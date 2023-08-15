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Минобороны России: Вооруженные силы РФ ударили по стратегическим предприятиям украинского военпрома

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Минобороны России: Вооруженные силы РФ ударили по стратегическим предприятиям украинского военпрома

Вооруженные силы РФ сегодняшней ночью ударили по стратегическим предприятиям украинского военпрома. При этом они применили высокоточное оружие, размещенное на воздушных и морских носителях.

Такое сообщение сделал генерал-лейтенант Игорь Конашенков, официально представляющий Минобороны России.

Он сообщил, что атака на военно-промышленные объекты киевского режима была успешной, а все цели поражены.

В результате удара военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб

- отметил генерал.

Также был нанесен удар по группе целей, которые представляли собой места базирования морских беспилотных аппаратов. Киевский режим в последнее время использует их для террористических атак.

Вблизи села Омельник Запорожской области наши военные уничтожили вражеский склад боеприпасов принадлежавший 43-й артиллерийской бригаде киевских боевиков. В окрестностях города Краматорска, расположенного в оккупированной ВСУ части Донецкой Республики, ВС России были успешно поражен пункт управления украинскими войсками, а также средство РЭБ и система ПВО.

В то же время противник не прекращает попыток контрнаступательных действий. ВСУ пытаются атаковать позиции российских войск, на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Купянском участках фронта, неся при этом серьезные потери. К примеру, в районе населенного пункта Работино Запорожской области противник предпринял три штурма. На этом направлении за сутки он потерял примерно двести человек личного состава, а также 17 единиц различной техники.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:27
    +3
    К 17-00, так оперативно, с утра уже на ВО всем все рассказали, не стоит утруждаться. Мы уже порадовались и все обсудили.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 16:35
      +1
      надо было ,дождаться подтверждения об уничтожении целей,,,,так что, всё по делу
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:34
    0
    Мне интересно с какой целью ТУ 95 совершил облёт Чёрного моря ,что там смотреть море как море?
  3. Prapor-527
    Prapor-527 Сегодня, 16:35
    -1
    Это безусловно хорошо. Репутационно. Потому как удары по оборонным предприятиям (постройки советского времени, защищены от авиаударов, заглублены) должны наноситься не периодически, а системно, целенаправленно на поражение объекта, а не на медийный эффект.
  4. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 16:36
    -1
    "Вооруженные силы РФ сегодняшней ночью ударили по стратегическим предприятиям украинского военпрома."

    Наконец-то. Если с начала СВО НАМ БЫЛИ ДОРОГИ ЛЮДИ, ТО ЗАЧЕМ ЖАЛЕЛИ ЗАВОДЫ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Теперь только драка за людей и за землю больше надеяться не на что. От разрушений спасет только капитуляция Украины, если это возможно....
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 16:49
      +1
      Цитата: Оптимус_Прайм
      От разрушений спасет только капитуляция Украины, если это возможно....

      Украине капитултровать не позволит запад, даже введёт, если потребуется, прибалтов и поляков.
      Так, что настраиваемся на длительную военную тяжбу на территории Украины.
  5. Казак ЛиХой
    Казак ЛиХой Сегодня, 16:40
    +2
    Несомненно - важнейшая работа по тыловым предприятиям. Очень хочется видеть эту работу, насколько возможно, чаще..
  6. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 16:44
    +2
    Нормальный успех! Через полтора года войны начали критическую и оборонную структуру атаковать! Глядишь через 3 года Зелебобу в офисе приделают калибром!