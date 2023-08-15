Спикер ВСУ заявил о переброске Киевом резервов на Лиманское и Купянское направления

Украинское командование перебрасывает резервы на Лиманский и Купянский участки фронта, где подразделения российской армии продолжают наступление. Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
В эфире украинского телевидения Череватый заявил, что военным руководством ВСУ отданы непосредственные четкие приказы об обустройстве на Купянском направлении эшелонированной обороны. Также, по словам представителя Восточной группировки украинской армии, на этот участок фронта переброшены резервы. Эти меры призваны остановить продвижение российской армии в направлении города Купянск.
По данным американского "Института изучения войны", российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области в районах населенных пунктов Орлянка и Николаевка. Подразделения ВС РФ приблизились к Купянску на расстояние в 7 километров. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать на этом направлении.
Тем временем на Купянском участке фронта продолжаются ожесточенные бои. По оценкам экспертов, на Харьковском направлении вблизи Купянска может произойти резкий обвал обороны украинской армии обусловленный нехваткой у ВСУ живой силы. Киев посылает на это направление не прошедшие достаточной подготовки и немотивированные резервы. По противнику работает российская авиация, а также ствольная и реактивная артиллерия. При этом пока никакого масштабного обвала обороны ВСУ там не происходит.