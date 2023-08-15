Военное обозрение
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В Польше проходит крупнейший за последние 30 лет военный парад

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В Польше проходит крупнейший за последние 30 лет военный парад

Польша все больше движется в сторону тотальной милитаризации. Об этом, к слову, ранее заявлял российский глава Минобороны Сергей Шойгу, подчеркнув, что данная тенденция является угрожающей для нашей страны.


Между тем сегодня в самом центре Варшавы проходит военный парад, приуроченный ко Дню польской армии. Ряд источников заявляет, что данное военное мероприятие является крупнейшим из тех, которые проводились в стране за последние 30 лет.



Сообщается, что в параде участвуют две тысячи военных, двести единиц различной наземной техники и сто единиц авиации. Среди вооружения замечены образцы, как польского, так и иностранного производства. В частности, американские танки Abrams и истребители F-16.





Кроме того, замечено вооружение, приобретенное Варшавой у Сеула. Напомним, что в прошлом году Польша получила первую партию корейских танков К2 и САУ K9A1. При этом буквально на днях стало известно, что польские власти намерены закупить еще 1000 вышеупомянутых танков.

По мнению американских экспертов из CNN, такой размах сегодняшнего мероприятия обусловлен желанием польских властей продемонстрировать свою силу на фоне опасений касательно передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

Напомним, что Минобороны Польши недавно направило на границу с РБ дополнительно 2 тысячи военных. В дальнейшем Варшава планирует привлечь к охране кордона до 10 тысяч человек.
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15 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:19
    +3
    В Польше проходит крупнейший за последние 30 лет военный парад

    Беларусь и Россия должны порадоваться за «добрых» соседей?
    Да плевать...На каждого найдётся свой Сусанин и своя берёза...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:59
      0
      ROSS 42Для поляков я советую две берёзы, или два коня-на выбор.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:22
        -2
        Надеюсь, что поляки не забыли на парад нацепить на форму ЛГБТешные флажки. laughing
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:25
    0
    В части парадов Блащак сравнялся с Шойгу. Осталось организовать танковый биатлон на корейских танках и построить католический костел с ликами обоих Качиньских, Иоанна-Павла I и самого Блащака в компании генерала Анджейчика. Все с нимбами вокруг головы.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:28
    +1
    Сообщается, что в параде участвуют две тысячи военных, двести единиц различной наземной техники и сто единиц авиации.

    2020 год. МСК
    В юбилейном параде Победы примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники,



    Военный парад прошел на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Лидер КНР Си Цзиньпин совершил смотр войск. Среди представленных на параде вооружений — новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 («Дунфэн-41», «Восточный ветер»), способная, по мнению военных экспертов, преодолевать любые современные системы ПРО. Всего в параде приняло участие около 100 тысяч человек.

  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:32
    +3
    Может хватит валить что причина милитаризации Польши - ЧВК Вагнер?Так можно и историю повторить июня 1941 г.Может дело дойти до превентивного удара и не ЧВК Вагнер и на просто Искандером.
  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:39
    0
    Ну сделали парад, ну порадовались пшеки... Всяко лучше, чем в показушные "биатлоны" рубиться и бабло на "Армату" который год пилить.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:47
      0
      А биатлоны нам не дали подготовленные танковые экипажи?Не порите чушь!
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 18:15
        +2
        Подготовленные экипажи дает подготовка в частях и на полигонах. А не показушные мероприятия а-ля "А ну ка ...ки". Так что чушь порите Вы.
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 17:39
    0
    Пора бы организовывать парад(ы) в день/дни раздела Польши.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 17:41
      -1
      Вы наверное первый пойдете ее завоевывать? Или боевой диван не отпустит?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:49
        0
        На счёт пойдёте не волнуйтесь ,пойдём как миленькие - предатели уже убежали ранее.И украинского шоу не будет,про водителей Леопардов.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 18:34
        0
        Цитата: Nesvoy
        Вы наверное первый пойдете ее завоевывать? Или боевой диван не отпустит?

        Почему не отпустит?! Я вам прям с дивана эх и навоюю!!!
  7. Eug
    Eug Сегодня, 18:13
    0
    Позвенят..... колокольчиками.... или бубенцами, поорут чего-нибудь... надуются от сознания собственной значимости... раструбят на весь мир....дух, так сказать, поднимут... или выпустят... и все. Как говорится, вторичным половым признакам уделяется особое внимание при обоснованных сомнениях в наличии первичных.
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 18:32
    0
    В Польше проходит крупнейший за последние 30 лет военный парад

    Последний парад наступил...