Военное обозрение
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«Даже богатые страны мира не могут себе такого позволить»: в польской прессе подвели итоги по военным закупкам

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«Даже богатые страны мира не могут себе такого позволить»: в польской прессе подвели итоги по военным закупкам

Польское руководство после начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине осуществляет форсированные закупки дорогостоящей военной техники, готовясь к противоборству с Россией. При этом бюджет страны, несмотря на постоянный рост военных расходов к ВВП, серьезно отстает от милитаристских планов Варшавы, которая, сделав ставку на войну с Москвой, вынуждена набирать займы для усиления своей армии.


Данное положение дел фактически является игрой ва-банк: Польша сама себя загоняет в безвыходное положение, так как набранные в кредит танки и самолеты придется отбивать за счет конфликта с Россией, надеясь на фортуну на поле боя и питая иллюзии на последующие репарации от поверженного противника.

Большинство закупок вооружений в настоящее время осуществляется в кредит, который когда-нибудь придется возвращать

- отмечается в польском издании Defence24.

Со слов автора, ранее все правительства Третьей Польской республики тратили на армию столько, сколько позволял госбюджет. Теперь же власти страны набирают огромные займы и не могут остановиться.

Суммы за уже законтрактованную военную технику гигантские, и готовятся дополнительные контракты

- говорится в издании.



Минобороны на заседании парламентского комитета по национальной обороне 6 июля 2023 года проинформировало об избранных уже заключенных контрактах и их стоимости. 23 500 млн злотых (1 злотый = 0,24 доллара США) потрачено на 250 танков M1A2 SEP v.3 Abrams; 21 700 млн на 2 батареи интегрированной системы противоракетной обороны «Висла»; 21 700 млн на 32 многоцелевых самолета F-35A; 20 900 млн на 218 РСЗО K239 Chunmu; 19 300 млн на 180 танков К2; 17 300 млн на 48 учебно-боевых самолетов FA-50 и FA-50PL; 14 200 млн на 212 самоходных гаубиц К9А1; 8 200 млн на 32 многоцелевых вспомогательных вертолета AW149; 8 млрд на 3 фрегата проекта 106 Miecznik; 6 100 млн на 116 танков M1A1 Abrams; 6 000 млн на первые 3 контракта на закупку 22 батарей Pilica + дополнительные артиллерийские и ракетные системы; 4 400 млн на более 1 000 ПЗРК и 4 800 ЗУР Piorun; 3 800 млн на 6 минных тральщиков проекта 258 Kormoran II; 3500 млн на 2 корабля радиоэлектронной разведки проекта 107 Delfin; 2 900 млн на дивизион РСЗО HIMARS; 2 500 млн на 2 спутника наблюдения; 2 100 млн на почти 184 тыс. карабинов Grot; 1 900 млн на 4 комплекта БПЛА Bayraktar TB2; 1 700 млн на 70 дистанционно управляемых модулей ZSSW-30 и их интеграцию с БТР Rosomak; 1 600 млн на первый этап закупки 2 ПУ ЗРК малой дальности Narew; 1 000 млн на 24 машины дистанционного минирования Baobab-K, а также на минные кассеты и противотанковые мины; 800 млн на 110 ПТРК и 680 ПТУР Javelin; 612 млн на 800 ПТУР Hellfire; 545 млн на 11 трехкоординатных РЛС ТRS-15М Odra.

Это только самые крупные и избранные оружейные контракты, которые уже подписаны

- поясняет автор.

Как он указывает, при этом в рамках уже заключенных рамочных соглашений планируется закупка дополнительных танков К2, самоходных гаубиц К9, БМП Borsuk и специальных машин на их шасси. Ведется работа над новыми контрактами, касающимися, в том числе, дальнейшего приобретения РСЗО HIMARS, тяжелых БМП на базе шасси Krab/K9 или новых подводных лодок Orka.

Суммы военных закупок и количество приобретаемой техники беспрецедентны в истории польских вооруженных сил

- указывается в издании.

Как поясняет автор, это еще без учета приобретения менее бросающейся в глаза матчасти, без затрат на эксплуатацию и ремонт.

Закупки военной техники лягут чрезвычайно тяжелым бременем на польский бюджет. Имеются вопросы, может ли Польша позволить себе такую новую большую армию. Потому что даже многие гораздо более богатые страны мира, чем Польша, не могут себе такого позволить

- подводит итоги автор.

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34 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:26
    +8
    польша на протяжении всей своей истории была крайне агрессивным государством регулярно скатывающимся в нацизм
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 17:45
      +3
      Богатые страны мира могут и рады себе позволить продать технику Польше.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:31
        +1
        Польша по дурости её "великовельможного" руководства постепенно превращантся в современную "Украину - антиРоссию". Возникает вопрос. А именно.

        А чем конкретно собирается расплачиваться "Великовельможная" Польша наследников нацистов-реваншистов Пилсутского за постаки себе в кредит иностранного вооружения в таких количествах в прокси-войне США против России и Р,Беларусь?

        А при этом проамериканская физиономия Дуды - внука-бандеровца - и польского дворянчика и польского еврея по национальности Моравецкого от покупки Польшей в кредит иностранного вооружения в таком количестве точно не лопнет?!
        Польша ведь перед Западоми так вся в долгу, как в шелку!

        Наверняка, русофобы Дуда, Моравецкий и Качинский собрались рассчитываться с Западом от имени Польши именно польскими "мясными штурмами" из своих польских военнослужащих на полях сражений в прокси-войне США в Украине против России, как и евро-сионистская власть русофобоба Зеленского и его компашки в Киеве!

        А может быть Дуда, Моравецкий и Качинский уже даже подписали ТАЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ с США, которые приватизированны с 1913 года бакирами ФРС США и их филиала МВФ, в межгосударственном МЕМОРАНДУМЕ по СОКРАЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ Польши до каких-нибудь 5 млн. человек? Как это, например, в 26 июля 2020 года ТАЙНО сделал Киев в своём ОТКРЫТОМ МЕМОРАНДУМЕ с МВФ о сокращении населения Украины до 10 млн. человек?

        См. подробно - См. подробно - В Раде раскрыли тайные договоренности Киева с МВФ -
        https://www.gazeta.ru/business/news/2020/06/27/n_14597923.shtml
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:39
        0
        Цитата: knn54
        Богатые страны мира могут и рады себе позволить продать технику Польше.

        Они богаты, в том числе и потому, что ПРОДАЮТ, а не набирают в кредит, кредитов... хотя, некоторые умеют прощать всем остальным, свои долги!
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:29
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      польша на протяжении всей своей истории была крайне агрессивным государством регулярно скатывающимся в нацизм

      Надеюсь, что мы не повторим ошибки наших дедов и будем освобождать Польшу от нацистов по-американски - сровняем с землёй все до одного их города и сёла, чтобы навечно устранить польскую угрозу. am
      Поляк - русскому не брат. good Ковровое бомбометание поможет избавиться от польского гонора. laughing
  2. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:28
    +2
    Может быть, Варшава всё таки залезает, а не залазит laughing
    1. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 17:36
      0
      Точно сша со смехом и удовольствием смотрит, как польша глубже и глубже насаживается на их половой орган.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:49
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Может быть, Варшава всё таки залезает, а не залазит

      Анекдот № 09798767590

      Диалог в транспорте:
      - Вы выходите здесь?
      - Выходят только из себя
      - Хм, может - сходите здесь?
      - Сходят только с ума
      - А что Вы делаете?
      - Я вылажу
      - С днём рождения!
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:29
    +5
    Говорили это враки
    Про Шерхана и Табаки...
    Но смотрю на Польши нрав –
    Черчилль все-таки был прав...
    Польша, ты не обессудь,
    Но в тебе шакалья суть!!!
    Будешь ты скулить и лгать,
    Лишь бы что-нибудь урвать...
    Русофобкой станешь рьяной
    За объедки от Шерхана!!!
    И уж если откровенно...
    Для Европы ты Гиена...
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 18:40
      0
      У Польши флаг бело-красный. hi ..........
  4. JD1979
    JD1979 Сегодня, 17:32
    +2
    К этому можно добавить еще то, что из трех главных спонсоров полькой экономики: Германия и Франция (ЕС) и США, фактически сейчас деньги может подкинуть только США.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:45
      +1
      Им немцы должны, по крайней мере, они так считают
      1. JD1979
        JD1979 Сегодня, 17:54
        0
        Ну я тоже считаю, что я парень хоть куда))) только зеркало говорит об обратном))
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 18:35
      0
      Цитата: JD1979
      фактически сейчас деньги может подкинуть только США.

      Мировой капитализм на пороге очередного кризиса, который можно разрешить только войной. И к ней демократоры усердно готовятся (готовят своих союзников). Накачивается оружием Польша, которая станет основным резервом для армии Украины, а на Востоке усердно милитаризируют Корею и Японию. Сначала в огне войны сгорят те, кого не жалко, а уж потом в бой пойдут демократоры (или не пойдут... по ситуации).
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:34
    0
    Одна Сармата и все репарации будут обнулены, впрочем, как и кредиты противоположной стороны. Будем надеяться, что ветер перемен будет в сторону немчуры, не Калининграда. Придется подгадывать.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:37
      0
      Цитата: Uprun
      Будем надеяться, что ветер перемен будет в сторону немчуры, не Калининграда. Придется подгадывать.

      из калининградской области подгадывать не желаете?
  6. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:34
    +4
    Ну, итоговая сумма около 200 миллиардов злотых, или 50 миллиардов уе. Не так и страшно, наверное, штаты вполне могут объяснить своим гражданам, почему им придется подтянуть штаны... хотя погодите, это же поляки из своего бюджета должны оплачивать? Тогда успехов им, что тут еще скажешь. Красиво жить не запретишь :)
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 17:39
      +1
      Не думаю, что штаты, на данном этапе, будут тратить деньги на помощь полякам. Так что за свои желания Польша будет платить сама. А как будут развиваться события в будущем - бум посмотреть.
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 17:46
        +1
        Я кстати буду сильно удивлен как подписанию новых контрактов, так и началу реализации уже подписанных - поляки сейчас напоминают больных на голову людей, которые все что угодно купят - но в кредит... товар сейчас, а деньги - когда-нибудь потом :) Много ли они найдут продавцов, на такое (при озвученных масштабах закупок всего и вся) согласных - увидим :)
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 17:38
    +2
    Поляки продолжают надеяться на 1,3 трлн евро от Германии в качестве компенсации военного ущерба.Разве поляки не требовали от России репараций? wassat
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:40
    +4
    Нынешняя польская власть мало чем отличается от хохлятской. Такие же продажные кретины. Сейчас влезут в долги, а потом свалят, и платить будет население. И то, если они обратно в состав России не попадут принудительно...
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      ..... если они обратно в состав России не попадут принудительно...

      Вспомнили бы, как 200лет назад помогали Наполеону, хотели вместе с ним Россию поработить. В результате, гейропа на Венсеом Конгрессе вместе с РИ разодрали Польшу на кусочки. И Наполеон не помог request Всё на одни и те-же грабли. ....
      мышки плакали-кололись, но продолжали есть кактус

      Могли бы вспомнить обещания Гитлера поделить СССР.... fool и что потом.
      1. Бек69
        Бек69 Сегодня, 18:29
        0
        мышки плакали-кололись, но продолжали есть кактус laughing
        Во первых не мышки , а ежики, во вторых они кактусы не ели...... tongue
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:44
    -2
    «Даже богатые страны мира не могут себе такого позволить»: в польской прессе подвели итоги по военным закупкам

    Конечно же - ДА!!! У кого военный бюджет больше, тот и пан...

    А про боязнь не малого, а вялого слыхивали польские паны?
    * * *
    Везде эта гиена норовит всунуть своё мерзкое рыло...Нужно чаще показывать:
  10. Светлан
    Светлан Сегодня, 17:57
    +2
    Богатые страны сами себе технику строят. Да и продают её на сторону, оттого и богатые
  11. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 18:00
    +2
    А самое интересное, что у Украины всего этого (оружия) было в несколько раз больше и если бы не щедрые спонсоры, война закончилась бы уже давно. Вся эта польская техника на 3-4 месяца боёв, максимум.
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 18:28
      0
      Напрасно шутят об поляках. В 1920 году такое шапкозакидательство привело Красную Армию к катастрофе. Противник серьезный и с норовом, хотя российская армия и сильнее.
  12. poquello
    poquello Сегодня, 18:17
    0
    забавненько, а армию ещё содержать надо
  13. Kapany3
    Kapany3 Сегодня, 18:24
    0
    Мне не понятно, 21700 млн это сколько?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 18:42
      0
      Цитата: Kapany3
      Мне не понятно, 21700 млн это сколько?

      3.19% Польского ВВП одногодового. Вообщем немного денежек для Польши, просто все тут забывают что такое экономический рост.
  14. Бек69
    Бек69 Сегодня, 18:26
    0
    С такими взглядами на отношения с Россией.... паны, пани и паненки, ТИКАЙТЕЕЕЕЕ!!! На стеклянной лужайке жизнь не будет долгой. Сочувствую полякам, но президент Дупа, это ихний выбор, демократический так сказать. Просто Дупа продает в кредитное рабство детей и внуков нынешнего населения Польши, это если "ружжо на стене" не выстрелит, а выстрелит, будет совсем плохо. ТИКАЙТЕЕЕЕ!!!
  15. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:45
    0
    Сейчас немцы помогут Польше вооружиться, а потом Польша с них контрибуции , с помощью этого оружия и стресет.
    Давно показывали кинокомедию мошенники взяли большой кредит в банке, выкупили его акции и стали хозяевами банка.
  16. blackcat
    blackcat Сегодня, 18:46
    0
    Может я чего-то не понимаю , но кто будет возвращать кредит , если такая страна как Польша прекратит существование ??? am
  17. Михаил Журавлёв
    Михаил Журавлёв Сегодня, 18:58
    0
    Тем не менее в Польше 1 злотый=0,24 доллара. Есть над чем задуматься...