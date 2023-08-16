«Это будет удар по демократии»: В Киеве отказались отдать России часть территории в обмен на членство в НАТО

Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" из-за, скажем прямо, триумфа Путина, не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "разделения Европы", в том числе с зонтиком НАТО

Всегда исходили из того, что альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России

Киев отказывается от предложенного НАТО размена части территории на членство в альянсе, политическая верхушка хунты намерена воевать до "полной победы". С таким заявлением накануне выступил ряд украинских чиновников, сообщают украинские ресурсы.Предложение обменять часть территории Украины, уже контролируемой Россией, на членство в альянсе озвучил глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен, выступая в Норвегии. По его словам, этот вариант нежелателен, но он вполне возможен, тут все зависит только от желания властей страны. Реакция со стороны Киева последовала незамедлительно, политическая верхушка Украины "возмутилась" таким предложением, гордо заявив, что на такой размен не пойдет.Первым высказался, как всегда, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк пафосно заявивший, что обмен части территории на зонтик НАТО является ударом по демократии, уничтожением международного права и поощрением "глобального преступника" в лице России.- заявил советник Ермака.Вторил ему и официальный представитель МИД Украины Олег Николаенко подчеркнувший, размен части территории Украины на членство в НАТО "неприемлем", так как Украина "территориями не торгует".- добавил он.Впрочем, в НАТО уже открестились от предложения Йенсена заявив, что полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а Киев сам вправе решать, в каком виде и на каких условиях вступать в альянс.