«Обманная атака на Бахмут была ошибкой»: чешский генерал назвал причины неудачного наступлении ВСУ

Состояние украинского наступления на середину августа остается неудовлетворительным. До его начала было принято считать, что в 2023 году не составит проблем разгромить российские армии в середине года и освободить Украину, включая даже Крым. Другой взгляд считался неуместным

Однако они как-то упустили из виду тот факт, что эти действия в основном проводятся до планирования наступления.

Но за этими работами следила разведка, так что оправдываться минными полями некорректно.

Причины неудачного наступлении ВСУ

Неоднократные сообщения спецслужб Украины и стран НАТО о замене российских командиров свидетельствуют не столько о полной дезинтеграции командования ВС РФ, как это часто преподносится [на Западе], но, вероятно, наоборот, указывают на постепенное усиление системы управления, когда менее удачливых командиров отстраняют от должности

ВСУ используют советскую концепцию боя

Вместо того, чтобы искать способ преодолеть эту российскую концепцию, украинцы к ней приспособились. Они позволили русским навязать свой способ ведения войны. Лишь относительно небольшая часть обученных на Западе командиров была способна вести современную маневренную войну

Это касается как украинцев, так и русских. Поскольку большие силы не могут быть сосредоточены незамеченными, обе стороны добиваются успехов, имеющих только тактическое значение

Дальнейшие перспективы на фронте

Будем надеяться, что поставки с Запада не прекратятся. Однако ключевой проблемой для ВСУ станет восполнение потерь живой силы. Действительно важным будет не количество оружия всех видов, а то, хватит ли Украине солдат, чтобы управлять им. У меня складывается впечатление, что русские знают об этом и именно поэтому они так ведут эту войну

Если Запад [к этому времени] не уйдет с Украины, то [в 2024 году] произойдет крупное сражение, которое должно было случиться еще этим летом, но из-за ряда ошибок со стороны Киева и Запада не так и не состоялось