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Лавров заявил о пренебрежении Западом сигналов со стороны РФ по поводу опасности накачивания Украины вооружениями

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Лавров заявил о пренебрежении Западом сигналов со стороны РФ по поводу опасности накачивания Украины вооружениями

Страны Запада продолжают игнорировать все сигналы, исходящие со стороны России, предупреждающей об опасности дальнейшего накачивания Украины вооружением, которое, так или иначе, распространяется затем по всему миру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на XI Московской конференции по международной безопасности.


Вот как глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал происходящее:

Сегодня США, ЕС и НАТО накачивают Киев всё более современными образцами оружия в целях сдерживания развития России как в стратегическом, так и в геополитическом плане. Подобные действия с их стороны приводят лишь к усилению эскалации конфликта, провоцируя при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру

Более того, добавил дипломат, Запад по-прежнему либо пренебрегает всеми отрезвляющими сигналами Москвы в этом отношении, либо грубо искажает их в своих пропагандистских целях, уточнив, что на этот счёт предъявлено уже немало фактов.

Запад безответственно и существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав

– подчеркнул глава российского МИД.

Также, по словам Лаврова, все попытки, предпринимаемые западными государствами по ослаблению нашей страны руками украинских нацистов, направлены, прежде всего, на восстановление однополярного мироустройства.

В то же время глава российской дипломатии высоко оценил усилия стран Глобального Юга, вносящие свой вклад в поиск реалистичных путей разрешения украинского кризиса. В частности, он отметил в этом заинтересованность таких государств, как КНР, Бразилия, ЮАР, Египет, Индия и других стран региона.

В завершение выступления Сергей Лавров заострил особое внимание на стараниях Киева и его западных кураторов подмять под себя другие страны с тем, чтобы последние выступили в поддержку так называемой «формулы мира», озвученной президентом Украины Владимиром Зеленским, основывающейся на ультимативном требовании вернуть страну в границы 1991-го года.

Тем, кого заманивают в эту авантюру, хочу сказать одну важную вещь: киевский режим безо всякого стеснения заявлял о своём намерении уничтожать всё русское на неподконтрольных ему на сегодняшний день территориях. Именно в этом и заключается требование этих людей вернуть Украину в границы 1991-го года

– резюмировал глава МИД.
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15 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 20:07
    +7
    Ой, товарищ министр, неожиданно, да? И с чего это вдруг они должны прислушиваться?
    1. al3x
      al3x Сегодня, 20:17
      +2
      Товарищу министру нужно присвоить звание капитана очевидности. Его он заслужил однозначно.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:40
      0
      Цитата: AdAstra
      Ой, товарищ министр, неожиданно, да? И с чего это вдруг они должны прислушиваться?

      Товарищ министр бывал в Индии?
      Более того, добавил дипломат, Запад по-прежнему либо пренебрегает всеми отрезвляющими сигналами Москвы в этом отношении, либо грубо искажает их в своих пропагандистских целях
      Я на улице там отдельных сигналов не услышал. Один непрекращающийся разноголосый вой "сигналов" - все жмут на "бибикалки" только ради того, чтобы чем-то себя занять в неуправляемой толпе авто-мото-велотранспорта. Даже на велосипеды и велорикши ставят аккумуляторы ради того, чтобы сигнал подключить. Про "стопы" и поворотники при этом никто не вспоминает.
      И кто там обращает внимание на "сигналы"?
      Они там привыкли, они так живут.

      "Сдаётся мне, джентльмены" (с), что в мире точно так же, как водятлы в Индии, обращают внимание на "сигналы" нашего МИДа.
      Автомобильный сигнал выдуман как средство цивилизованного общения водителя с окружающим миром. В безумной толпе сигналь до полного обсигналивания - всем по фигу. Помогает только хорошо поставленный удар. И лучше не с правой или левой, а "двоечка".
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:12
    -3
    Сергей Викторович возьмите отпуск ,запад слова уже не понимает.Дайте аргументировать наши предложения МО РФ.Разговаривайте с дружественными странами,а не с моральным уродами.Пока с носка по морде они не получат понимания с их стороны не будет.На все ваши слова ,у них один ответ- ядерной войны не будет,пока мы её не обьявим ,а вы при этом должны сразу капитулировать.Пусть лучше Медведев с ними говорит через телеграм.На дипломатии с западом надо ставить крест.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 20:22
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Сергей Викторович возьмите отпуск ,запад слова уже не понимает

      Какой отпуск? Свалить ему уже давно на горячё любимый и давно освоенный семьёй запад,и не позорить страну.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:26
        -4
        С чего это ва взяли что он позорит страну ,какое больное у вас воображение - лечиться надо.Сергей Викторович знает что мы ответим ,а не капитулируем . lolЭти слова уже как бы нам относятся,а не к западу.Так для понимания что он сказал.У вас подвал есть с запасами?
  3. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 20:16
    +3
    К миду самому вопросов миллион. Почему нет нормальных отношений и поддержки от бывших стран снг? Один союзник Белоруссия , не маловато ли ? Зачем вообще тогда нужны дипломаты с такой проваленной работой
    1. Игорь_Сергеевич
      Игорь_Сергеевич Сегодня, 20:29
      +1
      Для него лично работа отнюдь не провальная. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Труда Российской Федерации, 73 года из них 19 лет министром. Жизнь удалась и все прекрасно.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:54
      0
      А что Вы хотите?Персонажей,вышедших в тираж,типа зубкова ибн починка назначали ЧПП в страны СНГ,где они так же валили работу.Организации,сосущие бюджет,но ни пальца о палец не ударившие,типа "Россотрудничества".. Тупо делали бизнес с чертями,с которыми за один стол нельзя садится,и разговаривать через решетку в суде..Вот и результат
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:20
    0
    А запад вообще когда-нибудь какие-то предостережения принимал?
    Что это так опытнейшего Лаврова удивило?
    Хотя конечно это заявление рассчитано на внешнего потребителя.
    Запад же всегда делал что хотел, а потом чесал репу, а почему так получилось. Примеров масса и Вьетнам и Ирак и Сирия и Ливия и Афганистан и Куба и Венесуэла... перечислять долго можно.
    Они уверены с своей гениальности и непогрешимости и неподсудности.
    Всё дозволено... исключительная нация едрёна вошь.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:52
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Запад же всегда делал что хотел, а потом чесал репу, а почему так получилось. Примеров масса и Вьетнам и Ирак и Сирия и Ливия и Афганистан и Куба и Венесуэла...

      А чего им голову чесать? Бабло осваивалось, врагов погибло гораздо больше чем своих, указанные страны страдали сильнее США, отвечать им никогда не приходилось
  5. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 20:21
    0
    О. Уже сигналы,а как же линии всякие?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:26
      +4
      Линии отошли на второй план, краска закончилась. Это и не мудрено, столько краски извести.
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 20:23
    +3
    В далеком созвездии Тау Кита все стало для нас непонятно, сигнал посылаем мы : "Кто это там?", а нас посылают обратно... (Высоцкий)
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 20:27
    0
    ядерного оружия слишком мало,чтобы его было смысл применять