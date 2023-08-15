«Даже богатые страны мира не могут себе такого позволить»: в польской прессе подвели итоги по военным закупкам

Польское руководство после начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине осуществляет форсированные закупки дорогостоящей военной техники, готовясь к противоборству с Россией. При этом бюджет страны, несмотря на постоянный рост военных расходов к ВВП, серьезно отстает от милитаристских планов Варшавы, которая, сделав ставку на войну с Москвой, вынуждена набирать займы для усиления своей армии.
Данное положение дел фактически является игрой ва-банк: Польша сама себя загоняет в безвыходное положение, так как набранные в кредит танки и самолеты придется отбивать за счет конфликта с Россией, надеясь на фортуну на поле боя и питая иллюзии на последующие репарации от поверженного противника.
Большинство закупок вооружений в настоящее время осуществляется в кредит, который когда-нибудь придется возвращать
- отмечается в польском издании Defence24.
Со слов автора, ранее все правительства Третьей Польской республики тратили на армию столько, сколько позволял госбюджет. Теперь же власти страны набирают огромные займы и не могут остановиться.
Суммы за уже законтрактованную военную технику гигантские, и готовятся дополнительные контракты
- говорится в издании.
Минобороны на заседании парламентского комитета по национальной обороне 6 июля 2023 года проинформировало об избранных уже заключенных контрактах и их стоимости. 23 500 млн злотых (1 злотый = 0,24 доллара США) потрачено на 250 танков M1A2 SEP v.3 Abrams; 21 700 млн на 2 батареи интегрированной системы противоракетной обороны «Висла»; 21 700 млн на 32 многоцелевых самолета F-35A; 20 900 млн на 218 РСЗО K239 Chunmu; 19 300 млн на 180 танков К2; 17 300 млн на 48 учебно-боевых самолетов FA-50 и FA-50PL; 14 200 млн на 212 самоходных гаубиц К9А1; 8 200 млн на 32 многоцелевых вспомогательных вертолета AW149; 8 млрд на 3 фрегата проекта 106 Miecznik; 6 100 млн на 116 танков M1A1 Abrams; 6 000 млн на первые 3 контракта на закупку 22 батарей Pilica + дополнительные артиллерийские и ракетные системы; 4 400 млн на более 1 000 ПЗРК и 4 800 ЗУР Piorun; 3 800 млн на 6 минных тральщиков проекта 258 Kormoran II; 3500 млн на 2 корабля радиоэлектронной разведки проекта 107 Delfin; 2 900 млн на дивизион РСЗО HIMARS; 2 500 млн на 2 спутника наблюдения; 2 100 млн на почти 184 тыс. карабинов Grot; 1 900 млн на 4 комплекта БПЛА Bayraktar TB2; 1 700 млн на 70 дистанционно управляемых модулей ZSSW-30 и их интеграцию с БТР Rosomak; 1 600 млн на первый этап закупки 2 ПУ ЗРК малой дальности Narew; 1 000 млн на 24 машины дистанционного минирования Baobab-K, а также на минные кассеты и противотанковые мины; 800 млн на 110 ПТРК и 680 ПТУР Javelin; 612 млн на 800 ПТУР Hellfire; 545 млн на 11 трехкоординатных РЛС ТRS-15М Odra.
Это только самые крупные и избранные оружейные контракты, которые уже подписаны
- поясняет автор.
Как он указывает, при этом в рамках уже заключенных рамочных соглашений планируется закупка дополнительных танков К2, самоходных гаубиц К9, БМП Borsuk и специальных машин на их шасси. Ведется работа над новыми контрактами, касающимися, в том числе, дальнейшего приобретения РСЗО HIMARS, тяжелых БМП на базе шасси Krab/K9 или новых подводных лодок Orka.
Суммы военных закупок и количество приобретаемой техники беспрецедентны в истории польских вооруженных сил
- указывается в издании.
Как поясняет автор, это еще без учета приобретения менее бросающейся в глаза матчасти, без затрат на эксплуатацию и ремонт.
Закупки военной техники лягут чрезвычайно тяжелым бременем на польский бюджет. Имеются вопросы, может ли Польша позволить себе такую новую большую армию. Потому что даже многие гораздо более богатые страны мира, чем Польша, не могут себе такого позволить
- подводит итоги автор.