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Угроза варваризации России

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Угроза варваризации России



Суть проблемы


Россию после развала собственного красного (советского) проекта и Советской цивилизации сделали частью западного проекта. Причём РФ стала культурной и экономической периферией Западного мира, ядра капиталистической системы – стран «золотого миллиарда».

Соответственно российские власти стали просто повторять политику стран коллективного Запада. В частности – копировать миграционную политику. Коренное население стало быстро стареть и вымирать (Демографическая катастрофа в России) на фоне антинародных «перестроек», «реформ» и «оптимизаций»? Ничего страшного! Завезём орды мигрантов. Дешево и выгодно!

Правда, власти РФ сознательно закрыли глаза, либо не увидели по причине профнепригодности, тот факт, что миграционная политика, политика толерантности и мультикультурализма привела к тому, что нынешние Англия и Франция уже мигрантские клоаки. Тонут в мигрантах Испания, Италия и Германия. Даже Скандинавия идёт туда же. В США белая община вот-вот престанет быть большинством со всеми вытекающими последствиями. Мир с любимой нами белой Францией с Бельмондо, Ришаром, Делоном, Депардье – ушёл в прошлое. Национальные государства гибнут под маховиком, запущенным глобальной бюрократией, корпорациями, которые строят свой глобальный Вавилон.

Национальные государства, утратив собственные национальные смыслы, отказываясь от христианства, становятся частью «нового дивного мира». Национальные элиты в западных странах перестают быть национальными, становясь частью общемировой мафии, и продвигают в собственных странах глобальный замысел и задачи.

Захват жизненного пространства


В России свой проект был утрачен и разрушен в 1985–1993 гг. Соответственно верхушка РФ стала продвигать чужой проект. Свято место пусто не бывает. Коренной народ стал быстро вымирать, особенно ядро Русского мира – русский суперэтнос. Воля к жизни была разрушена и утрачена. Люди не видели будущего для своих детей.

Переселенцы же из Туркестана, с Кавказа и другие пришельцы из Азии, а в перспективе, возможно, и из Африки – такие планы уже озвучиваются (От демографической к миграционной катастрофе. Россию предлагают населить африканцами), принадлежат к иным формациям, цивилизациям и культурам. Они привыкли жить в архаичной фазе развития, в ней себя чувствуют хорошо и привычно. Они организованы в землячества, диаспоры, для них ключевой признак «своего» – принадлежность к конкретной народности, племени и клану.

Русские, утратившие единство, соборность и кооперацию, принявшие за эталон западное общество эгоистов-индивидуалистов, атомизированный социум, не могут противостоять спаянным «новым варварам». Поэтому эти новые варвары деловито и осваивают Россию, где есть сравнительно высокие заработки, земля, вода, леса, доступные женщины и возможность серых зарплат и чёрных заработков.

Почему такой проблемы не было в период Российской империи и СССР?


В России тогда был свой национальный проект развития, самодержавный, суверенный от Запада. Русская цивилизация на порядок превосходила по духовному и материальному развитию национальные окраины. Русский суперэтнос был полон жизненной силы, воли к развитию. Малые народности и племена Туркестана и Кавказа были малочисленны в силу слабого производства, постоянных войн и усобиц.

Поэтому Российская империя и СССР легко переваривали свои национальные окраины. Был создан «плавильный котёл». Русские подтягивали свои окраины до своего уровня. Движение обычно было обратным: учителя, врачи, инженеры, агрономы, строители ехали на окраины и строили города, селения, дороги, школы, здравницы, библиотеки, музеи и т. д. В центр ехали блестящие представители национальных окраин, лучше всего подготовленные, образованные, русифицированные. Русские немцы из Прибалтики, дворяне с Кавказа, польская шляхта становились частью элиты империи. Часто они возвращались назад с новыми знаниями и опытом, неся туда русские смыслы.

Россия и русские тогда были примером для малых народов: лучшие воины, учителя, строители, врачи, писатели и поэты, созидатели и творцы. Окраины становились частью общерусского проекта, цивилизации, развивались и благоденствовали. Отсюда и быстрый рост численности населения национальных регионов и республик.

После развала СССР начался обратный процесс. Чтобы люди не задавали вопросы, началось сознательное упрощение России, её системы образования и воспитания культуры и искусства. Западнизация, мультикультурность с её толерантностью и политкорректностью. Упрощение и деградация России шли параллельно с нашествием «новых варваров», чьи страны провалились в прошлое намного глубже нас, а народности там ещё не успели закрепиться на более высокой ступени развития. Они несут свои цивилизационные и культурные коды сюда, размывая и варваризируя русскую идентичность.

В России (это началось уже в позднем СССР) осваиваются этнические диаспоры. Хотя само их существование – вызов для государства. На территории РФ, как и в западных странах, возникают анклавы, где действуют собственные «авторитеты» и законы. Единство страны разрушается. Чужие и чуждые формы организации несут угрозу государству, национальной безопасности.

Что дальше?


Либо дальнейшая варваризация нашей страны на фоне быстрого вымирания и старения русских и большей части других коренных этносов – с довольно быстрой в историческом контексте гибелью Русского мира.

Либо перезапуск Русского проекта – с возможностью его проецирования на всю планету (по образцу Красного проекта): на основе базовых принципов свободы, социальной справедливости, гуманизма, традиционных ценностей и семьи, идей антиколониализма и суверенитета, развития воспитания и образования, медицины и науки, формирования позитивных идеалов и образа будущего человечества.

Иначе нас всех просто загонят в варварский и тупиковый западный «новый дивный мир» цифрового концлагеря, целенаправленно формируемый для ускорения депопуляции населения Земли.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Наган
    Наган Сегодня, 04:45
    0
    перезапуск Русского проекта – с возможностью его проецирования на всю планету (по образцу Красного проекта): на основе базовых принципов свободы, социальной справедливости, гуманизма, традиционных ценностей и семьи, идей антиколониализма и суверенитета, развития воспитания и образования, медицины и науки, формирования позитивных идеалов и образа будущего человечества.

    свободы - так это и есть главная идея западной цивилизации
    социальной справедливости - нигде и никогда не было, нет, и врядли будет. Даже в лучшие годы СССР были допущенные до кормушки, а остальным доставались объедки. Декларировать социальную справедливость и установить оную - это две большие разницы.
    гуманизма - универсального единого для всех - нет. То, что гуманно для одних, негуманно для других. Пример? Отнеслись гуманно к нацикам Азова, отпустили под обещание больше не воевать, а теперь они обратно на фронте с продекларированной целью "мочить pycню". Другое дело, насколько им это удастся. А вот если б их негуманно, но по справедливости, повесили за военные преступления, это было бы гуманно по отношению к противостоящим им сейчас русским парням.
    идей антиколониализма и суверенитета - мало вам незалежней 404? Может хотите еще суверенную Ичкерию? Татарию? Карелию?
    медицины и науки - для начала, надо если не догнать Запад, то хотя бы приблизиться в этих областях примерно на ту дистанцию, которая была при СССР. Но с тех пор Запад усвистал вперед, а Россия хорошо если осталась на месте, а то ж кое в чем откатилась назад. Ну вот, щас минусов прилетит, но минусами дистанцию все равно не сократить.
    формирования позитивных идеалов и образа будущего человечества - как раз то, о чем разглагольствуют либерасты-глобалисты.
    1. tsvetahaki
      tsvetahaki Сегодня, 05:54
      0
      Отнеслись гуманно к нацикам Азова

      С чего вы взяли, что это был акт гуманизма?????
      Чистое купи-продай.
  2. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:49
    +1
    Если бы мигранты рассосались по российской земле,то и угрозы бы особой не было бы. Но мы идем по проторенной нам западной тропе (мы же все делаем по западному образцу). И в результате получаем союзы и объединения мигрантов.Хотя сами мы розобщенны.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:09
      0
      Самое "интересное",что если вдруг мы решим обьединится,то "наша"власть мигом нас обьявит экстремистами-националистами,нац.большевиками и начнет третировать по всей строгости УК..
  3. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 05:52
    0
    Угроза варваризации России

    Угрозой это было 20 лет назад.
    Сейчас результат успешной реализации проекта.
    Похоже, поздно пить боржоми...
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:54
    0
    Иначе нас всех просто загонят в варварский и тупиковый западный «новый дивный мир» цифрового концлагеря, целенаправленно формируемый для ускорения депопуляции населения Земли.

    См. строительство Вавилонской башни...Ничего нового...
    В России в русских городах нехрен создавать диаспоры типа: КООБО Армянская община "УРАРТУ" ! Что-то в Армении, Азербайджане или Казахстане, не говоря о прочих, этого не наблюдается...
    Пора определиться с государственными целями окончательно...и с титульной нацией тоже.
  5. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 06:05
    0
    КРАСНЫЙ ПРОЕКТ(как назвал автор социалистическое будущее страны)мог быть осуществлён в разных странах, поэтому у СССР и были союзники, те страны, народы, которые помогали в годы ВОВ, хотели и у себя потом строить СОЦИАЛИЗМ.
    Сейчас варваризация РФ происходит , по моему не вследствие мигрантов, а из буржуйской боязни СОЦИАЛИЗМА , по рецептам капиталистических стран, которые были придуманы сильными капстранами раньше. Это и мигранты. То есть размывание своего пролетариата русскоНЕговорящими (чуждыми элементами, мигрантами) при уменьшении его количества не только из-за технического процесса, но и из-за отсутствия импортозамещения.
    По моему, варваризация происходит "свыше" по культурному направлению.
    При чём здесь мигранты, если, например сотрудники администраций были осуждены , как агент СБУ илижелающая стать агентом? Или, например, различные пороки , бегстводепутатов