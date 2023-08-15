Губернатор Брянской области сообщил о попытке ДРГ ВСУ пробраться на территорию РФ

В настоящее время благодаря усилиям ВС РФ совместно с ПУ ФСБ России по Брянской области и спецподразделениями управления Росгвардии по Брянской области была пресечена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию нашей страны в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Выражаем благодарность нашим защитникам!

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о провальной попытке ДРГ ВСУ пробраться на территорию РФ.Глава региона написал в своём ТГ-канале об этом следующее:В то же время, уточнил брянский губернатор, пострадавших среди мирных граждан, к счастью, не оказалось. Однако некоторый ущерб в вышеупомянутом населённом пункте всё же был нанесён ВСУ: в результате обстрела с их стороны погибло одно животное, содержащееся в местном сельхозпредприятии. Получили частичные повреждения также производственные мощности наряду с одним автомобилем.Стоит отметить, что вышеуказанный регион уже подвергался ранее нападению украинских диверсантов. Инцидент, напомним, произошёл утром 2 марта, когда ДРГ противника с территории Украины ворвалась в приграничное село Любечане. Тогда диверсантами был обстрелян движущийся автомобиль. В результате трагедии скончались двое мужчин – 63-летний водитель и 57-летний мужчина. Один несовершеннолетний пассажир отделался ранениями. Мальчик был своевременно госпитализирован.