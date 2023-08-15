В Польше проходит крупнейший за последние 30 лет военный парад

Польша все больше движется в сторону тотальной милитаризации. Об этом, к слову, ранее заявлял российский глава Минобороны Сергей Шойгу, подчеркнув, что данная тенденция является угрожающей для нашей страны.
Между тем сегодня в самом центре Варшавы проходит военный парад, приуроченный ко Дню польской армии. Ряд источников заявляет, что данное военное мероприятие является крупнейшим из тех, которые проводились в стране за последние 30 лет.
Сообщается, что в параде участвуют две тысячи военных, двести единиц различной наземной техники и сто единиц авиации. Среди вооружения замечены образцы, как польского, так и иностранного производства. В частности, американские танки Abrams и истребители F-16.
Кроме того, замечено вооружение, приобретенное Варшавой у Сеула. Напомним, что в прошлом году Польша получила первую партию корейских танков К2 и САУ K9A1. При этом буквально на днях стало известно, что польские власти намерены закупить еще 1000 вышеупомянутых танков.
По мнению американских экспертов из CNN, такой размах сегодняшнего мероприятия обусловлен желанием польских властей продемонстрировать свою силу на фоне опасений касательно передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.
Напомним, что Минобороны Польши недавно направило на границу с РБ дополнительно 2 тысячи военных. В дальнейшем Варшава планирует привлечь к охране кордона до 10 тысяч человек.