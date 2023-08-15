СМИ США назвало неожиданную причину резкого скачка цен на газ в Европе

Рост европейских газовых цен составил сегодня почти 15 процентов. Речь идет о биржевых торгах на сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF.Об этом свидетельствуют данные лондонской сырьевой биржи ICE.Они показывают, что в течение дня стоимость газовых фьючерсов достигла 450 долларов за тысячу кубических метров топлива, немного превысила данную отметку, а затем незначительно снизилась. Пиковым было значение 453,7 доллара, после чего цена вернулась к отметке 449 долларов.Конечно, все познается в сравнении, в том числе и проблемы потребителей газа в Европе. К примеру, на ту же дату в прошлом году, когда европейцы столкнулись со снижением объемов поставок топлива из России, его стоимость поднялась до двух тысяч долларов за тысячу кубометров.Агентство Bloomberg внимательно отслеживает ситуацию и анализирует, почему она так сложилась. СМИ США, ссылаясь на мнения экспертов, назвало неожиданную причину резкого скачка цен на газ в Европе. Они считают, что в основном он был вызван упорными слухами о возможных забастовках работников газодобывающей отрасли Австралии. Сейчас решение о стачке принимают рабочие австралийских заводов по производству сжиженного природного газа.И хотя топливо из Австралии в Европу не поступает, на поставки газа в Европу забастовки повлиять могут. Дело в том, что при прекращении отгрузок СПГ из Австралии на азиатские рынки другие поставщики сжиженного газа могут перебросить туда часть своего СПГ, который изначально предназначался для Европы.