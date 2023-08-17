От рубля до золота долгая дорога

В нарушение всех норм
Как только у российской валюты случились большие проблемы, не только российский, но и другие центральные банки стали скупать золото. Аккуратно, не афишируя этого, чтобы не подскочили цены.
На фоне уже затянувшегося на месяцы падения первого из металлов это вполне логично, хотя теперь разворот золота вверх почти неизбежен. Но прекратится ли из-за этого скупка, никто из аналитиков с уверенностью сказать не решается.
Пока, и всё дело тут в том, что альтернативы практически не осталось, если только криптовалюта. Но в условиях, когда криптовалюту центробанки могут выпускать уже сами, приобретать её у других, не зная даже параметров возможной эмиссии, практически нет смысла.
На таком фоне такие парадоксы больше похожи на закономерность. В силу наращивания во всем мире добычи золота оно уже довольно давно не склонно к росту на товарных рынках. Мировые цены растут почти неизменно вровень с усреднённой мировой инфляцией.
Сегодня же, явно в связи с обострением внешнеполитической обстановки, мы видим скорее падение цен на биржах. А ведь в критических ситуациях именно бегство в непотопляемые активы вроде золота – это норма.
Однако этим летом центральные банки многих стран мира в огромных количествах закупают золото, чтобы хеджировать валютные риски. Видимо, их руководство составило свои прогнозы, согласно которым подешевевшее золото вырастет, и их страны смогут на этом разбогатеть.
Золото в последнее время снова становится безопасным активом не только для граждан, но и для центральных банков. Причём по всему миру. По обнародованным недавно данным Всемирного совета по золоту, уже по итогам 2022 года спрос на золото вырос на 28 %.
С чем это связано, понятно – в первую очередь с поиском более безопасных активов. Золото точно надёжнее, чем фиатные деньги, на фоне стремительного роста инфляции. И это в том числе в развитых крупных экономиках.
Спрос и предложение – что чего рождает?
Значительная часть растущего спроса исходила в последние месяцы от центральных банков. Крупнейшим покупателем золота, в частности в третьем квартале 2022 года, была Турция, за ней следуют Узбекистан и Индия.
Это немудрено: инфляция в Турции в 2022 году побила рекорд 1998 года, составив более 80 %, а розничные цены в Стамбуле (самом богатом городе страны, хоть это и не столица) выросли на 100 %; турецкая лира продолжает падать. Несмотря на мнение экспертов, что она на пороге некоторого восстановления, политика президента Эрдогана по снижению ставок к долгосрочному ралли вряд ли приведёт.
Узбекский сум также падает на фундаментальных факторах, в частности из-за девальвации валют стран, с которыми у Узбекистана наиболее тесные экономические отношения. Что касается Индии, то рупия достигла исторических минимумов, вероятнее всего, из-за колебаний мировых цен на нефть.
Темпы накопления центральными банками по всему миру золотых резервов в 2022 году сопоставимы с 1967 годом. Но тогда доллар США был обеспечен золотом, так что для нашего времени это явление можно отнести к категории из ряда вон выходящих. Это, впрочем, совпало с благоприятными условиями для покупки золота, когда оно достаточно сильно упало в цене.
Сейчас, видимо, из-за такой массовой скупки может начаться бычий тренд, катализатором которого будет и то, что для розничных инвесторов, готовых сделать ставку на повышение на товарных биржах, не секрет, что происходит.
По итогам сентября 2022 года спрос на золото составил во всем мире 1 181 тонну. Некоторые аналитики считают, что хеджирование рисков золотом имеет смысл только в отношении чрезвычайно долгосрочных временных рамок, простирающихся более чем на столетие. Но к золоту стали проявлять интерес и розничные инвесторы, которые вряд ли надеются, что жить им осталось более ста лет.
Ажиотаж со стороны центральных банков возник во втором квартале, установив рекорд почти в 400 тонн за квартал. При этом данные по центральным банкам России и Китая неизвестны, они не обнародуются. Поэтому мы не знаем, сколько в действительности закупается золота во всем мире.
Золотой индийский бенефис
Каждая страна имеет свою специфику, например, в Индии бум покупок золотых украшений приходится на октябрь каждого года, когда отмечается индуистский праздник Дивали, известный также как Фестиваль огней, день победы добра над злом. У индуистов есть традиция дарить друг другу в этот день подарки, в первую очередь украшения.
Обычно в преддверии праздничной волны покупок украшений в Индии резко повышается объем скупленного золота за счет ювелирной промышленности, готовящейся к сезону. Но 2022 год был исключением: пик пришелся не на август, сентябрь и октябрь, а на июль, когда Резервный банк Индии скупил 13 тонн золота.
Тем не менее основной спрос на золото приходится, как и ранее, на ювелирную промышленность. В 2022 году на ювелирную промышленность приходилось 46,6 % мирового спроса на золото, что составило около 2 192 тонны. Такая ситуация была всегда, за исключением 2020 года, когда ювелиры были вторыми на этом товарном рынке после инвестиционного спроса.
На технологическое использование в 2022 году приходилось 6,6 % мирового спроса. Инвестиционный спрос был вторым по величине сектором, он составил почти 25 %.
Тот факт, что золото падало в цене (возможно, что из-за увеличения центробанками золотых резервов оно, как уже говорилось выше, начнёт рост со дна), вероятнее всего, продиктован увеличением объёмов добычи во всём мире. Правда, в 2021 и 2022 году рост добычи несколько снизился, но всё равно имеет положительное значение.
И китайский ренессанс
Кстати, торможение роста добычи может тоже быть для рынка золота бычьим фактором и обусловить будущее ралли. Больше всего золота производят Китай, Австралия и Россия. В 2022 году Китай произвёл примерно 330 метрических тонн.
Двое других отстали совсем немного. Так, Австралия произвела 320 метрических тонн, а Россия – 320 метрических тонн. А фактор сезонности характерен не только для Индии, в связи с чем гипотеза о будущем росте цен на золото и возможности открытия инвесторами длинных позиций имеет право на существование.
Более сильные краткосрочные показатели роста обычно наблюдаются на мировом рынке золота в январе и августе. Это можно связать с выплатами по облигациям, привязанным к инфляции, то есть возможность роста инфляции может вынуждать инвесторов открывать по золоту длинные позиции в поисках инструмента хеджирования.
Таким образом, золото, находящееся не в лучшем ценовом состоянии, сегодня, скорее всего, обречено на рост.
Даже если учесть, что ювелирная отрасль остается в стабильном состоянии, спрос со стороны инвесторов, в том числе и государственных (включая ЦБ многих стран), растет, высокотехнологичная промышленность, использующая золото, развивается. Это не может не отразиться на ценовой картине.