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Губернатор Брянской области сообщил о попытке ДРГ ВСУ пробраться на территорию РФ

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Губернатор Брянской области сообщил о попытке ДРГ ВСУ пробраться на территорию РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о провальной попытке ДРГ ВСУ пробраться на территорию РФ.


Глава региона написал в своём ТГ-канале об этом следующее:

В настоящее время благодаря усилиям ВС РФ совместно с ПУ ФСБ России по Брянской области и спецподразделениями управления Росгвардии по Брянской области была пресечена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию нашей страны в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Выражаем благодарность нашим защитникам!

В то же время, уточнил брянский губернатор, пострадавших среди мирных граждан, к счастью, не оказалось. Однако некоторый ущерб в вышеупомянутом населённом пункте всё же был нанесён ВСУ: в результате обстрела с их стороны погибло одно животное, содержащееся в местном сельхозпредприятии. Получили частичные повреждения также производственные мощности наряду с одним автомобилем.

Стоит отметить, что вышеуказанный регион уже подвергался ранее нападению украинских диверсантов. Инцидент, напомним, произошёл утром 2 марта, когда ДРГ противника с территории Украины ворвалась в приграничное село Любечане. Тогда диверсантами был обстрелян движущийся автомобиль. В результате трагедии скончались двое мужчин – 63-летний водитель и 57-летний мужчина. Один несовершеннолетний пассажир отделался ранениями. Мальчик был своевременно госпитализирован.
Использованы фотографии:
Соцсети/Богомаз
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4 комментария
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:48
    -1
    Что-то повадились свинорылые. Пора организовывать рейды спецотрядов...Можно - пуски спецснарядов...Там, говорят, на выставке новое появилось.. Нужно опробовать.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 17:51
    -1
    И никакой конкретики -сколько диверсантов было?, скольких из них ликвидировали?, какое у них было вооружение и техника?, были в составе диверсантов члены РОА или западные наемники? Так ведь можно сказать "мы отбили атаку дрг", а на деле окажется, что противник подошел к границе вплотную, обстрелял нас с той стороны, а потом спокойно отошел назад...
  3. Седов
    Седов Сегодня, 18:02
    +2
    Действительно жалко, что не уточняется сколько животных со стороны ВСУ погибло..
  4. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 18:26
    0
    противник подошел к границе вплотную, обстрелял нас с той стороны

    Чисто для понимания обстановки на границе. Противник и так практически вплотную к границе. Как и наши бойцы. А ежедневные взаимные удары уже данность , так же как и работа ДРГ. Иногда доходит и до применения АГСов и стрелковки. И то что после весенних походов , ГРУ ВСУ кроме попыток результатов добиться не может, говорит о том что ошибки учтены и пограничники с бойцами МО работают как положено. За что им честь и хвала.