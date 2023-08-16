Вашингтон предпринял согласованные усилия для обеспечения единства и мощи НАТО, введя в отношении России режим максимальных санкций и предоставив Украине военную и гуманитарную помощь на сумму около $43 млрд

Однако, несмотря на то, что НАТО держалось вместе в украинском вопросе, Россия пережила санкции, проявив возможность продолжать войну гораздо дольше, чем ожидалось

Ресурсная дипломатия Москвы, включающая поставки дешевой нефти и зерна, наряду с разочарованием или сомнением в силе США, сработала эффективно в этом отношении. Налицо уменьшение влияния Америки в формировании нового мирового порядка

После эвакуации войск США и их союзников из Афганистана мировое сообщество задумалось о возможности Вашингтона влиять на международные события. На этом фоне Россия начала проведение спецоперации в незалежной, что, как казалось на Западе, позволит продемонстрировать его общность и влияние всему миру.- говорится в издании ASPI Strategist.В этих условиях Белый дом стал готовиться к восстановлению статуса Америки как мировой державы.- отмечается в австралийской прессе.С его слов, многие страны либо поддержали Россию, либо сочли целесообразным продолжать, а в некоторых случаях и укреплять отношения с Москвой. В то время как Китай, Северная Корея, Иран и Сирия открыто связали свою судьбу с РФ, Индия и многие государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки предпочли не принимать чью-либо сторону в конфликте на Украине.- делает вывод автор, объясняя устойчивость РФ на международной арене.