САО «Флокс» проходит последние испытания и готовится к службе

Ранний макет САО 2С40 "Флокс". Фото НПК "Уралвагонзавод"
Российская оборонная промышленность продолжает работы по перспективному семейству артиллерийско-минометных вооружений «Набросок», и отдельные проекты приближаются к своему завершению. Так, стало известно, что многофункциональное самоходное артиллерийское орудие 2С40 «Флокс» находится на заключительной части испытаний. В ближайшем будущем ожидается начало поставок такой техники и ее эксплуатации в войсках.
В процессе разработки
В 2016 г. отечественная оборонная промышленность в лице нижегородского ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») представила новые разработки в области сухопутной артиллерии. Для нескольких родов войск разрабатывался комплекс самоходного артиллерийско-минометного вооружения с шифром «Набросок», в состав которого включили ряд образцов, в т.ч. изделие 2С40 «Флокс».
Опытный образец САО «Флокс» впервые показали на форуме «Армия-2016». В дальнейшем эта машина и другие представители семейства «Набросок» неоднократно демонстрировались на новых выставках. Так, основные разработки линейки прямо сейчас присутствуют на площадках форума «Армия-2023». Кроме того, с 2019 г. новую серию орудий начали показывать на иностранных выставках.
Летом 2018 г. организация-разработчик сообщила, что САО 2С40 отправлено на предварительные испытания. Их целью было определение общих ходовых и боевых характеристик, а также выявление недочетов конструкции для последующего исправления. В октябре 2019 г. руководство «Уралвагонзавода» сообщало, что предварительные испытания «Флокса» и другой техники находятся на завершающей стадии.
Опытная самоходка, 2016 г. Фото НПК "Уралвагонзавод"
Тогда же впервые упомянули наличие контракта на серийное производство самоходок. Сборку техники планировали запустить в ближайшие годы, после завершения испытаний. В дальнейшем неоднократно поднималась тема скорого старта производства и поставок в войска, и назывались разные сроки этого. По всей видимости, заказчику и исполнителю работ приходилось корректировать свои планы с учетом объективных факторов.
Накануне открытия форума «Армия-2022» в августе прошлого года пресс-служба «УВЗ» сообщила о начале серийного производства двух новых образцов техники – самоходных орудий «Флокс» и «Магнолия». Готовые изделия ожидались в конце текущего или в начале следующего 2023 г.
В ближайшем будущем
В преддверии нового форума «Армия-2023» предприятия оборонной промышленности начали рассказывать о своих последних успехах. Так, 10 августа РИА Новости опубликовало большое интервью с заместителем генерального директора «Ростеха» Владимиром Артяковым. Одной из тем разговора стали перспективные разработки в области артиллерии и прогресс этих проектов.
В целом работы по семейству «Набросок» успешно продолжаются. Самоходное орудие 2С40 «Флокс» сейчас находится на финальной стадии испытаний. Первые серийные образцы такой техники планируется передать в войска в ближайшие месяцы.
Вид на корму; машина в походном положении. Фото НПК "Уралвагонзавод"
Подробности таких поставок пока не уточняются. Остается неизвестным размер первой серийной партии, соединение или часть, куда она поступит и т.д. Тем не менее, понятно, что пока речь будет идти только об освоении новой техники и об опытной эксплуатации. При этом подразделение, получившее первые серийные «Флоксы», приобретет ряд важных возможностей.
Мобильность и огневая мощь
В основе проекта 2С40 «Флокс» лежат две основные идеи, каждая из которых должна обеспечить прирост тех или иных технических и боевых характеристик. Первая – размещение артиллерийского орудия на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Такое исполнение самоходки улучшает ее мобильность и эксплуатационные качества. Вторая основная идея – применение «универсального» орудия, выполняющего функции систем нескольких классов.
САО «Флокс» построено на трехосном шасси «Урал-4320», сочетающем необходимые характеристики подвижности и грузоподъемности. На такой базе смонтирована двухрядная бронированная кабина экипажа. За нею размещено различное оборудование, а в корме находится артиллерийская установка.
Изделие 2С40 имеет боевую массу на уровне 20 т. На шоссе развивается скорость не менее 80 км/ч, что способствует быстрому перемещению между позициями. Кроме того, использованное шасси показывает высокую проходимость на местности. Впрочем, по подвижности на бездорожье грузовое колесное шасси уступает гусеничным машинам.
В кормовой части шасси размещается артиллерийская система оригинальной конструкции. В ее составе имеется поворотный верхний станок, на котором размещены орудие и вспомогательные средства. Неподвижная часть системы включает опускаемую на грунт опорную плиту. Для удобства расчета предусмотрена площадка, поднятая над грунтом.
2С40 на полигоне, 2021 г. Артиллерийская система переведена в боевое положение. Видны средства управления огнем и боекомплект первой очереди. Фото Минобороны РФ
«Флокс» несет 120-мм нарезное орудие 2А80, являющееся продолжением известного семейства на основе баллистической схемы «Орудие-выстрел». За счет своей конструкции такое орудие способно использовать боеприпасы разных типов. Номенклатура выстрелов фактически заимствована у более старых систем «Нона», «Вена» и «Хоста». Благодаря этому 2С40 может выполнять функции пушки, гаубицы и миномета. В зависимости от типа применяемого боеприпаса, дальность стрельбы достигает 8-10 км.
Самоходка оснащена современной цифровой системой управления огнем. Она определяет местоположение боевой машины, рассчитывает данные для стрельбы и обеспечивает наведение. В качестве резервных предусмотрены прицелы традиционных конструкций. Также имеются современные средства связи, позволяющие интегрировать САО в единые контуры управления сухопутной артиллерией.
Возимый боекомплект «Флокса» включает 60 выстрелов всех типов. Треть входит в боекомплект первой очереди и находится в ящиках и ячейках в непосредственной близости от орудия. Остальные снаряды перевозятся в средней части шасси в соответствующих укладках. Подача боеприпасов к орудию и заряжание осуществляются вручную.
При необходимости, САО может защитить себя. Для этого на крыше кабины помещен боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом. Также имеется система предупреждения о лазерном облучении и набор дымовых гранатометов.
Отработанные идеи
Таким образом, проект 2С40 «Флокс» является очередным шагом в развитии известного семейства артиллерийских систем. От предшественников это САО отличается усовершенствованным орудием, обновленной артиллерийской частью и иным шасси. Все эти нововведения определяют рост тактико-технических характеристик.
Пульт управления боевым модулем в кабине. Фото Vitalykuzmin.net
В качестве одного из главных преимуществ изделия «Флокс» называется применение грузового автомобильного шасси. Оно обеспечивает рост мобильности, а также позволяет перевозить более крупный боекомплект. Подобная архитектура САО / САУ используется в нескольких современных проектах отечественной разработки и, при определенных ограничениях, хорошо себя показывает.
Орудие 2А80 основано на старых наработках и идеях, но в целом является новым образцом. Как и предшественники, оно способно использовать разнообразные выстрелы и фактически заменять орудия разных классов. При этом характеристики изделия 2А80 остаются на требуемом уровне, а новые средства управления позволяют повысить эффективность огня.
Новый «Флокс» в целом выглядит любопытной современной артиллерийской системой. В ряде ситуаций он может полноценно дополнить другие САУ, отличающиеся более высокой проходимостью и защитой экипажа. Кроме того, он может быть заменой для буксируемых орудий разных классов. Во всех таких ситуациях можно будет использовать преимущества, обеспеченные колесным шасси и «универсальным» орудием.
Приближающийся финал
Таким образом, опытно-конструкторская работа «Набросок», выполняемая в ЦНИИ «Буревестник», постепенно дает все желаемые результаты. Все новые образцы артиллерийских систем, разработанные в рамках этой ОКР, уже доведены до испытаний, а наиболее успешные уже строятся серийно. В частности, такой прогресс к настоящему времени продемонстрировал проект САО 2С40 «Флокс».
Согласно последним сообщениям, «Флокс» завершает испытания, а промышленность осваивает его серийное производство. Первая партия такой техники отправится в войска в ближайшие месяцы. Очевидно, что на этом производство не остановится, и 2С40 станет достаточно массовым и распространенным образцом, а также положительно повлияет на возможности сухопутной артиллерии.