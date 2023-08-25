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Японские чиновники вновь посетили храм Ясукуни, в котором почитаются военные преступники

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Японские чиновники вновь посетили храм Ясукуни, в котором почитаются военные преступники

Коити Хагиуда, политический руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии, встретился с журналистами в храме Ясукуни в Токио. Ясукуни – это храм, в котором похоронены крупные японские военачальники, которые по итогам войны были признаны военными преступниками.


В день 78-й годовщины поражения Японии во Второй мировой войне суммарно трое бывших и действующих министров кабинета Кисиды посетили храм Ясукуни в Токио. Этими тремя были действующий министр экономической безопасности Санаэ Такаичи, бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми и бывший министр торговли и промышленности Коити Хагиуда. Последний из них, на данный момент, является политическим руководителем правящей Либерально-демократической партии.

Премьер-министр Фумио Кисида лично воздержался от молитвы в храме, связанном с войной. Однако, он отправил в Ясукуни религиозное украшение, что фактически тоже является символом почитания военных преступников.

Жертвы японской агрессии в первой половине 20-го века, особенно Китай, считают святыню символом японского милитаризма, потому что она призывает чествовать именно осужденных военных преступников, а не, например, жертв американской атомной бомбардировки.
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9 комментариев
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  1. Наган
    Наган Сегодня, 06:35
    +1
    Герои одной нации зачастую военные преступники другой. Вон Бандеру и Шухевича прославляют, а всё прогрессивное человечество стыдливо отворачивается и делает вид, что ничего такого в этом нет.
    Ах не нравится сравнение с Бандерой? Как насчет Суворова Александра Васильевича, генералиссимуса, князя Италийского, графа Рымникского, и прочая, и прочая? Герой, гений, легенда, а если верить инфе из РПЦ, то в скором времени еще и святой. А для пшeкoв он чудовище, убийца, оккупант... ничего не забыл перечислить? За то, что он подавлял свободу, независимость, суверенитет, и национальное достоинство восставшего польского народа.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:40
      +1
      Цитата: Наган
      А для пшeкoв он чудовище, убийца, оккупант... ничего не забыл перечислить? За то, что он подавлял свободу, независимость, суверенитет, и национальное достоинство восставшего польского народа.

      Наверное, мало подавлял, раз сегодня пшеки лезут на Украину отнюдь не с объятиями, а с целью захватить ее земли. Вообще, каждый народ выбирает своих героев и своих противников. Смотря с чьей стороны смотреть. Спартак - герой, талантливый военачальник, смелый, бесстрашный, боролся за свободу рабов...а для патрициев? Рабов освобождал, скот угонял, дома сжег - подлец, мерзавец, негодяй!
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 06:45
      +2
      Пример вы привели не корректный, имею ввиду Суворова он с гражданскими не воевал, ну а кто взял оружие в руки, тут его выбор был.
      Лучше для примера привели бы Чингисхана вот тут да, в Монголии он национальный герой, для соседей жестокий завоеватель.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    +2
    трое бывших и действующих министров кабинета Кисиды посетили храм Ясукуни в Токио.
    А чему удивляться? Для них они соотечественники сумевшие захватить обширные территории.


    Вот и скорбят, что не получилось и мечтают о том, что может получится в будущем.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:49
    +2
    Имперские амбиции у Японии опять появились в связи с милитаризацией.
    1. fiv
      fiv Сегодня, 06:54
      +1
      В очередной раз домилитаризуются. Имперские амбиции воспалятся, отекут и отпадут.
  4. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 07:01
    +1
    ндя.. в Германии - невозможно такое поклонение фашистам 2МВ, а в Японии без проблем, хотя японцы побольше людей истребили и более жестоко, чем СС и опыты над людьми и тд - все было...за что, их никто из соседей, мягко говоря, до сих пор не любит, но трибунала что-то не помню, как Нюргберг... странно..
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:10
      0
      Германских преступников осудил международный суд и они считаются преступниками для всего мира.
      С Японией посложнее было. Кстати был документальный фильм на федеральном канале как все происходило и там этот вопрос затрагивался. Всё дело в политике к моменту суда над Японией она уже была под контролем США и рассматривалась как будущий союзник поэтому суд проталкивал только СССР и широкой огласки решения судов не получили.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 07:27
      0
      Цитата: советник 2 уровня
      но трибунала что-то не помню, как Нюргберг... странно..

      https://ru.wikipedia.org/wiki/Токийский_процесс