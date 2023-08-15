Военное обозрение
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Появились очередные кадры с поврежденными немецкими танками Leopard

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Появились очередные кадры с поврежденными немецкими танками Leopard

В сети появились кадры, на которых можно увидеть два поставленных из Германии боевикам киевского режима поврежденных танка Leopard.


По всей видимости, кадры сняты боевиками ВСУ, передвигавшимися на бронетехнике по грунтовой дороге. Поврежденные немецкие танки стоят на обочинах дороги.



Также сообщается, что приобретенные властями ФРГ для поставки украинской армии у бельгийской компании танки Leopard 1 оказались фактически непригодными для эксплуатации в боевых условиях.

В сообщении Минобороны ФРГ утверждается, что эти танки в ближайшее время планируется отремонтировать на предприятиях немецкого оружейного концерна Rheinmetall, после чего передать украинским боевикам. Финансирование технического обслуживания и ремонта этих танков планируется осуществить из средств, вошедших в очередной пакет военной помощи Киеву, сумма которого составляет 700 миллионов евро.

Вышеозначенные танки в течение многих лет хранились на военных складах в Бельгии, при этом значительная их часть постепенно разбиралась на запчасти. Пять лет назад бельгийское правительство продало эти 50 танков частной оружейной компании, обосновав этот шаг тем, что военная техника устарела и находится в неисправном состоянии.

Немецкий концерн Rheinmetall выкупил эти танки и обязался их отремонтировать перед отправкой на Украину. По оценкам специалистов, ремонт партии из 50 танков, изготовленных в 60-х годах прошлого века, займет не менее года.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:31
    +7
    Лучше бы они валялись кусками железа.А так оттащат и восстановят
    1. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 19:46
      +4
      ага на вид самовыпилились, а не повреждены, у первого гусеница слетела, но подрыва не видно, а второй на вид целёхонек.
      Тут бы координаты и накрыть их, пока не оттащили!
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 19:57
        +2
        Цитата: DIM(a)
        а второй на вид целёхонек.

        Что то на 14 секунде видочек у "целехонького танчика" имет бледный вид, аж цельная запчасть как то отвалилась
        1. DIM(a)
          DIM(a) Сегодня, 20:07
          +1
          согласен, на видео мельком не очень понятно, но есть следы закопчения, но явно нет серьёзного повреждения... может под башню в районе погона прилетело что то лёгкое, типа гранаты от РПГ7
          1. Tusv
            Tusv Сегодня, 20:19
            +1
            Похуду там что то оторвало. Предположу, что что не мины, а засада с легким гранатометным вооружением
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 20:34
      0
      Их скоро вообще не останется! Такими темпами, как их жгут, не жгли ни один советский танк. В этом вопросе в выигрыше остались матрасы, которые подставили дурака Шольца с его картонной техникой. До отправки Леопардов на Украину только специалисты были в курсе их проблем. А сейчас весь мир видит валяющиеся в канавах и по обочинам немецкие машины. Кто их теперь будет покупать? Я больше чем уверен, что Абрамсов на Украине не будет, как на поле боя нет Челенджеров...
    3. yaglon
      yaglon Сегодня, 20:45
      0
      Орикс по видео и фото насчитал 4 Леопарда-2 уничтоженными полностью, 2 повреждёнными и брошенными и ещё 9 серьёзно повреждёнными, а всего 15 штук. Много это или мало? Учитывая, что развить тактический успех эти 15 Леопардов-2 так и не смогли, я считаю, что это много. Это очередной гвоздь в саму концепцию танка как боевой машины с 800-900 мм непробития во лбу, с 80-100 мм непробития в борт и смешные 20-30 мм непробития в крышу. Надо либо как-то повышать эти миллиметры непробития в борт и крышу, либо трансформировать танк в некую иную машину, так как непробиваемый лоб уже ничего не даёт из-за кучи средств ПТО, пробивающих в борт и крышу, в первую очередь - птур-крышебоев и дронов-камикадзе.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:45
    +3
    Пристрелятся по танкам и при попытке оттянуть их сжечь тех кто возжелает их забрать без нашего "разрешения".. lol
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:50
    +2
    Так это же теже самые танки ,по крайней мере один что на заглавной фото к статье?!И ВСУ странно наступают в противоположную сторону на видео ,поле боя осталось за всу раз они так раскатывают.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 20:02
      0
      Вариант ,что они были поражены при выдвижении (что указывает что стоят на дороге. ) Не рассматривается принципиально ?
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:03
      0
      Цитата: tralflot1832
      И ВСУ странно наступают в противоположную сторону

      Наверное у казахов научились, развернулись и алга
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 20:36
      0
      Мы такими маневрами тоже владеем, справедливости ради)
  4. Roust
    Roust Сегодня, 19:53
    +5
    Хороший "леопард" - мертвый "леопард". Работайте, Братья!