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Придумавший аббревиатуру БРИКС западный экономист считает нелепой идею создания организацией единой валюты

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Придумавший аббревиатуру БРИКС западный экономист считает нелепой идею создания организацией единой валюты

Создание единой валюты развивающихся стран БРИКС – межгосударственного объединения, куда помимо России, входят ещё такие страны, как Бразилия, Индия, КНР и ЮАР – идея, которую вряд ли удастся реализовать. Об этом в интервью Financial Times рассказал экономист Джим О’Нил, введший в употребление аббревиатуру данной международной организации в 2001 году.


Причина, по которой британский экономист и финансист придерживается подобного мнения, заключается в необходимости учреждения странами-участницами объединения отдельного Центрального банка, что, по его мнению, также потребует немало усилий. К тому же, считает он, БРИКС с момента её основания никогда не добивалась каких-либо успехов в своей деятельности. Высказался О’Нил и о роли доллара в качестве мировой резервной валюты, назвав её «неидеальной».

Тем не менее, полагает экономист из Великобритании, ни одна из региональных валют на сегодняшний день, включая китайский юань и японскую иену, не способна составить достойную конкуренцию американской зелёной банкноте. Допустил он и ослабления позиции доллара, чему могло бы поспособствовать более тесное экономическое сотрудничество между Нью-Дели и Пекином, однако, этого не произойдёт по причине серьёзной конкуренции, наблюдающейся между этими странами Азии.

Саммит БРИКС пройдёт в период с 22 по 24 августа в Южно-Африканской Республике. В этом году встреча лидеров «пятёрки» пройдёт в провинции Гаутенг. Одной из главных тем на повестке дня – вопрос, связанный с возможным расширением стран-участниц наряду с созданием общей валюты в рамках объединения. Таким образом, идея о её введении будет направлена, прежде всего, на снижение зависимости от доллара в мировой экономике. Среди тех кто всецело выступает в поддержку данной инициативы является президент Бразилии Лула да Силва, ранее призывавший к активизации усилий по снижению доли американской валюты в межгосударственных расчётах.
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:59
    -2
    Среди тех кто всецело выступает в поддержку данной инициативы является президент Бразилии Лула да Силва, ранее призывавший к активизации усилий по снижению доли американской валюты в межгосударственных расчётах.


    Как бы не "заболел" он какой-нибудь "неизлечимой болезнью" или еще чего за такие крамольные мысли. Или вдруг не появился повод для переворота....
    Примеры исторические то уже имеются.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:18
      0
      Не думал, не гадал он.
      Никак не ожидал он
      Такого вот конца... (С)
      Британский экономист с какого-то бодуна придумал аббревиатуру БРИК. Прошло 20 лет и на саммите БРИКС соберутся, как минимум 40 стран. В перспективе валютой БРИКС будет пользоваться более половины населения Земли. Конечно, по мнению британца, у этой валюты никаких шансов. Все будут торговать за никчёмные британские фунты. laughing lol wassat
      Если валюту БРИКС введут для взаимных межгосударственных расчётов внутри самого объединения, то уже у долларов, евро, фунтов и прочих фантиков - серьёзные проблемы.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:23
        0
        У нас в Ека-бурге даже в банках эти фунты перестали принимать.... Раньше да, был обмен на рубли.
      2. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 07:45
        +1
        Откройте историю возникновения БРИК и вы убедитесь без всякого бодуна, что придумал именно он в 2006 как один из коэффициентов оценки биржевой активности. В 2008 Путин предложил создать объединение стран лидеров в своих регионах, автоматически взяли это название. Экономист в большинстве своих доводов прав, тем более БРИКС назвать организацией можно с натяжкой это скорее объединение для обсуждения общих проблем и выработки общих решений. При этом решения не являются обязательными, управляющих органов и постоянного руководства.
      3. Комментарий был удален.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 07:51
      0
      Ну, если судить по сообщениям СМИ, ни о какой "общей валюте" БРИКС в ближайшем будущем даже речи не идёт. "Общий банк" БРИКС который создан и включает в себя взносы от каждой страны БРИКС в размере 10-20 млрд долларов объявил, что кредитование будет осуществлять в ... долларах США, так как это наиболее используемая и востребованная валюта в международных расчетах, под которую разработаны и используются во всем мире единые банковские средства верификации транзакций и альтернативы ей пока не предвидится. Есть влажные мечтания, а есть реальность. Увы, мечтания и реальность не согласуются.... request
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:04
    0
    Причина, по которой британский экономист и финансист

    Ключевое слово - британский. Естественно он против того, что бы управление мировыми финансами уходило из лондонского Сити.
  3. Maluck
    Maluck Сегодня, 07:04
    +1
    Общую валюту можно и не вводить, но тогда нужно установить жесткие коридоры взаимных курсов валют стран участниц и строго следить за их эмиссией.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:29
      -2
      Цитата: Maluck
      Общую валюту можно и не вводить, но тогда нужно установить жесткие коридоры взаимных курсов валют стран участниц и строго следить за их эмиссией.

      Страны на это не пойдут, ведь тогда их валюты укрепляться, а значит промышленники из США и ЕС получает большие торговые приемущесмства. Да и в России , как балансировать бюджет без очередного обрушения рубля?
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 07:55
        +2
        Балансировать бюджет России без обрушения рубля под силу даже ребёнку-дошкольнику. Ибо РФ имеет положительное внешнеторговое сальдо в 200 млрд. долларов. Например, когда Западные страны хотели обрушить курс рубля в начале СВО, правительство РФ распорядилось о принудительной продаже долларов на ММВБ субъектами внешней торговли, и рубль резко сыграл в плюс, до 50 руб/доллар. Потом правило об обязательной продаже валютной выручки убрали, и валюта снова стала бесконтрольно утекать за пределы РФ. Это проще, чем школьная задачка о двух бассейнах.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 07:57
          0
          Цитата: Roma-1977
          Балансировать бюджет России без обрушения рубля под силу даже ребёнку-дошкольнику. Ибо РФ имеет положительное внешнеторговое сальдо в 200 млрд. долларов. Например, когда Западные страны хотели обрушить курс рубля в начале СВО, правительство РФ распорядилось о принудительной продаже долларов на ММВБ субъектами внешней торговли, и рубль резко сыграл в плюс, до 50 руб/доллар. Потом правило об обязательной продаже валютной выручки убрали, и валюта снова стала бесконтрольно утекать за пределы РФ. Это проще, чем школьная задачка о двух бассейнах.

          Не,не,не. А как же чувства друзей Олигархов? Так с трона можно слететь. Следующий вариант в студию
  4. barclay
    barclay Сегодня, 07:05
    -5
    Оказывается у нас даже аббревиатуру, признанную во всем мире придумать не могут! what чего уж там говорить об единой валюте. Про рубль, который все больше превращается в труху, вообще говорить смешно.
  5. Комментарий был удален.
  6. mark1
    mark1 Сегодня, 07:25
    +2
    БРИКС - наиболее быстро развивающиеся крупные страны, их экономика друг от друга не сильно то и зависит, политически тоже разнонаправлены(и далеко не каждому США враг), ну какая общая валюта?
  7. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:29
    +2
    Единая валюта просто необходима. Никогда не будут развиваться страны нормально с разными валютами. СНГ это в первую очередь касается. Приведу пример. Рубль упал. В Армении например драм поднялся. Продукция армянская в России стала никому не нужна из-за своей дороговизны. Ереван стал самой дорогой столицей в СНГ. Всё. Прошлогодний их рост сменится в следующем году на спад. Поэтому все эти многочисленные валюты мешают развитию стран. Поэтому и Европа ввела единую валюту.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 08:05
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      все эти многочисленные валюты мешают развитию стран. Поэтому и Европа ввела единую валюту.

      Вот только во время кризиса, начавшегося в 2008, таким странам, как Греция и Испания, было позарез необходимо снизить учетную ставку евро, чтоб стимулировать упавшую ниже плинтуса деловую активность. А Германия, наоборот, в страхе перед инфляцией считала, что ставку снижать нельзя. У немцев был очень неприятный опыт неконтролируемой инфляции в начале 1930х, кончившийся приходом к власти NSDAP. И чья точка зрения возобладала в Брюсселе?
      Вы хотите, чтоб монетарную политику России диктовали из Пекина? recourse
  8. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 07:30
    0
    Общая валюта конечно рано или поздно появиться, но сейчас, британец прав предпосылок к ее созданию нет. В лучшем случае в ЮАР обсудят этот вопрос и договорятся о создании каких либо органов по определению условий ее создания.
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 08:08
    0
    По другому и не может комментировать английский экономист, ведь БРИКС является конкурентом британской финансовой системе. Да доллар доминирует в мире, но почему юань не может быть главной валютой в БРИКСе. Может первоначально как переводной рубль как в странах бывшего Варшавского договора. Время покажет. Сейчас БРИКС проходит ясельный период, падает, обжигается но двигается вперёд. soldier