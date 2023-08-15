Начальник штаба НАТО заявил, что Украина может вступить в альянс в обмен на территориальные уступки

Начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина сможет стать членом альянса в обмен на некоторые территориальные уступки в пользу России. По словам Йенсена, подобный обмен может войти в условия сделки по прекращению боевых действий.
В ходе проходивших в Норвегии дебатов начальник штаба НАТО отметил, что в настоящее время уже проходят переговоры о предполагаемом статусе Украины после завершения вооруженного конфликта и вопросы, касающиеся уступок Киевом своих территорий в пользу РФ помимо него поднимают и другие участники переговорного процесса.
Между тем, Йенсен осторожно добавляет, что не настаивает на безоговорочности подобного сценария, однако не исключает, что подобное решение будет оптимальным для всех участников переговоров. По его словам, в настоящее время отмечаются значительные подвижки в вопросе возможного будущего членства Украины в НАТО.
Также сообщается, что, по мнению немецкого военного обозревателя Юлиана Репке, масштабное наступление российской армии в направлении города Купянск в Харьковской области свидетельствует о том, что Кремль не намерен замораживать вооруженный конфликт на Украине. Эксперт отмечает, что Харьковская область в настоящее время не относится к территориям, вошедшим в состав РФ и статус которых закреплен в российской Конституции. Немецкий аналитик предполагает, что Россия не ограничится уже присоединенными регионами Украины.