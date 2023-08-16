Придумавший аббревиатуру БРИКС западный экономист считает нелепой идею создания организацией единой валюты

Создание единой валюты развивающихся стран БРИКС – межгосударственного объединения, куда помимо России, входят ещё такие страны, как Бразилия, Индия, КНР и ЮАР – идея, которую вряд ли удастся реализовать. Об этом в интервью Financial Times рассказал экономист Джим О’Нил, введший в употребление аббревиатуру данной международной организации в 2001 году.Причина, по которой британский экономист и финансист придерживается подобного мнения, заключается в необходимости учреждения странами-участницами объединения отдельного Центрального банка, что, по его мнению, также потребует немало усилий. К тому же, считает он, БРИКС с момента её основания никогда не добивалась каких-либо успехов в своей деятельности. Высказался О’Нил и о роли доллара в качестве мировой резервной валюты, назвав её «неидеальной».Тем не менее, полагает экономист из Великобритании, ни одна из региональных валют на сегодняшний день, включая китайский юань и японскую иену, не способна составить достойную конкуренцию американской зелёной банкноте. Допустил он и ослабления позиции доллара, чему могло бы поспособствовать более тесное экономическое сотрудничество между Нью-Дели и Пекином, однако, этого не произойдёт по причине серьёзной конкуренции, наблюдающейся между этими странами Азии.Саммит БРИКС пройдёт в период с 22 по 24 августа в Южно-Африканской Республике. В этом году встреча лидеров «пятёрки» пройдёт в провинции Гаутенг. Одной из главных тем на повестке дня – вопрос, связанный с возможным расширением стран-участниц наряду с созданием общей валюты в рамках объединения. Таким образом, идея о её введении будет направлена, прежде всего, на снижение зависимости от доллара в мировой экономике. Среди тех кто всецело выступает в поддержку данной инициативы является президент Бразилии Лула да Силва, ранее призывавший к активизации усилий по снижению доли американской валюты в межгосударственных расчётах.