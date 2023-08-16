Самоходная противотанковая пушка 2С25М «Спрут-СДМ1» готова к серийному производству

2С25М на испытаниях
Российская оборонная промышленность готова начинать серийное производство новой самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1». Недавно эта боевая машина завершила все испытания, после чего были оформлены все необходимые документы. Теперь организации-разработчики и производители ожидают заказ от министерства обороны, по которому запустят серийное строительство техники.
От проекта до серии
Будущая СПТП 2С25М создавалась в качестве модернизированной версии существующего изделия 2С25 «Спрут-СД». Проект разрабатывался КБ Волгоградского тракторного завода с учетом производства Курганским машиностроительным заводом (на тот момент оба предприятия входили в состав концерна «Тракторные заводы»; сейчас – входят в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).
Первый открытый показ самоходки новой модели состоялся на военно-техническом форуме «Армия-2015». С тех пор «Спрут-СДМ1» регулярно появляется на отечественных выставках и неоднократно демонстрировался за рубежом. Кроме того, разработчики публиковали фото и видео с испытаний этой машины, показывая ее основные возможности и преимущества.
Согласно первым оптимистичным планам, изделие 2С25М должно было в течение нескольких лет пройти все испытания и поступить в серию. В дальнейшем эти планы неоднократно корректировались в связи с необходимостью полномасштабных испытаний и доводки конструкции.
К концу десятых годов опытный (или опытные) «Спрут-СДМ1» прошел ходовые и огневые испытания на суше. В середине 2020 г. на берегах и в акватории Черного моря состоялись проверки амфибийных и десантных качеств бронемашины. Самоходка показала свою способность выполнять боевые задачи на суше и на воде, в т.ч. в условиях субтропического климата. На рубеже 2020-21 гг. в другом районе провели зимние испытания машины – в условиях низких температур, снега и т.д.
Промежуточный результат
В августе 2022 г. сообщили об успешном завершении государственных испытаний. Модернизированная СПТП подтвердила все расчетные характеристики и показала соответствие требованиям заказчика. В ближайшее время министерство обороны и предприятия-разработчики должны были провести некоторые оставшиеся процедуры, оформить необходимую документацию и подготовить производственную линию.
14 августа 2023 г. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Высокоточных комплексов» рассказало о новом успехе проекта «Спрут-СДМ1». Организация-разработчик сообщает, что после прохождения государственных испытаний новая самоходная пушка готова к серийному производству. Строительство такой техники начнется после ее включения в государственный оборонный заказ.
Теперь будущее изделия 2С25М полностью зависит от заказчика или заказчиков. Госиспытания самоходки показали ее соответствие требованиям нашего Минобороны, и теперь оно может разместить заказ на производство. Вероятно, такой контракт появится в самое ближайшее время. Соответственно, поставки готовой техники в войска следует ожидать не позднее 2024-25 гг. Эксплуатантом новых СПТП станут воздушно-десантные войска. В дальнейшем возможны закупки для других родов войск.
Опытный образец «Спрута-СДМ1» неоднократно демонстрировался на выставках в том числе с целью привлечения иностранных заказчиков. Предполагается, что такая бронемашина способна заинтересовать те или иные зарубежные армии, и в будущем должны появиться экспортные заказы.
На современной базе
Нынешняя СПТП 2С25М представляет собой глубокую модернизацию более старой боевой машины 2С25 «Спрут-СД». Последняя разрабатывалась с начала восьмидесятых годов, но в силу разных факторов дошла до серийного производства только в двухтысячных годах. Выпуск такой техники в интересах воздушно-десантных войск продолжался всего несколько лет, и за это время построили не более 35-40 бронемашин.
Испытания на воде
В 2010 г. было принято решение о проведении глубокой модернизации изделия 2С25, направленной на повышение общих характеристик и избавление от имеющихся недостатков. Так, «Спрут-СД» был выполнен на шасси легкого танка «Объект 934» / «Судья», который не производился серийно и отсутствовал в войсках. Производство и эксплуатация такой машины, практически не унифицированной с другой техникой вооруженных сил, была чрезмерно сложной и нецелесообразной.
В рамках проекта модернизации 2С25М «Спрут-СДМ1» было разработано новое шасси на основе агрегатов серийных БМП-3 и БМД-4М. Также усовершенствовали боевое отделение, сохранив вооружение и обновив средства управления. В таком виде новая СПТП может производиться крупной серией и беспроблемно эксплуатироваться войсками.
Технические особенности
СПТП 2С25М «Спрут-СДМ1» представляет собой боевую бронированную машину на гусеничном шасси с пушечным и пулеметным вооружением на полноповоротной башне. Внешне, по своей архитектуре и по боевым возможностям такая самоходка похожа на танк. В связи с этим «Спрут-СД/СДМ1» нередко именуют легким плавающим танком, хотя это и не соответствует определению заказчика и разработчика.
Шасси для «Спрута-СДМ1» построили на основе доработанного и удлиненного корпуса от БМД-4М. У машины десанта также заимствовали моторно-трансмиссионное отделение на основе двигателя УТД-29 мощностью 500 л.с. Боевая масса СПТП достигла 18 т, в связи с чем ходовую часть построили на агрегатах от БМП-3. На каждом борту имеется по семь опорных катков с торсионной подвеской. Также у серийных машин заимствовали кормовые водометы.
Изделие 2С25М развивает на шоссе скорость до 70 км/ч. На бездорожье машина преодолевает различные препятствия. Водные преграды при волнении до 3 баллов пересекаются вплавь за счет водометов; скорость – до 10 км/ч. На плаву самоходка может вести огонь из всех имеющихся вооружений и уверенно поражать цели.
Масса и размеры «Спрута-СДМ1» соответствуют требованиям военно-транспортной авиации. Предусматривается перевозка, десантирование посадочным способом или выброс с парашютной системой.
От исходного «Спрута-СД» новая СПТП унаследовала башню и часть систем боевого отделения. Так, по-прежнему используется гладкоствольное 125-мм орудие-пусковая установка 2А75 – облегченный вариант танковой пушки 2А46 со сниженным импульсом отдачи. Орудие использует стандартные отечественные 125-мм выстрелы раздельного заряжания с хранением и подачей из автомата заряжания. Боекомплект включает 48 выстрелов с бронебойными подкалиберными, осколочно-фугасными и кумулятивными снарядами либо управляемыми ракетами.
По системе управления огнем «Спрут-СДМ1» унифицирован с последними модификациями ОБТ Т-90. Имеются оптико-электронные прицелы командира (панорамный) и наводчика, цифровые вычислительные средства, стабилизатор и т.д. СУО интегрирована с бортовыми средствами связи и может принимать данные извне. За счет этого СПТП может работать в контурах автоматизированных систем управления войсками.
Дополнительное вооружение включает два пулемета ПКТ калибра 7,62 мм. Один размещен на орудийной установке, второй – на дистанционно управляемом боевом модуле. Также имеются дымовые гранатометы «Туча».
Орудие 2А72
Состав экипажа, несмотря на глубокую модернизацию машины, не изменился. В отделении управления корпуса по-прежнему работает механик-водитель, а в боевом отделении находятся командир и оператор-наводчик. Доступ к рабочим местам обеспечен собственными люками.
Желаемый итог
Таким образом, промышленность завершила разработку и провела через испытания еще один интересный и многообещающий образец бронетехники. В ближайшее время Минобороны должно будет выдать заказ, по которому «Высокоточные комплексы» запустят серийное производство глубоко модернизированной СПТП 2С25М «Спрут-СДМ1». Кроме того, можно ждать иностранные заказы на такую технику.
Ранее сообщалось, что изделия «Спрут» предназначаются для ВДВ и должны улучшить их возможности по борьбе с танками и иными защищенными целями. По сути, Крылатая гвардия получит легкий танк с необходимым ей уровнем мобильности и боевых характеристик. И модернизированный вариант 2С25, в отличие от базового, имеет все шансы стать по-настоящему массовым и положительно повлиять на возможности войск.