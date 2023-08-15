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Зарубежные эксперты: Сегодняшние удары по «Южмашу» свидетельствуют о неспособности Украины прикрыть системой ПВО даже стратегически важные предприятия

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Зарубежные эксперты: Сегодняшние удары по «Южмашу» свидетельствуют о неспособности Украины прикрыть системой ПВО даже стратегически важные предприятия

Зарубежные военные эксперты комментируют сегодняшний удар российских Вооружённых сил по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр).


Четыре крылатых ракеты (с большой вероятностью, «Калибр-НК») поразили цеха завода и объект энергопитания предприятия, на котором ранее производились ракеты для освоения космоса. В последнее время несколько цехов крупного завода в Днепропетровске использовались для производства военной техники, включая ударные беспилотники и двигатели к ним.

Российские ракеты направлялись точно в цель с небольшим интервалом времени. Ни для одной из ракет не создавалось препятствий украинской системой ПВО. Причём обратило на себя внимание то, что воздушная тревога в Днепропетровске перед ударами не объявлялась.

Турецкие военные эксперты пишут о том, что беспрепятственные российские удары по «Южмашу» о многом говорят. В первую очередь, говорят эти удары о том, что Украина не способна прикрыть системой ПВО даже стратегически важные предприятий. И делается вывод, что если турецкая компания действительно собирается открыть завод по производству беспилотников Bayraktar на Украине, то «остаётся только догадываться, сколько суток успеет отработать это предприятие после запуска производственного цикла и до нанесения по нему ракетного удара».

В США пишут о том, что Украине «катастрофически не хватает зенитных ракетных комплексов», а слова украинского командования о «большинстве сбитых ракет» являются банальной ложью.



Эксперты обращают внимание и на характер взрывов при осуществлении ударов по «Южмашу». Эти взрывы свидетельствуют об увеличении мощности боеголовок крылатых ракет «Калибр».

Ранее сообщалось, что в начале года на «Южмаш» было поставлено новое оборудование, включая системы энергопитания, из-за рубежа. Использовалось это оборудование для военного производства.
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12 комментариев
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  1. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 22:16
    +10
    Правильно. Декоммунизация должна быть полной. Не оставить ни одного предприятия, построенного при "советской оккупации".
    Кстати, можно декоммунизацию в этой части провозгласить третьей целью СВО вместе с демилитаризацией и денацификацией.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 22:35
      -1
      Ну помощь в декоммунизации это конечно хорошо! А почему мосты стоят? Нет у России методов против мостов? Мост это крепкий орешек даже для современных технологий!? В защиту России можно сказать что и у наглосаксов нет! Почему такая недоработка?
      1. Сергей Т19
        Сергей Т19 Сегодня, 22:44
        -1
        Ну что вы так упёрлись в эти мосты!!! Антоновский мост месяца полтора бомбили хаймерсами. Не дешёвые ракеты между прочем. Изрешетили весь но опоры целые остались. А этих мостов там более пятидесяти. Замучаешься ломать.
  2. Rage66
    Rage66 Сегодня, 22:28
    -2
    Не тешьте себя иллюзиями... Все понимают, что все будет восстановлено в течение двух недель. Если не будет движения наземных войск это будет повторяться бесконечно.
    Ну, или нужно бить чем-нибудь помощнее... Все знают чем. Но небольшим. Чтобы в радиусе 500 метров была стеклянная пустыня.
    По нынешней ситуации - это вопрос времени.
    Выбора, похоже, нет.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 22:39
      0
      Дада , очень большое желание "партнёров" что бы мы ударили чем то помощней. А теперь расскажите зачем ? И попробуйте прикинуть все последствия.Дв и насчёт двух недель на восстановление , какой оптимизм. Особенно с учётом того, если поразили энергоструктуру завода.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:34
    +1
    Удары сегодня ночью по всей Украине были поразительно точны и причём есть видео прилётов сериями .Так же поразило что украинцы выкладывают результаты,прекрасно зная что им за это будет!? Что произошло с ПВО ВСУ и сознанием некоторых украинцев.Сегодня ночью надо продолжить.Похоже ВСУ вводит в бой свой последний резерв 20 000 группировку Марун ,самую механизированную.Наконец появился пропаденец Челенджер с противомоскитной сеткой на башне,на "мангалы" у всу денег немае.Предстоят жаркие дни и ночи на запорожском участке,ВСУ явно придумает сюрпризы на других участках.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 22:42
      -2
      Уже сколько времени идёт базар что у атамана денег нэма! И что? Если у них денег нэма, откуда у них силы бодатпся с Россией? Или у России нет сил бодатся с Костей Сапрыкиным?
  4. ASM
    ASM Сегодня, 22:36
    +1
    Прикрыть они может и пытаются, да нечем. То, что поставили п-сы заточено под авиацию и баллистические цели, а наши лупят либо низколетящими и меняющими траектории ракетами и Бпла, либо планирующими бомбами у которых нет теплового следа, либо, в особых случаях, гиперзвуком. Для таких целей еще даже отлаженных методик перехвата не написано. А Патриоты еще Хуситы в саудии наказали, так что мы тут не впереди планеты всей.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 22:36
    +1
    Впечатляющее видео ударов по такому ключевому объекту, как Южмаш говорит о трех важных вещах!
    1) Мы начали лупить как надо, а не чертить линии
    2) СССР окончательно закончился, разносим построенное всей страной
    3) Запад не способен прикрыть хохлу важные объекты, значит и свои, в случае чего, прикрыть не сможет...
  6. Наган
    Наган Сегодня, 22:52
    0
    слова украинского командования о «большинстве сбитых ракет» являются банальной ложью.
    Не ложью, а альтернативной реальностью. lol
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:52
    0
    Да еще весной было заметно, что у ВСУ ППО хоть как-то працюэ только над Киевом и Одессой, во все остальные города герани прилетают даже без стрекота зениток. И даже миги украинские пропали, не выкладывают их борьбу с летающими цветами.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 22:57
    0
    Территория там агромадная - целый город. Нужно или ЯО, или месяц бить Калибрами.
    Очень помогла бы агентурная информация - что и где там сегодня происходит.