Спикер ВВС ВСУ: Россияне изменили тактику ракетных ударов по Украине

Например, пока дежурный пишет буквально три слова сообщения: «движется в сторону Киева», ракета уже меняет направление, двигается в другую сторону

За последнее время ВС РФ нанесли ряд крайне точных и болезненных ударов по военной инфраструктуре ВСУ и их резервам в глубоком тылу. Это уже сказалось на темпах и неудовлетворительном результате так называемого контрнаступления украинской армии.Что характерно, эффективность наших ракетных ударов не пытаются скрыть и на Украине. Так, командование ВСУ в своих последних сводках приводит процент целей, уничтоженных украинской ПВО, который на порядок ниже, чем буквально несколько месяцев назад.Снижение результативности противовоздушной обороны попытался объяснить спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат, который в своем недавнем интервью заявил, что ВС РФ изменили тактику ракетных ударов по Украине.С его слов, наше командование, благодаря разведданным, теперь планирует маршруты атаки таким образом, что ракеты обходят украинскую ПВО. Более того, сами ракеты, как выразился Игнат, постоянно меняют направление полета.- пояснил военный.Напомним, что тот же спикер ВВС ВСУ ранее рассказывал о маневре ВС РФ, которые используют технологическое превосходство. С его слов, с помощью средств РЭБ российская армия имитирует пуски гиперзвуковых «Кинжалов», перегружая и без того немногочисленную украинскую ПВО.