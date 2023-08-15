Лавров заявил о пренебрежении Западом сигналов со стороны РФ по поводу опасности накачивания Украины вооружениями

Сегодня США, ЕС и НАТО накачивают Киев всё более современными образцами оружия в целях сдерживания развития России как в стратегическом, так и в геополитическом плане. Подобные действия с их стороны приводят лишь к усилению эскалации конфликта, провоцируя при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру

Запад безответственно и существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав

Тем, кого заманивают в эту авантюру, хочу сказать одну важную вещь: киевский режим безо всякого стеснения заявлял о своём намерении уничтожать всё русское на неподконтрольных ему на сегодняшний день территориях. Именно в этом и заключается требование этих людей вернуть Украину в границы 1991-го года

Страны Запада продолжают игнорировать все сигналы, исходящие со стороны России, предупреждающей об опасности дальнейшего накачивания Украины вооружением, которое, так или иначе, распространяется затем по всему миру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на XI Московской конференции по международной безопасности.Вот как глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал происходящее:Более того, добавил дипломат, Запад по-прежнему либо пренебрегает всеми отрезвляющими сигналами Москвы в этом отношении, либо грубо искажает их в своих пропагандистских целях, уточнив, что на этот счёт предъявлено уже немало фактов.– подчеркнул глава российского МИД.Также, по словам Лаврова, все попытки, предпринимаемые западными государствами по ослаблению нашей страны руками украинских нацистов, направлены, прежде всего, на восстановление однополярного мироустройства.В то же время глава российской дипломатии высоко оценил усилия стран Глобального Юга, вносящие свой вклад в поиск реалистичных путей разрешения украинского кризиса. В частности, он отметил в этом заинтересованность таких государств, как КНР, Бразилия, ЮАР, Египет, Индия и других стран региона.В завершение выступления Сергей Лавров заострил особое внимание на стараниях Киева и его западных кураторов подмять под себя другие страны с тем, чтобы последние выступили в поддержку так называемой «формулы мира», озвученной президентом Украины Владимиром Зеленским, основывающейся на ультимативном требовании вернуть страну в границы 1991-го года.– резюмировал глава МИД.