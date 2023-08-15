Минобороны России: Вооруженные силы РФ ударили по стратегическим предприятиям украинского военпрома

Вооруженные силы РФ сегодняшней ночью ударили по стратегическим предприятиям украинского военпрома. При этом они применили высокоточное оружие, размещенное на воздушных и морских носителях.
Такое сообщение сделал генерал-лейтенант Игорь Конашенков, официально представляющий Минобороны России.
Он сообщил, что атака на военно-промышленные объекты киевского режима была успешной, а все цели поражены.
В результате удара военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб
- отметил генерал.
Также был нанесен удар по группе целей, которые представляли собой места базирования морских беспилотных аппаратов. Киевский режим в последнее время использует их для террористических атак.
Вблизи села Омельник Запорожской области наши военные уничтожили вражеский склад боеприпасов принадлежавший 43-й артиллерийской бригаде киевских боевиков. В окрестностях города Краматорска, расположенного в оккупированной ВСУ части Донецкой Республики, ВС России были успешно поражен пункт управления украинскими войсками, а также средство РЭБ и система ПВО.
В то же время противник не прекращает попыток контрнаступательных действий. ВСУ пытаются атаковать позиции российских войск, на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Купянском участках фронта, неся при этом серьезные потери. К примеру, в районе населенного пункта Работино Запорожской области противник предпринял три штурма. На этом направлении за сутки он потерял примерно двести человек личного состава, а также 17 единиц различной техники.