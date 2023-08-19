Угроза варваризации России

Суть проблемы
Россию после развала собственного красного (советского) проекта и Советской цивилизации сделали частью западного проекта. Причём РФ стала культурной и экономической периферией Западного мира, ядра капиталистической системы – стран «золотого миллиарда».
Соответственно российские власти стали просто повторять политику стран коллективного Запада. В частности – копировать миграционную политику. Коренное население стало быстро стареть и вымирать (Демографическая катастрофа в России) на фоне антинародных «перестроек», «реформ» и «оптимизаций»? Ничего страшного! Завезём орды мигрантов. Дешево и выгодно!
Правда, власти РФ сознательно закрыли глаза, либо не увидели по причине профнепригодности, тот факт, что миграционная политика, политика толерантности и мультикультурализма привела к тому, что нынешние Англия и Франция уже мигрантские клоаки. Тонут в мигрантах Испания, Италия и Германия. Даже Скандинавия идёт туда же. В США белая община вот-вот престанет быть большинством со всеми вытекающими последствиями. Мир с любимой нами белой Францией с Бельмондо, Ришаром, Делоном, Депардье – ушёл в прошлое. Национальные государства гибнут под маховиком, запущенным глобальной бюрократией, корпорациями, которые строят свой глобальный Вавилон.
Национальные государства, утратив собственные национальные смыслы, отказываясь от христианства, становятся частью «нового дивного мира». Национальные элиты в западных странах перестают быть национальными, становясь частью общемировой мафии, и продвигают в собственных странах глобальный замысел и задачи.
Захват жизненного пространства
В России свой проект был утрачен и разрушен в 1985–1993 гг. Соответственно верхушка РФ стала продвигать чужой проект. Свято место пусто не бывает. Коренной народ стал быстро вымирать, особенно ядро Русского мира – русский суперэтнос. Воля к жизни была разрушена и утрачена. Люди не видели будущего для своих детей.
Переселенцы же из Туркестана, с Кавказа и другие пришельцы из Азии, а в перспективе, возможно, и из Африки – такие планы уже озвучиваются (От демографической к миграционной катастрофе. Россию предлагают населить африканцами), принадлежат к иным формациям, цивилизациям и культурам. Они привыкли жить в архаичной фазе развития, в ней себя чувствуют хорошо и привычно. Они организованы в землячества, диаспоры, для них ключевой признак «своего» – принадлежность к конкретной народности, племени и клану.
Русские, утратившие единство, соборность и кооперацию, принявшие за эталон западное общество эгоистов-индивидуалистов, атомизированный социум, не могут противостоять спаянным «новым варварам». Поэтому эти новые варвары деловито и осваивают Россию, где есть сравнительно высокие заработки, земля, вода, леса, доступные женщины и возможность серых зарплат и чёрных заработков.
Почему такой проблемы не было в период Российской империи и СССР?
В России тогда был свой национальный проект развития, самодержавный, суверенный от Запада. Русская цивилизация на порядок превосходила по духовному и материальному развитию национальные окраины. Русский суперэтнос был полон жизненной силы, воли к развитию. Малые народности и племена Туркестана и Кавказа были малочисленны в силу слабого производства, постоянных войн и усобиц.
Поэтому Российская империя и СССР легко переваривали свои национальные окраины. Был создан «плавильный котёл». Русские подтягивали свои окраины до своего уровня. Движение обычно было обратным: учителя, врачи, инженеры, агрономы, строители ехали на окраины и строили города, селения, дороги, школы, здравницы, библиотеки, музеи и т. д. В центр ехали блестящие представители национальных окраин, лучше всего подготовленные, образованные, русифицированные. Русские немцы из Прибалтики, дворяне с Кавказа, польская шляхта становились частью элиты империи. Часто они возвращались назад с новыми знаниями и опытом, неся туда русские смыслы.
Россия и русские тогда были примером для малых народов: лучшие воины, учителя, строители, врачи, писатели и поэты, созидатели и творцы. Окраины становились частью общерусского проекта, цивилизации, развивались и благоденствовали. Отсюда и быстрый рост численности населения национальных регионов и республик.
После развала СССР начался обратный процесс. Чтобы люди не задавали вопросы, началось сознательное упрощение России, её системы образования и воспитания культуры и искусства. Западнизация, мультикультурность с её толерантностью и политкорректностью. Упрощение и деградация России шли параллельно с нашествием «новых варваров», чьи страны провалились в прошлое намного глубже нас, а народности там ещё не успели закрепиться на более высокой ступени развития. Они несут свои цивилизационные и культурные коды сюда, размывая и варваризируя русскую идентичность.
В России (это началось уже в позднем СССР) осваиваются этнические диаспоры. Хотя само их существование – вызов для государства. На территории РФ, как и в западных странах, возникают анклавы, где действуют собственные «авторитеты» и законы. Единство страны разрушается. Чужие и чуждые формы организации несут угрозу государству, национальной безопасности.
Что дальше?
Либо дальнейшая варваризация нашей страны на фоне быстрого вымирания и старения русских и большей части других коренных этносов – с довольно быстрой в историческом контексте гибелью Русского мира.
Либо перезапуск Русского проекта – с возможностью его проецирования на всю планету (по образцу Красного проекта): на основе базовых принципов свободы, социальной справедливости, гуманизма, традиционных ценностей и семьи, идей антиколониализма и суверенитета, развития воспитания и образования, медицины и науки, формирования позитивных идеалов и образа будущего человечества.
Иначе нас всех просто загонят в варварский и тупиковый западный «новый дивный мир» цифрового концлагеря, целенаправленно формируемый для ускорения депопуляции населения Земли.