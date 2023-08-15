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Появились кадры с эвакуацией раненого военнослужащего ВСУ роботом-«санитаром» с поля боя

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Появились кадры с эвакуацией раненого военнослужащего ВСУ роботом-«санитаром» с поля боя

В сети появились кадры с применением вооружёнными силами Украины робота-«санитара». Это четырёхколёсная платформа призвана самостоятельно эвакуировать раненых с поле боя. Для этого она подъезжает к раненому, цепляет его за карабин или что-то подобное на амуниции и начинает оказывать помощь по эвакуации.


Изначально такие роботы-«санитары» предназначались для оказания помощи по вывозу с поля боя тем военнослужащим, которые получили ранения нижних конечностей средней степени тяжести. Однако в ВСУ решили приспособить колёсных роботов для вывоза тяжелораненых.



В итоге такая эвакуация превращается, скорее, в экзекуцию. Робот цепляет лежащего на земле военнослужащего и безо всякого учёта антропометрии, положения и характера ранения тащит по земле.



Сначала дрон зацепил бойца неудачно, и крепление не зафиксировалось. Затем была вторая попытка, в ходе которой он своим крюком зацепил ногу ВСУшника и потащил.

Доставил ли колёсный дрон-«санитар» раненого до места назначения, неизвестно. Но вполне понятно, что при таком варианте эвакуации «шансы» на то, что при транспортировке будут получены дополнительные увечья, возрастают. Хотя, если в итоге важен результат - если остался в живых, то для ВСУ вполне себе успешное применение профильного дрона.
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15 комментариев
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  1. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 20:35
    +6
    там просто труп вытаскивают, скорее всего.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 20:46
      +1
      Даже если он не был трупом, то он им в итоге стал)
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:46
        +2
        Скорее всего это действительно труповозка.
        Но сам факт, что колёсный дрон свободно у линии фронта разъезжает - настораживает.
        К дрону ведь пулемёт или гранатомёт прикрутить не сложно.
        А если полсотни таких пойдёт в атаку на одном участке - это будет действительно опасно. Их ведь минные поля не остановят - просто потеряют несколько единиц техники, и только.
        Так что в прифронтовой полосе РЭБ должен работать постоянно.
        Почему, кстати, в СВО не слышно о применении российских боевых роботов, в Сирии же успешно испытали их.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:59
        0
        Я представляю,что чувствует человек в сознании при таком методе эвакуации.Медик,санитар,хоть перевяжет,возможно обезболит..А так...
  2. Mister X
    Mister X Сегодня, 20:36
    +1
    По минному полю тащил, или как?
    Помню я носилки на роликах для кустарного робота-санитара.
    В 2016 кажись во Львове изобрели
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:40
    +3
    Видос прилётов по Южмашу по ссылке ниже.Всего на кадрах видео зафиксировано 4 прилета.
    Нужно отметить, что хваленная украинская система ПВО просто молча наблюдала, как КР «вспахивают» производственные мощности и территорию стратегического предприятия. Причем командование Воздушных сил Украины продолжает рассказывать публике о сбитых ракетах. Однако самих кадров с предприятия не было. И вот, шокированный произошедшим очевидец опубликовал видео прилетов боеприпасов РФ по указанному украинскому заводу, производившего в былые времена много ракетно-космической продукции.

    https://topcor.ru/38275-ochevidec-opublikoval-video-priletov-rossijskih-kr-po-zavodu-juzhmash-v-byvshem-dnepropetrovske.html
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 20:51
      +2
      Как хорошо, что наша разведка наконец вскрыла координаты "Южмаша", что позволило выдать ракетчикам целеуказания на это предприятие.
      1. ЧеловекИздалека
        ЧеловекИздалека Сегодня, 21:01
        0
        Отбегался, значит. Отличная работа разведки! Такую высокомобильную цель наконец смогли обнаружить.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 20:55
      0
      Посмотрел, впечатляет. Кто же мешал нам так воевать с самого начала. Шойгу сегодня озвучил глубокую мысль. что мы можем применять кассетные боеприпасы... То есть по нам можно, а мы пока подумаем...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:40
    0
    Слова : Попытка - не пытка .Заиграли новыми красками.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:01
      0
      такая эвакуация превращается, скорее, в экзекуцию. Робот цепляет лежащего на земле военнослужащего и безо всякого учёта антропометрии, положения и характера ранения тащит по земле.

      Цитата: tralflot1832
      Слова : Попытка - не пытка .Заиграли новыми красками.

      Почему-то вспомнилось, хотя собственные дети уже взрослые
      По кочкам, по кочкам,
      По маленьким пенёчкам -
      В ямку БУХ!...

      Кстати, робот направился в сторону асфальта. Наверное, раненому вдвойне приятен лёгких массаж при трении волоком об асфальт?

      Интересно - это сумрачный западный гений придумал раненых как брёвна трелёвочником таскать или украинцы сами догадались?
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 20:41
    +3
    Запад нашел реальных дураков для испытаний на поле боя. Красавцы! Даже негры отказались нападать на Нигер, а вот украинец на все готов - хочешь на минное поле пешком зайдет, хочешь Леопард испытает с гарантированным заранее результатом, а хочешь и на органы себя пожертвует...
    Ни в одной стране мира, где матрасы вели свои кривые дела, они не имели таких тупых и послушных идиотов!
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 20:44
    +2
    Лучше уж пристреливали на месте чем такое издевательство!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:47
      0
      Лучше бы присылали за раненными роботов-камикадзе и то гуманнее бы выглядело.
  7. ASM
    ASM Сегодня, 20:54
    0
    Хоть это и враг для меня, но пытать-то зачем. Ведь даже гладкая равнина реально имеет на поверхности камни, какие-то ветки, корни, сухую траву... И вот, даже без какой-нибудь волокуши, эта "дура" тащит человека, на котором обмундирование, т.е. большое количество мест, которыми легко можно зацепиться. Трава работает как терка для кожи, какая-нибудь палка, попавшая под броник, запросто может проткнуть и т.д. и т.п. Что будет при работе в кустарнике или нормальном лесу вообще страшно подумать.