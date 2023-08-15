В G20 официально подтвердили отказ Киеву в приглашении на саммит в Дели

Официальная информация, размещенная на интернет-портале "большой двадцатки", подтверждает появившиеся ранее в СМИ сообщения, в которых утверждалось, что власти Индии отказались приглашать представителей Украину на запланированный на 9-10 сентября саммит G20 в Дели.Приглашения для участия в мероприятии были отправлены лидерам всех стран-участниц "двадцатки", а также ряда лидеров государств, не являющихся членами организации. Помимо глав стран G20 на саммит пригласили представителей Бангладеша, Египта, Маврикия, Нигерии, Испании, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.Отказ от приглашения на саммит представителей киевского режима свидетельствует о провале попыток руководства США вовлечь в поддержку Украины страны глобального Юга. По мнению ряда экспертов, именно грядущий саммит "двадцатки" в Дели должен был стать знаковым мероприятием, по результатам которого глобальный Юг, как планировали американские дипломаты, официально присоединился бы к негласной антироссийской международной коалиции.Однако, стремления Запада превратить саммит "большой двадцатки" в Дели в триумфальное для США мероприятие, на котором антироссийская западная коалиция была бы усилена сильными союзниками, не оправдались. Таким образом, все вероятные обсуждения украинского кризиса на полях саммита будут проходить без участия представителей Киева.