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На Украине признали беспомощность имеющихся средств ПВО против российских ракет Х-22

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На Украине признали беспомощность имеющихся средств ПВО против российских ракет Х-22

На фоне бездоказательных заявлений о том, что в мае текущего года ЗРК Patriot, переданный Киеву американскими партнерами, уничтожил наш гиперзвуковой «Кинжал», на Украине признали беспомощность имеющихся средств ПВО против российских ракет Х-22.


О том, что еще ни одной из вышеупомянутых ракет не было сбито над территорией нашей «западной соседки» с февраля прошлого года, в ходе недавнего интервью рассказал спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат. При этом военный добавил, что с Х-22 несомненно мог бы справиться комплекс ПВО/ПРО Patriot.

В данном случае становится любопытно, куда тогда делись поставленные Киеву американские ЗРК, если украинское командование опровергает заявления российского Минобороны об их уничтожении. Кроме того, если Patriot, опять же согласно заявлению киевских властей, сумел перехватить «Кинжал», то почему он не смог уничтожить ни одной Х-22.

В общем, чем эффективнее становятся ракетные удары ВС РФ, тем более «нелепые» оправдания придумывают в ВСУ. Так, тот же Игнат ранее заявил, что российские ракеты теперь меняют направление, а наши комплексы РЭБ ставят помехи, имитируя полет гиперзвукового «Кинжала».

Напомним, что Х-22 – это сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования, которая была принята на вооружение еще в 1971 году. Боеприпас имеет несколько модификаций и способен поражать цели на дальности в 600 км. Основным эксплуатантом ракеты является Россия.
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8 комментариев
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 16:29
    0
    Х-22 и амерзам нечем перехватить было, чего уж этим-то
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:32
    +1
    Походу, кроме "Кинжалов", они ничего сбивать не могут, при этом полосатые говорят, что все могут сбивать, кроме "Кинжалов". Странный "патриот" какой-то, в разных руках по разному работает.
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 16:46
      0
      Цитата: Uprun
      Походу, кроме "Кинжалов", они ничего сбивать не могут, при этом полосатые говорят, что все могут сбивать, кроме "Кинжалов". Странный "патриот" какой-то, в разных руках по разному работает.

      Да у них всё так, через пятую точку. А особенно языком чесать.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 16:33
    0
    В "пулемётной ленте" "Пэтриота" маловато "патронов" hi ,нужно доводить хотя бы до сотни,иначе не попасть .....
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:35
    0
    На Украине признали беспомощность имеющихся средств ПВО

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  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:37
    +1
    Может наши шутники ,на Кинжалах писали Х 22.А на Х 22 - Кинжал.Тогда бухгалтерия игната легко бьётся.
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:42
    0
    Так и Х22, Оникс - специализированные ПКР ( которые дороже и сложнее Калибра и Х-101) довольно дорогие и не очень далекие. Можно и микроскопами бомбить. Но Х22 можно и нужно утилизировать и хорошо, что придумали - как.
  7. Cannon
    Cannon Сегодня, 16:43
    0
    Цитата: tralflot1832
    Может наши шутники ,на Кинжалах писали Х 22.

    Я бы написал Х....вам, а не ракету.