возможном противостоянии с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. На его территории расположены авиабазы, на которые часто перебрасываются бомбардировщики В-52, способные нести ядерное оружие.
США рассматривают Гуам в качестве передового форпоста и перевалочной базы в регионе: сюда должны быть переброшены силы в случае китайского вторжения на Тайвань. Для его защиты Пентагон планирует инвестировать $1,5 млрд в создание эшелонированной системы обороны, призванной защитить остров от всех типов угроз: баллистических и крылатых ракет, гиперзвуковых аппаратов и БПЛА. Для этого необходимо создать многоуровневую противоракетную оборону нового поколения.
Все это делает остров первой потенциальной целью китайских атак с целью лишить США стратегической базы. Поэтому, по данным The Guardian, планы по созданию оборонительной системы встретили широкое противодействие со стороны жителей Гуама. Сообщается, что жители Гуама обеспокоены тем, что остров может оказаться втянутым в потенциальный конфликт, и что расширение военной инфраструктуры также может представлять угрозу для природной среды и его местной культуры.
Гуам используется в качестве экспериментального полигона для разработки ПРО. Несколько ракет, возможно, не самый худший сценарий для военного потенциала, но для тех, кто называет остров своим домом, это может разрушить жизни и средства к существованию
- заявил Роберт Андервуд, бывший представитель Гуама в Конгрессе США.
Всего на Гуаме проживает около 170 тыс. человек, в том числе примерно 21 тыс. военнослужащих США, размещенных на трех базах. Однако развертывание новых военных объектов приведет к численности контингента.
В июле прошла встреча с жителями, на которой они высказали свои опасения политикам:
Реальность такова, что и США, и Китай провоцируют насилие.
Мы должны спросить себя: хотим ли мы быть добровольными участниками военного конфликта?
Соответствует ли это чаяниям народа чаморро [коренное население] и тех, кто решил назвать Гуам своим домом?
В настоящее время Пентагон готовит отчет о воздействии строительства системы ПРО на окружающую среду острова и мерах по его смягчению.