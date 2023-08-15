Военное обозрение
Войти Регистрация

В G20 официально подтвердили отказ Киеву в приглашении на саммит в Дели

26
В G20 официально подтвердили отказ Киеву в приглашении на саммит в Дели

Официальная информация, размещенная на интернет-портале "большой двадцатки", подтверждает появившиеся ранее в СМИ сообщения, в которых утверждалось, что власти Индии отказались приглашать представителей Украину на запланированный на 9-10 сентября саммит G20 в Дели.


Приглашения для участия в мероприятии были отправлены лидерам всех стран-участниц "двадцатки", а также ряда лидеров государств, не являющихся членами организации. Помимо глав стран G20 на саммит пригласили представителей Бангладеша, Египта, Маврикия, Нигерии, Испании, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

Отказ от приглашения на саммит представителей киевского режима свидетельствует о провале попыток руководства США вовлечь в поддержку Украины страны глобального Юга. По мнению ряда экспертов, именно грядущий саммит "двадцатки" в Дели должен был стать знаковым мероприятием, по результатам которого глобальный Юг, как планировали американские дипломаты, официально присоединился бы к негласной антироссийской международной коалиции.

Однако, стремления Запада превратить саммит "большой двадцатки" в Дели в триумфальное для США мероприятие, на котором антироссийская западная коалиция была бы усилена сильными союзниками, не оправдались. Таким образом, все вероятные обсуждения украинского кризиса на полях саммита будут проходить без участия представителей Киева.
Использованы фотографии:
официальный сайт саммита G20 в Дели
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Rage66
    Rage66 Сегодня, 17:58
    +4
    Ну штош...Повозили рылом маленько по столу yes
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:23
      +1
      На мой взгляд, тут гораздо важнее не то, что Украину не пригласили (всё равно в её отношении ничего не изменится - как использовали для войны с русскими, так и будут использовать), а то, что пригласили Нигерию.
      Единственная причина, которую я вижу - попытаться убедить не нападать на Нигер. Больше, вроде, не зачем
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:44
        +1
        Нигерия вроде как "сама" уже передумала нападать на Нигер.
        Украинским попрошайкам не место на саммите экономических лидеров.
  2. beybender
    beybender Сегодня, 17:59
    -16
    Ай ай ай бакс 100 а они жизни радуются
    1. poquello
      poquello Сегодня, 18:02
      +4
      Цитата: beybender
      Ай ай ай бакс 100 а они жизни радуются

      да хоть двести, этт проблемы тех у кого бутерброды подорожали
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:19
        -5
        Интересно смотреть на реакцию людей,пытающихся отделить себя любимого от проблем в отечественной экономике...
        1. poquello
          poquello Сегодня, 18:36
          +3
          Цитата: dmi.pris1
          Интересно смотреть на реакцию людей,пытающихся отделить себя любимого от проблем в отечественной экономике...

          у вас другие бутерброды или вы буржуйские перепродаёте?
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:14
      +3
      Как жаль что мне за 60 ,а то бы я контрактик на рейс в море подписал за бакинские, этаже сколько рублей за полгода ,аж страшно подумать.
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 18:38
        +3
        Цитата: tralflot1832
        Как жаль что мне за 60 ,а то бы я контрактик на рейс в море подписал за бакинские, этаже сколько рублей за полгода ,аж страшно подумать.

        Только за 60? А я думал что у вас на аватарке год рождения написан! laughing
        Шутка. Без обиды!
      2. poquello
        poquello Сегодня, 18:40
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Как жаль что мне за 60 ,а то бы я контрактик на рейс в море подписал за бакинские, этаже сколько рублей за полгода ,аж страшно подумать.

        а потом купить колбасы и толкнуть её в Лондоне так вообще подъём
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 18:52
          0
          ваш вср 66- 67.1832 это номер моего последнего парохода ,так он писался на борту.А кораблик на авотарке это фото шведа в проливе Каттегат ,но меня там не было .Кораблик шёл с ремонта и Клайпеды.Сейчас у него новый хозяин в Калинграде,а не Мурманске. hiПрежнее название сохранено героя лётчика Великой Отечественной.Он сейчас на промысле уничтожает норвежскую селёдку ,судя по району траления
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:46
      +2
      Цитата: beybender
      Ай ай ай бакс 100 а они жизни радуются

      А вас что уже цены не в рублях, а в баксах ?
    4. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:47
      +1
      Цитата: beybender
      Ай ай ай бакс 100 а они жизни радуются

      А что нам бакс? Мы живем на ресурсорублики - новую мировую резервную валюту. С введением валюты БРИКС на американские талеры разве что западную интеллектуальную собственность можно будет купить. А лучше спиратить за бесплатно. laughing good
    5. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:50
      +1
      Цитата: beybender
      Ай ай ай бакс 100 а они жизни радуются

      А у нас бóльшая часть страны так живёт:
       Показать / Скрыть текст
    6. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:56
      +1
      Цитата: beybender
      Ай ай ай бакс 100 а они жизни радуются

      И что теперь? Самоубиться что ли?
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:00
    +3
    Таким образом, все вероятные обсуждения украинского кризиса на полях саммита будут проходить без участия представителей Киева.

    Хотелось бы посмотреть на реакцию Зе и К° laughing
    1. bambr731
      bambr731 Сегодня, 18:20
      +2
      Да, спесь ему конкретно сбили yes Он то себя творцом мира и пупом земли считал
  4. poquello
    poquello Сегодня, 18:00
    +7
    и правильно, гнать укропов надо ссаной тряпкой
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:08
    +6
    Может президенты G 7 байкотируют встречу в Дели ,не поедем без наркомана.И ещё вопрос как они будут бегать от Путина,вдруг Байдену покажется что Путин идёт к нему ,а на самом деле он идёт к Моди,а он у нас такой шутник ставить в неловкое положение .БабУшка Меркель знает.
  6. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 18:17
    +3
    Как не крути Зрада, вой подымуть, слезы рекой.
  7. knn54
    knn54 Сегодня, 18:19
    +1
    Не пригласили также и многие другие страны, которые участвовали в миротворческих консультация в Копенгагене и Джидде . Возможно что саммит не будет обсуждать очередные мирные консультации, хоть , вроде бы, и планировались.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:22
    +1
    Надо посмотреть, чего там сумеют обсудить, принять какие то решения или... все останутся при своих, что более вероятно.
  9. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:33
    +1
    Смысл его приглашать? Вопрос на сегодняшний день не решаемый, в виду полного противления сторон, а болталогией заниматься времени нет, другие проблемы надо обсуждать.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:43
    +1
    В G20 официально подтвердили отказ Киеву в приглашении на саммит в Дели

    Правильно сделали. Смотри-ка! Повадился в гости ездить...Хотя, естественно, поважнее для него сходить (съездить) в гости...И, главное, чтобы не к одним и тем же...
     Показать / Скрыть текст
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:47
    0
    Приглашают представителей стран а там страны нет с 2014 года не хунту же приглашать.
    И ещё мб поеду гляну
  12. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 18:54
    0
    404-ая это 0,3% населения планеты, ВВП и вовсе 0,2%, правда лезут они везде, как фарш из мясорубки…