Японские чиновники вновь посетили храм Ясукуни, в котором почитаются военные преступники

Коити Хагиуда, политический руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии, встретился с журналистами в храме Ясукуни в Токио. Ясукуни – это храм, в котором похоронены крупные японские военачальники, которые по итогам войны были признаны военными преступниками.В день 78-й годовщины поражения Японии во Второй мировой войне суммарно трое бывших и действующих министров кабинета Кисиды посетили храм Ясукуни в Токио. Этими тремя были действующий министр экономической безопасности Санаэ Такаичи, бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми и бывший министр торговли и промышленности Коити Хагиуда. Последний из них, на данный момент, является политическим руководителем правящей Либерально-демократической партии.Премьер-министр Фумио Кисида лично воздержался от молитвы в храме, связанном с войной. Однако, он отправил в Ясукуни религиозное украшение, что фактически тоже является символом почитания военных преступников.Жертвы японской агрессии в первой половине 20-го века, особенно Китай, считают святыню символом японского милитаризма, потому что она призывает чествовать именно осужденных военных преступников, а не, например, жертв американской атомной бомбардировки.