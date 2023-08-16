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«Предположительно, оснастят ядерным оружием»: на воду спущена новая израильская подлодка Drakon

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«Предположительно, оснастят ядерным оружием»: на воду спущена новая израильская подлодка Drakon

Новейшая израильская подводная лодка INS Drakon была спущена на воду в Киле, Германия, где она строится по заказу флота. Субмарина относится к проекту Dolphin-2, два представителя которого уже служат в ВМС, но серьезно отличается от своих предшественников.


Как отмечается в издании Naval News, Drakon больше и намного длиннее. Бросается в глаза парус внушительных размеров, в который, вероятно, можно загрузить новые, более крупные ракеты для их отстрела из вертикальной пусковой установки.

Со слов автора, в прошлом уже практиковалось размещение ВПУ в парусе: в советских ДЭПЛ проекта 629 и АПЛ проекта 658 (классификация НАТО – Golf и Hotel) верхние части ракетных шахт размещались в ограждении рубки. Недавно к этой конструкции прибегла и Северная Корея для установки габаритных ракет на подлодки меньшего размера.



Как указывается в издании, в израильском Drakon могут разместиться две большие ракетные шахты или, что более вероятно, 4-8 шахт поменьше. При этом предполагается возможность использования габаритного паруса для других целей, например, здесь будут размещаться не ракеты, а помещение для спецназа или ангар для морских беспилотников.

При этом Drakon имеет в носовой части 4 торпедных аппарата, диаметр которых больше обычных 533-мм ТА. Предполагается, что они предназначены для разработанных Израилем крылатых ракет, в том числе с ядерной начинкой.

ВМС Израиля известен секретностью, окружающей его подводные силы. Считается, что 5 субмарин класса Dolphin-1/2 несут ракеты с ядерной боеголовкой. Также разумно предположить, что новая подлодка Drakon может быть оснащена ядерным оружием

- говорится в издании Naval News.

Использованы фотографии:
Naval News
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6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:46
    +1
    «Предположительно, оснастят ядерным оружием»

    ***
    — «У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим»...
    Го́лда Ме́ир, 4-й премьер-министр Израиля (1969—1974)
    ***
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:46
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Предположительно, оснастят ядерным оружием»

      ***
      — «У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим»...
      Го́лда Ме́ир, 4-й премьер-министр Израиля (1969—1974)
      ***

      Будем надеяться, что это так.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:01
    0
    Приехал в город Блантайр. Все белые в этих государствах очень быстро между собой сходятся. Появляется свежий европеец, тем более немец, тебя с удовольствием примут и поведают абсолютно все. Как-то разговорились про атомную бомбу. Я и говорю, надо же, думали, будто ЮАР ее имеет, а оказалось, нет. И вдруг одна пожилая женщина оживляется: как это нет, мы же в декабре 1976-го обмывали ее изготовление шампанским.
    (Алексей Михайлович Козлов, Советский разведчик)

    p.s. Испытывали в ЮАР, но бомба была израильской.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:04
      0
      Мне один юаровец, белый, рассказывал - им израильтяне помогали создать бомбу, но потом их ЮАРовское правительство приняло решение добровольно отказаться от ядерного оружия.

      зы Вовсе не претендую на истину в последней инстанции.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:25
    0
    новая подлодка Drakon может быть оснащена ядерным оружием
    Которого вроде как бы и нет, но при необходимости найдется.
  4. Круглов
    Круглов Сегодня, 07:46
    0
    Мне один юаровец, белый, рассказывал - им израильтяне помогали создать бомбу, но потом их ЮАРовское правительство приняло решение добровольно отказаться от ядерного оружия.

    зы Вовсе не претендую на истину в последней инстанции.
    --------------------------------------------------
    Всё верно у них было 6 зарядов. Ствольного типа. Отказались официально.