«Исторический пакт против Китая»: Япония и Австралия теперь могут воевать на территориях друг друга

Исторический военный пакт против Китая, заключенный между Австралией и Японией, вступает в силу, чтобы противостоять воинственному Пекину

В последнее время опасность исходит и от России в связи с территориальными спорами и растущей военной напряженностью в регионе

13 августа вступило в силу соглашение между Японией и Австралией о взаимном доступе, в соответствии с которым вооруженных силы этих стран могут «обучаться и действовать [то есть воевать]» на территориях друг друга.- заявляется в издании EurAsian Times.Фактически ратификация данного соглашения является публичным провозглашением военного союза между двумя государства. Учитывая, что Канберра имеет соглашение о военной помощи с США, которые руководят НАТО, то становится ясным, что Токио опосредованно стал связан с альянсом, хотя и без гарантий со стороны Североатлантического блока.В ходе подготовки этого соглашения были указаны якобы нанесенные Китаем «обиды»: экономическое принуждение Австралии; увеличение активности китайских военно-морских патрулей вблизи островов Сэнкаку, которые Япония, как и КНР, считает своими; усиление давления на Тайвань.Со слов японских аналитиков, Токио в условиях внеблокового статуса и непредсказуемой позиции США в случае конфликта чувствовал себя уязвимым перед лицом угроз, исходящих от Китая и КНДР.- считают японские экспертыВ виду имеются Курилы, хотя как раз для Москвы вопрос их принадлежности давно решен, и лишь несговорчивость Токио мешает окончательно оставить эту проблему в прошлом и наконец подписать мирный договор. При этом имеется вероятность, что в условиях роста агрессивной риторики со стороны японских властей мирное соглашение, возможно, уже и не понадобится.