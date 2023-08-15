Украинский предприниматель: в стране сейчас строят «УССР 1930-х годов»

То, что я вижу, нам постоянно зажимают гайки. Постоянно

Из-за политики нынешних властей Украины, которые все сильнее закручивают гайки «свободы», затрудняя жизнь простым людям и предпринимателям, страна становится похожей на Украину времен Сталина.В частности, такое сравнение привел украинский предприниматель Владимир Поперешнюк, являющийся соучредителем логистической компании «Новая почта». По его словам, то, что сейчас делают власти страны, напоминает строительство «УССР 1930-х годов», так как, по его мнению, у этих действий слишком много общего.Поперешнюк заявил, что на Украине идет своя индустриализация, которую назвали «Велике відновлення». Имеется и раскулачивание фермеров, чем можно назвать, по мнению предпринимателя, то, что делает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев с ФОПами (физлица, занимающиеся предпринимательством) в последние годы. В планах создание трудовых лагерей, добавил соучредитель «Новой почты».– сказал Поперешнюк.При этом предприниматель добавил, что в самом начале вооруженного конфликта с Россией в стране имела место атмосфера свободы и экономической вольности, но всё это быстро исчезло.Однако попытки поставить экономику на рельсы советскими методами не работают и в конце концов работать придется предпринимателям, отметил бизнесмен.