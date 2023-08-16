САО «Флокс» проходит последние испытания и готовится к службе

Вид на корму; машина в походном положении. Фото НПК "Уралвагонзавод"

2С40 на полигоне, 2021 г. Артиллерийская система переведена в боевое положение. Видны средства управления огнем и боекомплект первой очереди. Фото Минобороны РФ