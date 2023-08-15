Украинский предприниматель: в стране сейчас строят «УССР 1930-х годов»

Из-за политики нынешних властей Украины, которые все сильнее закручивают гайки «свободы», затрудняя жизнь простым людям и предпринимателям, страна становится похожей на Украину времен Сталина.
В частности, такое сравнение привел украинский предприниматель Владимир Поперешнюк, являющийся соучредителем логистической компании «Новая почта». По его словам, то, что сейчас делают власти страны, напоминает строительство «УССР 1930-х годов», так как, по его мнению, у этих действий слишком много общего.
Поперешнюк заявил, что на Украине идет своя индустриализация, которую назвали «Велике відновлення». Имеется и раскулачивание фермеров, чем можно назвать, по мнению предпринимателя, то, что делает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев с ФОПами (физлица, занимающиеся предпринимательством) в последние годы. В планах создание трудовых лагерей, добавил соучредитель «Новой почты».
То, что я вижу, нам постоянно зажимают гайки. Постоянно
– сказал Поперешнюк.
При этом предприниматель добавил, что в самом начале вооруженного конфликта с Россией в стране имела место атмосфера свободы и экономической вольности, но всё это быстро исчезло.
Однако попытки поставить экономику на рельсы советскими методами не работают и в конце концов работать придется предпринимателям, отметил бизнесмен.