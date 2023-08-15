На фоне бездоказательных заявлений о том, что в мае текущего года ЗРК Patriot, переданный Киеву американскими партнерами, уничтожил наш гиперзвуковой «Кинжал», на Украине признали беспомощность имеющихся средств ПВО против российских ракет Х-22.О том, что еще ни одной из вышеупомянутых ракет не было сбито над территорией нашей «западной соседки» с февраля прошлого года, в ходе недавнего интервью рассказал спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат. При этом военный добавил, что с Х-22 несомненно мог бы справиться комплекс ПВО/ПРО Patriot.В данном случае становится любопытно, куда тогда делись поставленные Киеву американские ЗРК, если украинское командование опровергает заявления российского Минобороны об их уничтожении. Кроме того, если Patriot, опять же согласно заявлению киевских властей, сумел перехватить «Кинжал», то почему он не смог уничтожить ни одной Х-22.В общем, чем эффективнее становятся ракетные удары ВС РФ, тем более «нелепые» оправдания придумывают в ВСУ. Так, тот же Игнат ранее заявил, что российские ракеты теперь меняют направление, а наши комплексы РЭБ ставят помехи, имитируя полет гиперзвукового «Кинжала».Напомним, что Х-22 – это сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования, которая была принята на вооружение еще в 1971 году. Боеприпас имеет несколько модификаций и способен поражать цели на дальности в 600 км. Основным эксплуатантом ракеты является Россия.