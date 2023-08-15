Начальник штаба НАТО заявил, что Украина может вступить в альянс в обмен на территориальные уступки

Начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина сможет стать членом альянса в обмен на некоторые территориальные уступки в пользу России. По словам Йенсена, подобный обмен может войти в условия сделки по прекращению боевых действий.В ходе проходивших в Норвегии дебатов начальник штаба НАТО отметил, что в настоящее время уже проходят переговоры о предполагаемом статусе Украины после завершения вооруженного конфликта и вопросы, касающиеся уступок Киевом своих территорий в пользу РФ помимо него поднимают и другие участники переговорного процесса.Между тем, Йенсен осторожно добавляет, что не настаивает на безоговорочности подобного сценария, однако не исключает, что подобное решение будет оптимальным для всех участников переговоров. По его словам, в настоящее время отмечаются значительные подвижки в вопросе возможного будущего членства Украины в НАТО.Также сообщается, что, по мнению немецкого военного обозревателя Юлиана Репке, масштабное наступление российской армии в направлении города Купянск в Харьковской области свидетельствует о том, что Кремль не намерен замораживать вооруженный конфликт на Украине. Эксперт отмечает, что Харьковская область в настоящее время не относится к территориям, вошедшим в состав РФ и статус которых закреплен в российской Конституции. Немецкий аналитик предполагает, что Россия не ограничится уже присоединенными регионами Украины.