«Даже богатые страны мира не могут себе такого позволить»: в польской прессе подвели итоги по военным закупкам

Большинство закупок вооружений в настоящее время осуществляется в кредит, который когда-нибудь придется возвращать

Суммы за уже законтрактованную военную технику гигантские, и готовятся дополнительные контракты

Это только самые крупные и избранные оружейные контракты, которые уже подписаны

Суммы военных закупок и количество приобретаемой техники беспрецедентны в истории польских вооруженных сил

Закупки военной техники лягут чрезвычайно тяжелым бременем на польский бюджет. Имеются вопросы, может ли Польша позволить себе такую новую большую армию. Потому что даже многие гораздо более богатые страны мира, чем Польша, не могут себе такого позволить