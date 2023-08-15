Военное обозрение
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Начальник штаба НАТО заявил, что Украина может вступить в альянс в обмен на территориальные уступки

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Начальник штаба НАТО заявил, что Украина может вступить в альянс в обмен на территориальные уступки

Начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина сможет стать членом альянса в обмен на некоторые территориальные уступки в пользу России. По словам Йенсена, подобный обмен может войти в условия сделки по прекращению боевых действий.


В ходе проходивших в Норвегии дебатов начальник штаба НАТО отметил, что в настоящее время уже проходят переговоры о предполагаемом статусе Украины после завершения вооруженного конфликта и вопросы, касающиеся уступок Киевом своих территорий в пользу РФ помимо него поднимают и другие участники переговорного процесса.

Между тем, Йенсен осторожно добавляет, что не настаивает на безоговорочности подобного сценария, однако не исключает, что подобное решение будет оптимальным для всех участников переговоров. По его словам, в настоящее время отмечаются значительные подвижки в вопросе возможного будущего членства Украины в НАТО.

Также сообщается, что, по мнению немецкого военного обозревателя Юлиана Репке, масштабное наступление российской армии в направлении города Купянск в Харьковской области свидетельствует о том, что Кремль не намерен замораживать вооруженный конфликт на Украине. Эксперт отмечает, что Харьковская область в настоящее время не относится к территориям, вошедшим в состав РФ и статус которых закреплен в российской Конституции. Немецкий аналитик предполагает, что Россия не ограничится уже присоединенными регионами Украины.
Использованы фотографии:
Pixabay
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27 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:03
    +10
    Как говорил Задорнов - Ну, тупые.... Уступит, то она может и уступит, а потом вместе с НАТО вернётся их возвращать... А нам это нужно...???
    А НАТО это надо...???
    Украина в истерике нынче –
    Просит в НАТО скорее принять,
    Но для НАТО, пардон, не обычно -
    За туземцев в войне воевать...
    Неужели же вы полагаете,
    Что пожертвует НАТО собой,
    Чтоб в какой-то там дальней Окраине
    Возвратились солдаты домой?
    Неужели вы так уверены,
    Что подставит за вас Пентагон
    Вместо Киева, Львова и Винницы
    Оклахому, Нью-Йорк, Вашингтон???
    1. olegfbi
      olegfbi Сегодня, 17:16
      0
      Правильно всё в этом опусе!!!
      Жму руку drinks
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:35
        +2
        Юлиана Репке

        Посадил дед репке... А репке вышел из тюрьмы и зарезал дедку... А потом и бабку зарезал..
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:37
        -1
        Цитата: olegfbi
        Правильно всё в этом опусе!!!
        Жму руку

        Я тоже поддерживаю:
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:03
    +10
    По западенщине будет в самую пору, там как раз места всем оставшимся бандерлогам и хватит и чтоб тихо, как мыши сидели.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:08
      -7
      Цитата: Uprun
      По западенщине будет в самую пору,

      Вот-вот. Зап. Украину пусть через свои "члены" принимают в НАТО. Все остальное - НАШЕ!
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 18:34
        +1
        ЛДНР, Херсонская и Запорожская области наши, остальные останутся под киевом. Вот увидите
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 17:18
      0
      Цели СВО:
      Денафикация- комплекс мер по очищению таких сфер, как политика, экономика, культура, образование, юриспруденция от влияния нацистской идеологии.
      Внеблочный (нейтральный) статус Украины.
      ......"Почали тоді сміятись:
      — Он як наші вміють
      , — Що думками із нічого
      Швидко багатіють!.."
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 18:02
        0
        Самое главное чтобы наши желания совпали с планами нашего руководства! А то что-то они очень редко совпадают.
  3. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 17:05
    +8
    статья на тему как в анекдоте: - а правда ваш лев может 25 кило мяса сьесть???
    - Сьесть то он сьесть, только хто ему дасть????
  4. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 17:07
    +4
    Сколько бы они не решились уступит "добровольно", это будет означать, что они ожидают потерять am am в разы больше fellow
  5. Zhan
    Zhan Сегодня, 17:07
    +1
    Между тем, Йенсен осторожно добавляет, что не настаивает на безоговорочности подобного сценария, однако не исключает, что подобное решение будет оптимальным для всех участников переговоров. По его словам, в настоящее время отмечаются значительные подвижки в вопросе возможного будущего членства Украины в НАТО.

    Йенсен .....а не пошёл бы ты. Интересно, что на сей раз наш МИД ответит ? Отловить бы его и при людно мокнуть головой в ночной горшок...
  6. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 17:09
    +1
    ага, а потом нато начнет войну, чтобы "восстановить территориальную целостность члена альянса".
    не пойдут в нато на переговоры, тратят только деньги на всу.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 18:35
      +1
      Не начнет, если западные страны официально признаю отошедшие к России территории.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:10
    0
    Сэры лихорадочно ищут способ и на стуле посидеть рыбку скушать. Потеря лица самое малое что их ждет, вот и придумывают как бы и всук сохранить и от рф продолжать получать дешевые ресурсы дальше.
  8. flSergius
    flSergius Сегодня, 17:14
    0
    Я не против, если Буковина станет Румынией, Львовщина Польшей и соответсвенно территорией НАТО. laughing
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 17:32
      +1
      С какой радости Буковина должна быть Румыеией? Укреплять русофобскую Польшу землями-это просто глупость
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:18
    +4
    Тут хочется пожелать, нашему руководству, стойкости в отстаивании интересов России и не идти на "договорняки" с западными "партнёрами". Может в этот раз не станут обманываться.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 18:52
      0
      Цитата: Лешак
      Тут хочется пожелать, нашему руководству, стойкости в отстаивании интересов России и не идти на "договорняки" с западными "партнёрами". Может в этот раз не станут обманываться.

      Два ковбоя смотрят телевизор.
      Один говорит:
      "Я этот фильм видел.
      Этого парня догонят, схватят и повесят..."
      Второй отвечает:
      "Я тоже уже смотрел.
      Пять раз.
      И каждый раз этого парня догоняли, хватали и вешали...
      Вот думаю, может быть в шестой раз парню повезет?"

      Ничего это нам не напоминает?
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:20
    0
    Украина сможет стать членом альянса в обмен на некоторые территориальные уступки в пользу России.

    Некоторые территориальные уступки в пользу России:
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:34
    0
    По его словам, в настоящее время отмечаются значительные подвижки в вопросе возможного будущего членства Украины в НАТО.

    Очередное трепло...Какому НАТО будут нужны обрезки Украины? Или там какой-то безумец задумал, что Украина останется у Чёрного моря? Да не за то боролись...
    В лучшем случае на Запад отойдут бандеровские вотчины...Компромисс здесь невозможен...
    Волчья натура НАТО проявилась сполна, и заверения о нерасширении на восток Россия уже проглотила...
  12. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 17:47
    0
    Чем то похоже интервью телеканалу РБК политического консультанта Госдепартамента и Минобороны США Эдварда Люттвака:
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64d9efa49a79472dca010e88?from=newsfeed
  13. Васильевич Пенсионер
    Васильевич Пенсионер Сегодня, 17:53
    0
    Похоже ната начало осознавать, что не на того поставило и как бы красивши выйти из ситуации, с максимальным сохранением лица
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 18:30
      0
      Цитата: Васильевич Пенсионер
      Похоже ната начало осознавать, что не на того поставило и как бы красивши выйти из ситуации, с максимальным сохранением лица

      Перепоставят, на Польшу.
  14. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 18:34
    0
    Начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина сможет стать членом альянса в обмен на некоторые территориальные уступки в пользу России ... Йенсен осторожно добавляет, что не настаивает на безоговорочности подобного сценария
    Начали помаленьку «окна Овертона» преподоткрывать?
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:45
    +1
    Нее... этот режим надо изводить под корень. А разделить Украину, чтобы нам какие-то территории отдать, а остальные территории оставить под контролем Запада - так не пойдет!
    Проходили! Мы уже останавливали войну и уже делили Германию - треть под наш контроль, остальное под контроль Запада... сейчас она вся вернулась под Запад, снова вся антирусская, и снова танки с крестами ползают по русской земле.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 18:58
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      Мы уже останавливали войну и уже делили Германию - треть под наш контроль, остальное под контроль Запада

      Под наш контроль досталась четверть Германии.
      Вы забыли, что, оказывается, Франция тоже "победила" Германию и получила четверть её территории под контроль.