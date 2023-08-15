Зарубежные эксперты: Сегодняшние удары по «Южмашу» свидетельствуют о неспособности Украины прикрыть системой ПВО даже стратегически важные предприятия

Зарубежные военные эксперты комментируют сегодняшний удар российских Вооружённых сил по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр).
Четыре крылатых ракеты (с большой вероятностью, «Калибр-НК») поразили цеха завода и объект энергопитания предприятия, на котором ранее производились ракеты для освоения космоса. В последнее время несколько цехов крупного завода в Днепропетровске использовались для производства военной техники, включая ударные беспилотники и двигатели к ним.
Российские ракеты направлялись точно в цель с небольшим интервалом времени. Ни для одной из ракет не создавалось препятствий украинской системой ПВО. Причём обратило на себя внимание то, что воздушная тревога в Днепропетровске перед ударами не объявлялась.
Турецкие военные эксперты пишут о том, что беспрепятственные российские удары по «Южмашу» о многом говорят. В первую очередь, говорят эти удары о том, что Украина не способна прикрыть системой ПВО даже стратегически важные предприятий. И делается вывод, что если турецкая компания действительно собирается открыть завод по производству беспилотников Bayraktar на Украине, то «остаётся только догадываться, сколько суток успеет отработать это предприятие после запуска производственного цикла и до нанесения по нему ракетного удара».
В США пишут о том, что Украине «катастрофически не хватает зенитных ракетных комплексов», а слова украинского командования о «большинстве сбитых ракет» являются банальной ложью.
Эксперты обращают внимание и на характер взрывов при осуществлении ударов по «Южмашу». Эти взрывы свидетельствуют об увеличении мощности боеголовок крылатых ракет «Калибр».
Ранее сообщалось, что в начале года на «Южмаш» было поставлено новое оборудование, включая системы энергопитания, из-за рубежа. Использовалось это оборудование для военного производства.