«Обманная атака на Бахмут была ошибкой»: чешский генерал назвал причины неудачного наступлении ВСУ

Результаты наступления ВСУ, состоящие в захвате нескольких разрушенных до основания сел, выглядят, мягко говоря, неубедительно на фоне ранее звучавших планов киевского режима как минимум выйти к Крыму и Азовскому морю. В этих условиях западные аналитики пытаются найти причины неудач, постигших украинскую армию на поля боя, и дать командованию ВСУ дельные советы.
Состояние украинского наступления на середину августа остается неудовлетворительным. До его начала было принято считать, что в 2023 году не составит проблем разгромить российские армии в середине года и освободить Украину, включая даже Крым. Другой взгляд считался неуместным
- отмечает бывший начальник Генштаба сухопутных войск ВС Чехии на страницах издания CZDefence.
С его слов, продолжительные статические сражения, характерные для украинского наступления, объяснялись «аналитиками» разведкой боем, позже их оправдывали поиском слабых мест в российской обороне:
Однако они как-то упустили из виду тот факт, что эти действия в основном проводятся до планирования наступления.
Как считает генерал, пробуксовка операции вызвана тем, что велась ее долгая подготовка. За это время ВС РФ успели выстроить эшелонированную оборону и заложить огромное количество мин на очень обширных площадях:
Но за этими работами следила разведка, так что оправдываться минными полями некорректно.
Причины неудачного наступлении ВСУ
Как полагает Грей, эффективной обороне ВС РФ способствуют несколько факторов. Во-первых, это «недооценка [Киевом и Западом] возможностей России после первоначального провала СВО». Во-вторых, было ошибкой вести наступление по трем направлениям: «обманные атаки на Бахмут следовало исключить из планов», распределив войска только между главным направлением на Бердянск и второстепенным на Мелитополь.
В-третьих, «западная техника не является всемогущей». Например, танки Abrams и Challenger «ситуацию не спасут», так как их большой вес создаст проблемы при выполнении маневра по мокрому грунту. В-четвертых, российские войска сохраняют господство в воздухе. Так, на Западе вынуждены были признать высокую результативность тех же Ка-52, которые бьют ПТУР на дальность до 15 км и «доставляют украинцам немалые трудности».
В-пятых, «русские после первоначальных значительных неудач научились использовать современные методы ведения этой войны» и активно применяют на поле боя новые технологии и системы вооружения, в том числе отлично показавшие себя средства РЭБ.
Неоднократные сообщения спецслужб Украины и стран НАТО о замене российских командиров свидетельствуют не столько о полной дезинтеграции командования ВС РФ, как это часто преподносится [на Западе], но, вероятно, наоборот, указывают на постепенное усиление системы управления, когда менее удачливых командиров отстраняют от должности
- считает генерал, называя очередной фактор боевой устойчивости ВС РФ, - организационное укрепление войск.
ВСУ используют советскую концепцию боя
Одной из важнейших причин, срывающих наступление, Грей считает советскую концепцию ведения боя. С его слов, страны НАТО под влиянием внедрения новых технологий и опыта двух войн в Персидском заливе направили свое развитие в сторону более легких армейских структур, что выражалось в сокращении количества тяжелой техники, в том числе танков. При этом Россия делала упор на массовом применении ОБТ и даже создавала танковые армии.
Вместо того, чтобы искать способ преодолеть эту российскую концепцию, украинцы к ней приспособились. Они позволили русским навязать свой способ ведения войны. Лишь относительно небольшая часть обученных на Западе командиров была способна вести современную маневренную войну
- полагает генерал, предлагая альтернативу в виде маневренной борьбы, в том числе с применением авиадесантов.
Как он считает, именно из-за советского подхода Киев постоянно просит предоставить ему как можно больше танков и БМП, чтобы затем сосредоточить их на линии атаки и бросить в наступление в концентрированных боевых порядках. Однако вездесущие беспилотники противника не позволяют незаметно накапливать войска и совершать неожиданный маневр. В итоге подразделения ВС РФ успевают среагировать на угрозы со стороны крупных бронегрупп.
Это касается как украинцев, так и русских. Поскольку большие силы не могут быть сосредоточены незамеченными, обе стороны добиваются успехов, имеющих только тактическое значение
- полагает генерал.
Дальнейшие перспективы на фронте
С его слов, если этот подход не изменится, то дальнейшее развитие наступления будет зависеть только от того, сколько оружия и солдат удастся сосредоточить на конкретном участке фронта, а значит, превзойти противника численностью. Как он считает, при таком раскладе примерно 6-8 бригад, 500-600 танков и БМП, будучи брошенными в атаку, могут изменить ситуацию на фронте. При этом такой способ ведения боя сопровождается большими потерями.
Будем надеяться, что поставки с Запада не прекратятся. Однако ключевой проблемой для ВСУ станет восполнение потерь живой силы. Действительно важным будет не количество оружия всех видов, а то, хватит ли Украине солдат, чтобы управлять им. У меня складывается впечатление, что русские знают об этом и именно поэтому они так ведут эту войну
- полагает Грей.
По его мнению, Киев до сих пор не в состоянии перейти к решающей атаке [видимо, бросив в бой главный резерв]. Если к концу сентября не удастся прорвать российскую оборону, то следует ожидать осеннего наступления ВС РФ в этом году, которое будет иметь целью стабилизировать фронт в пользу русских и подготовить почву для крупной операции в следующем году.
Если Запад [к этому времени] не уйдет с Украины, то [в 2024 году] произойдет крупное сражение, которое должно было случиться еще этим летом, но из-за ряда ошибок со стороны Киева и Запада не так и не состоялось
- делает вывод генерал.