В сети появились кадры, на которых можно увидеть два поставленных из Германии боевикам киевского режима поврежденных танка Leopard.
По всей видимости, кадры сняты боевиками ВСУ, передвигавшимися на бронетехнике по грунтовой дороге. Поврежденные немецкие танки стоят на обочинах дороги.
Также сообщается, что приобретенные властями ФРГ для поставки украинской армии у бельгийской компании танки Leopard 1 оказались фактически непригодными для эксплуатации в боевых условиях.
В сообщении Минобороны ФРГ утверждается, что эти танки в ближайшее время планируется отремонтировать на предприятиях немецкого оружейного концерна Rheinmetall, после чего передать украинским боевикам. Финансирование технического обслуживания и ремонта этих танков планируется осуществить из средств, вошедших в очередной пакет военной помощи Киеву, сумма которого составляет 700 миллионов евро.
Вышеозначенные танки в течение многих лет хранились на военных складах в Бельгии, при этом значительная их часть постепенно разбиралась на запчасти. Пять лет назад бельгийское правительство продало эти 50 танков частной оружейной компании, обосновав этот шаг тем, что военная техника устарела и находится в неисправном состоянии.
Немецкий концерн Rheinmetall выкупил эти танки и обязался их отремонтировать перед отправкой на Украину. По оценкам специалистов, ремонт партии из 50 танков, изготовленных в 60-х годах прошлого века, займет не менее года.