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СМИ США назвало неожиданную причину резкого скачка цен на газ в Европе

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СМИ США назвало неожиданную причину резкого скачка цен на газ в Европе

Рост европейских газовых цен составил сегодня почти 15 процентов. Речь идет о биржевых торгах на сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF.

Об этом свидетельствуют данные лондонской сырьевой биржи ICE.

Они показывают, что в течение дня стоимость газовых фьючерсов достигла 450 долларов за тысячу кубических метров топлива, немного превысила данную отметку, а затем незначительно снизилась. Пиковым было значение 453,7 доллара, после чего цена вернулась к отметке 449 долларов.


Конечно, все познается в сравнении, в том числе и проблемы потребителей газа в Европе. К примеру, на ту же дату в прошлом году, когда европейцы столкнулись со снижением объемов поставок топлива из России, его стоимость поднялась до двух тысяч долларов за тысячу кубометров.

Агентство Bloomberg внимательно отслеживает ситуацию и анализирует, почему она так сложилась. СМИ США, ссылаясь на мнения экспертов, назвало неожиданную причину резкого скачка цен на газ в Европе. Они считают, что в основном он был вызван упорными слухами о возможных забастовках работников газодобывающей отрасли Австралии. Сейчас решение о стачке принимают рабочие австралийских заводов по производству сжиженного природного газа.

И хотя топливо из Австралии в Европу не поступает, на поставки газа в Европу забастовки повлиять могут. Дело в том, что при прекращении отгрузок СПГ из Австралии на азиатские рынки другие поставщики сжиженного газа могут перебросить туда часть своего СПГ, который изначально предназначался для Европы.
Использованы фотографии:
https://www.ice.com/
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6 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 18:24
    +2
    А тут ещё и осень скоро, а там зима и нужно пополнить немного запасы на всякий случай и все зашевелились ну а рынок невидимой рукой и махнул не глядя.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:28
      +1
      Цитата: Irokez
      А тут ещё и осень скоро, а там зима и нужно пополнить немного запасы на всякий случай и все зашевелились ну а рынок невидимой рукой и махнул не глядя.

      Не захотели брать по 40$ за 1000 куб. - платите по 400$!
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 18:43
      +1
      А может и события в Нигере.которые отложили строительство транссахарского газопровода на неопределенный срок.
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:29
    +2
    Да у них сейчас так и будут качели ценовые, от любого фактора или слуха верх или вниз. Думаю как мы в девяностые следили за курсом с утра так и они за газом сейчас следят.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:30
    0
    Что только не придумают биржевики чтобы иметь максимальную прибыль на ровном месте.ПГХ Европы запалненены уже на 80% ,газ должен дешеветь а кто семьи биржевиков и хозяев нефтегаза кормить будет.На субсидии избирателям денег хватает,а вот избирателям предпринимателям уже нет.Даже в такой благословенной стране как Норвегия не всё хорошо.Да банкротство это капитализм - не вписался в рынок ,есть среднестатистическое число- но оно у них вдруг повысилось на 27%.Перешагнув 2000 рубеж.Для Норвегии с начала года это много.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:32
    0
    Вопрос в том, на кого, поставщики/продавцы газа, перекладывают ценовую нагрузку за дорогой газ???
    Например в неметчине, правительство вынужден было сдерживать уровень повышения цен и спасать потребителей газа иначе, покоя им было б не видать. Не у всех правитель тв есть такая возможность и больше всего страдают потребители в беднейших странах, вплоть до полного отказа от того, другого, третьего!