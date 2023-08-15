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Спикер ВВС ВСУ: Россияне изменили тактику ракетных ударов по Украине

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Спикер ВВС ВСУ: Россияне изменили тактику ракетных ударов по Украине

За последнее время ВС РФ нанесли ряд крайне точных и болезненных ударов по военной инфраструктуре ВСУ и их резервам в глубоком тылу. Это уже сказалось на темпах и неудовлетворительном результате так называемого контрнаступления украинской армии.


Что характерно, эффективность наших ракетных ударов не пытаются скрыть и на Украине. Так, командование ВСУ в своих последних сводках приводит процент целей, уничтоженных украинской ПВО, который на порядок ниже, чем буквально несколько месяцев назад.

Снижение результативности противовоздушной обороны попытался объяснить спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат, который в своем недавнем интервью заявил, что ВС РФ изменили тактику ракетных ударов по Украине.

С его слов, наше командование, благодаря разведданным, теперь планирует маршруты атаки таким образом, что ракеты обходят украинскую ПВО. Более того, сами ракеты, как выразился Игнат, постоянно меняют направление полета.

Например, пока дежурный пишет буквально три слова сообщения: «движется в сторону Киева», ракета уже меняет направление, двигается в другую сторону

- пояснил военный.

Напомним, что тот же спикер ВВС ВСУ ранее рассказывал о маневре ВС РФ, которые используют технологическое превосходство. С его слов, с помощью средств РЭБ российская армия имитирует пуски гиперзвуковых «Кинжалов», перегружая и без того немногочисленную украинскую ПВО.
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:55
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    С его слов, наше командование, благодаря разведданным, теперь планирует маршруты атаки таким образом, что ракеты обходят украинскую ПВО.

    да что вам волноваться ? Игнат все ракеты собьет , включая "кинжалы" wink
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:25
      +1
      Если всем "Игнатам" верить, нам такого наплетут,
      Что кругом одни потери и бомбить не нужно тут...
      Ну а сами свою зброю там попрячут втихаря,
      Если мы "Игнатам верим, это делаем мы зря!!!
  3. al3x
    al3x Сегодня, 16:58
    +1
    Ну сказал и сказал, работа у него такая. Слова этого Игната можно один раз скопировать и потом ежедневно на их основе писать статью, даже ничего не меняя. Или не писать. Просто ctrl+c и ctrl+v
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:00
    +3
    Это у них традиция такая - раз в один/два месяца заявлять об изменении тактики российских ударов. Скорее всего это делается для оправдания слабости ППО окраины.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:05
    +3
    Похоже после выхода из зерновой сделки мишени стали совсем не трансформаторы и подстанции.Что то визгу много стало ,про наши ракетные удары.То они все сбивают,на завтра мы оказывается " фантомы " сбили на экранах,то вообще ни чего не сбиваем.А что думает НАТО об эффективности своей ПВО? Игнат своими сводками совсем им мозги засрал.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:30
      +1
      Раз авиация наша не работает в полную силу - значит, ПВО их скорее живо, чем мертво
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:11
    +1
    пока дежурный пишет буквально три слова сообщения: «движется в сторону Киева», ракета уже меняет направление, двигается в другую сторону

    То-то у нас третью тревогу за день объявляют! А еще же ночь впереди! ))))
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:31
      0
      Не боитесь, дружественного огня-то? Мож, к своим?
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:13
    +2
    Спикер ВВС ВСУ: Россияне изменили тактику ракетных ударов по Украине

    Стали требушить структуру бандеровских гнёзд? Это похвально...Ишь ты, задумали отсидеться, пока там Донецк и Луганск рушат...
    Хрен вот...
  8. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:05
    0
    Просто голова кругом идет... Ракеты, которые кончились, вдруг стали менять направление.
    Тут призадумаешься, что делать yes