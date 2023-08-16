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«Это будет удар по демократии»: В Киеве отказались отдать России часть территории в обмен на членство в НАТО

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«Это будет удар по демократии»: В Киеве отказались отдать России часть территории в обмен на членство в НАТО

Киев отказывается от предложенного НАТО размена части территории на членство в альянсе, политическая верхушка хунты намерена воевать до "полной победы". С таким заявлением накануне выступил ряд украинских чиновников, сообщают украинские ресурсы.


Предложение обменять часть территории Украины, уже контролируемой Россией, на членство в альянсе озвучил глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен, выступая в Норвегии. По его словам, этот вариант нежелателен, но он вполне возможен, тут все зависит только от желания властей страны. Реакция со стороны Киева последовала незамедлительно, политическая верхушка Украины "возмутилась" таким предложением, гордо заявив, что на такой размен не пойдет.

Первым высказался, как всегда, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк пафосно заявивший, что обмен части территории на зонтик НАТО является ударом по демократии, уничтожением международного права и поощрением "глобального преступника" в лице России.

Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" из-за, скажем прямо, триумфа Путина, не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "разделения Европы", в том числе с зонтиком НАТО

- заявил советник Ермака.

Вторил ему и официальный представитель МИД Украины Олег Николаенко подчеркнувший, размен части территории Украины на членство в НАТО "неприемлем", так как Украина "территориями не торгует".

Всегда исходили из того, что альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России

- добавил он.

Впрочем, в НАТО уже открестились от предложения Йенсена заявив, что полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а Киев сам вправе решать, в каком виде и на каких условиях вступать в альянс.
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12 комментариев
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  1. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 06:17
    +3
    Каждое последующее предложение, - хуже предыдущего. Всё, что нужно знать этой "верхушке".
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 06:37
      +1
      Да кто слушает этого дятла. Возьмём своё по праву.
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 06:19
    +6
    По большому счету,России самой соглашаться на такой план смысла нет...какие территироии отдаст Украина? Только те,которые она и так потеряла...без той же Одессы Украина в НАТО не нужна...а России НАТО в Одессе и Харькове не нужны...да и вообще восточнее Винницы
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:26
      0
      Цитата: Николай310
      да и вообще восточнее Винницы

      Вы хотели сказать "восточнее р. Збруч"?
  3. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:33
    +3
    Граница с Польшей должна проходить по линии Винница - Житомир. Всё остальное должны быть области РФ. Только так мы сможем обезопасить себя на ближайшие сто лет
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:37
      +1
      Украинство(не народ,а государство,идеологию)надо искоренять полностью.Их земля-на кладбище
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 06:44
        0
        Полностью согласен. Украина как государство не оправдало себя и должно исчезнуть с политической карты мира . Это слово должно упоминаться исключительно при обозначении некой области в западных регионах России . Типа как Кубань , Урал или Сибирь .
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:50
    +2
    А вот для того, чтобы поменьше звучало таких пафосных заявлений со стороны киевских чиновников необходимо продолжать наносить удары по его промышленности, инфраструктуре, складам в тылу и беспощадно бить на ЛБС. И пафос будет постепенно улетучиваться и удары в грудь пяткой станут не такими громкими. А все к этому и идет, пока медленно, но судя по всему уверенно.
  5. Maluck
    Maluck Сегодня, 07:00
    +2
    Без согласия РФ никакие схемы не стоят и бумаги, на которой они написаны. РФ понесла серьезные расходы в СВО (включая санкции), поэтому вопрос компенсации оных, должен стоять на первой позиции.
  6. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 07:11
    +1
    Марионетка. Что хозяин скажет то вы сделаете
  7. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 07:30
    +1
    ну,ну, а нас спросили.....украина в нато,это обезьяна с гранатой
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:42
    +1
    Мне понравилось гордое
    Украина "территориями не торгует".
    Видимо потому что все, что можно было продать уже продано.