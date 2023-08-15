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«Исторический пакт против Китая»: Япония и Австралия теперь могут воевать на территориях друг друга

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«Исторический пакт против Китая»: Япония и Австралия теперь могут воевать на территориях друг друга

13 августа вступило в силу соглашение между Японией и Австралией о взаимном доступе, в соответствии с которым вооруженных силы этих стран могут «обучаться и действовать [то есть воевать]» на территориях друг друга.


Исторический военный пакт против Китая, заключенный между Австралией и Японией, вступает в силу, чтобы противостоять воинственному Пекину

- заявляется в издании EurAsian Times.

Фактически ратификация данного соглашения является публичным провозглашением военного союза между двумя государства. Учитывая, что Канберра имеет соглашение о военной помощи с США, которые руководят НАТО, то становится ясным, что Токио опосредованно стал связан с альянсом, хотя и без гарантий со стороны Североатлантического блока.

В ходе подготовки этого соглашения были указаны якобы нанесенные Китаем «обиды»: экономическое принуждение Австралии; увеличение активности китайских военно-морских патрулей вблизи островов Сэнкаку, которые Япония, как и КНР, считает своими; усиление давления на Тайвань.

Со слов японских аналитиков, Токио в условиях внеблокового статуса и непредсказуемой позиции США в случае конфликта чувствовал себя уязвимым перед лицом угроз, исходящих от Китая и КНДР.

В последнее время опасность исходит и от России в связи с территориальными спорами и растущей военной напряженностью в регионе

- считают японские эксперты

В виду имеются Курилы, хотя как раз для Москвы вопрос их принадлежности давно решен, и лишь несговорчивость Токио мешает окончательно оставить эту проблему в прошлом и наконец подписать мирный договор. При этом имеется вероятность, что в условиях роста агрессивной риторики со стороны японских властей мирное соглашение, возможно, уже и не понадобится.

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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:05
    +5
    Наконец сбудется мечта самураев воевать на территории кенгурятников ,а то они её во вторую мировую только бомбили.Но пленными австралицам головы рубли на раз.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 20:33
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Но пленными австралицам головы рубли на раз.

      Не только, иногда и на вкус пробовали, готовя "изысканные" блюда японской кухни.
  2. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 20:09
    0
    Учитывая, что Канберра входит в состав НАТО

    Из какой вселенной вещает автор новости? Где тут Австралия в НАТО?
    [center]
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:27
      +2
      Цитата: BlackMokona
      Из какой вселенной вещает автор новости? Где тут Австралия в НАТО?

      Судя по всему, автор имел в виду АУКУС, являющийся, по мысли США, филиалом НАТО. Потому что ДАЖЕ американскому обывателю было бы смешно, если бы Австралия вступила в Северо-АТЛАНТИЧЕСКИЙ альянс.
      Если бы до Австралии хотя бы ветер с Северной Атлантики долетал, её ещё позавчера затащили бы в НАТО. Нет же, угораздило бритов на краю света каторжную тюрьму устроить...
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 20:34
      0
      Вопрос интересный про НАТО Австралия самоуправляемое государственное образование (доминион) НО в составе Британской империи,
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 20:20
    +2
    Токио в условиях внеблокового статуса и непредсказуемой позиции США в случае конфликта
    Интересно - для кого именоо позиция США непредсказуема? Весь мир прекрасно не раз наблюдал их позицию. Накачка оружием, информационный вой - вот и вся позиция.
    Даже если "лично соизволят", ничего не изменится. Кабул и Сайгон знают "позицию США".
    Даже с Киевом уже всё более-менее ясно. Только вот архивные фотографии там, на Банковой, на себя не примеряют - думают, что именно с ними всё будет по-другому. Зря думают - привычки США не поменять, они родились такими.


    Беда в том, что ведомые ими шавки не соображают ничего о "позиции США".
    Про государство каторжников ничего говорить не буду, от них многого ждать не приходится. А вот у Японии хватит ума или нет проанализировать, чем заканчивается "американская помощь"?
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 20:56
      0
      Цитата: Zoldat_A
      А вот у Японии хватит ума или нет проанализировать?

      Что-что, а ума японцам хватает, но у Японии (её политиков) просто нет выбора. Они будут делать всё, что прикажут. Чтобы Япония когда-нибудь вновь стала самостоятельной, нужно, как минимум, всестороннее ослабление США. Пока что этого не видно...
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 20:45
    +1
    Хотел бы я увидеть этот цирк - маури подменяют самураев (якудза) и наоборот. Япония до сих пор не подписала мирный договор с Россией и это развязывает нам руки на любые комбинации. А Австралия вообще колония Англии со своим сельским хозяйством, с кем они вообще могут воевать, если раньше этого никогда не делали???
    Фраза: Австралия напала на Китай, звучит как мышь напала на мамонта и тот умер от удивления)))