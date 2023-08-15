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Спикер ВСУ заявил о переброске Киевом резервов на Лиманское и Купянское направления

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Спикер ВСУ заявил о переброске Киевом резервов на Лиманское и Купянское направления

Украинское командование перебрасывает резервы на Лиманский и Купянский участки фронта, где подразделения российской армии продолжают наступление. Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.


В эфире украинского телевидения Череватый заявил, что военным руководством ВСУ отданы непосредственные четкие приказы об обустройстве на Купянском направлении эшелонированной обороны. Также, по словам представителя Восточной группировки украинской армии, на этот участок фронта переброшены резервы. Эти меры призваны остановить продвижение российской армии в направлении города Купянск.

По данным американского "Института изучения войны", российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области в районах населенных пунктов Орлянка и Николаевка. Подразделения ВС РФ приблизились к Купянску на расстояние в 7 километров. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать на этом направлении.

Тем временем на Купянском участке фронта продолжаются ожесточенные бои. По оценкам экспертов, на Харьковском направлении вблизи Купянска может произойти резкий обвал обороны украинской армии обусловленный нехваткой у ВСУ живой силы. Киев посылает на это направление не прошедшие достаточной подготовки и немотивированные резервы. По противнику работает российская авиация, а также ствольная и реактивная артиллерия. При этом пока никакого масштабного обвала обороны ВСУ там не происходит.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:42
    0
    Если под Купянском увидим первые Челленджеры, то усё...кто-то приплыл.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:20
      0
      ВСУ начинают раздёргивать свои резервы. Хороший признак. На Запорожье меньше мяса на минные поля полезет, будет проще отправить к Бандере. am
  2. Ясная
    Ясная Сегодня, 15:43
    +1
    Эти меры призваны остановить продвижение российской армии в направлении города Купянск.

    Неужели намечается очередной Артемовск!?
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:06
      0
      Может и Лисичанск даже получится....
  3. monetam
    monetam Сегодня, 15:56
    +5
    Сейчас продвижение в этом направлении и остановится. Пока значительных сил для атаки не выделено, а значительных задач по быстрому и глубокому продвижения не ставилось.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:05
    0
    А у нас супротив резервов этих супостатов тоже кое-что есть в загашнике.
    Ух ты!
    <blockquote>На вооружении российских военных появились северокорейские снаряды, сообщает Военный обозреватель
    Надпись на одном из боеприпасов: "Да здравствует Рабочая партия Кореи!"</blockquote>
  5. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Сегодня, 16:08
    +1
    Странные какие то новости однако. Ты на кого работаешь? Надо его привлечь за разглашение военной тайны.

    Вообще, Россия молодец. Уважаю
  6. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 16:09
    +4
    Ключевая фраза статьи -пока обвального прорыва обороны нет.сил явно не хватает,укры подтянут резервы и все превратитса в очередную тягомотину.и вообще взять его почти без потерь в феврале 22г. и сдать потом перегруппировкой(по сути тотальным бегством) это позор Купянск по ходу разнесут в пыль как Артёмовск и другие населенные пункты.может всё таки пора по другому решать вопрос-ударами по цпр и разрушением транспортной логистики?
  7. aleks.29ru
    aleks.29ru Сегодня, 16:11
    0
    ЧуднАя война.. Раньше нужно было взять не одного языка чтобы узнать такие новости.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:20
    -1
    По оценкам экспертов, на Харьковском направлении вблизи Купянска может произойти резкий обвал обороны

    Это могло бы произойти при поступлении наших резервов, на это направление, и последующих, более активных, наступательных действиях ВС РФ. Пока же происходит всё наоборот - кокаинцы перебрасывают войска и строят укрепления, нам наступать становится тяжелее.
  9. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:28
    0
    Это очень хорошо. Наши вряд ли будут устраивать настоящее наступление, но очень полезно оттянуть резервы чубатых в ситуации, когда они на основном направлениии своей атаки и так вводят резервные подразделения.
  10. alystan
    alystan Сегодня, 16:36
    0
    Спикер ВСУ заявил о переброске Киевом резервов на Лиманское и Купянское направления

    Когда же у них закончатся резервы?


    Еще вот река и водохранилище усложнят задачу.