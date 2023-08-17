Загадка отечественной автоистории: первый советский легковой

«…Вредители есть и будут, пока есть у нас классы, пока имеется капиталистическое окружение. Но это значит, что коль скоро значительная часть старой технической интеллигенции, так или иначе сочувствовавшая ранее вредителям, повернула теперь в сторону советской власти, активных вредителей осталось небольшое количество, они изолированы и должны будут уйти до поры до времени в глубокое подполье…»

«…1) развал нашего автомобилизма в настоящее время является актом общепризнанным…»

Первый этап постройки первых советских легковых автомобилей

«…Все детали автомобиля, за исключением подшипников и карбюратора, были изготовлены у нас в стране из отечественных материалов…»

Второй этап постройки первых советских легковых автомобилей

P. S.