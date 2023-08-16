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Пентагон: США не хотят войны с Россией, у нас нет военных возможностей на Чёрном море

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Пентагон: США не хотят войны с Россией, у нас нет военных возможностей на Чёрном море

Американское военное ведомство комментирует многочисленные заявления о том, что постоянная накачка Украины западным оружием, курс на конфронтацию с Москвой могут привести к глобальной войне. Такое развитие событий прогнозируют и крупные американские политики, включая 45-го президента США Трампа и кандидата на должность президента от Демпартии Кеннеди-младшего. По их словам, необходимо отказаться от курса на войну протия ядерной державы, так как эта война никак не в интересах американского народа.


Комментируя такие заявления, в Пентагоне заявили, что «не стремятся к войне с Россией».

Отдельно рассматривался вопрос участия американских боевых кораблей в «разблокировании украинских портов на Чёрном море». Украина призывает США «поучаствовать в организации безопасных коридоров для вывоза украинского зерна».

Киевский режим:

После ситуации с судном, которое шло под флагом Палау в Измаил, в НАТО должны принять решение о создании военных конвоев для обеспечения безопасного экспорта украинской аграрной продукции.

В Минобороны США заявили, что направлять свои корабли в Чёрное море они не станут:

Военных решений для экспорта украинского продовольствия нет по той причине, что мы не хотим войны с Россией и у нас нет военных возможностей на Чёрном море.

Это заявление звучит как лукавство, так как опосредованную войну против России США уже ведут, в том числе предоставлением разведданных с самолётов, постоянно появляющихся над черноморской акваторией. После появления натовских самолётов-разведчиков следует украинский удар или по одному из кораблей ЧФ РФ или по Крымскому мосту (как минимум попытка такого удара).
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:17
    +3
    То есть,если были возможности,войны бы хотели???Головоногие моллюски
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 06:34
      -2
      Головоногие моллюски

      ...членистоногие..., но по сути верно.)
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:27
    +6
    в Пентагоне заявили, что «не стремятся к войне с Россией».

    Пентагон не хочет воевать с Россией. Он хочет, что бы с Россией воевали украинцы, поляки, курды, Ал-кайда и еще многие американским оружием и тем европейским, которое подлежит замене на американское.
    Вот и все их хотелки.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:29
      +1
      Да, это поставки американского вооружения = вливание средств в амерский ВПК, его развитие.
      Ну и заодно подчистить популяцию славян их же славянскими руками. Просто и гениально же....
      "Это настолько примитивный и наглый план, что вероятно даже может сработать" (с) - не помню из какого амерского фильма цитата, запамятовал...

      В общем всё в американском ковбойском стиле - "вломиться в банк", поднять бабла и свалить, профит!
      ну если еще и охрана с посетителями друг друга перестреляют пока чистят сейфы - будет вообще замечательно.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:28
    +1
    США не хотят войны с Россией, у нас нет военных возможностей на Чёрном море


    Перевожу: мы, США, с удовольствием бы нагадили и повоевали чужими руками с Россией там, но пока особо нечем. Поэтому пока будем трындеть что воевать не хотим, авось удастся развести в очередной раз.

    Это как с нерасширением НАТО на Восток (с) - типа это "не НАТО само расширялось, это страны САМИ туда попросились для их защиты от агрессивной России" (с).
  4. Orso
    Orso Сегодня, 06:31
    -1
    "Свинорейх" все равно не оставят попыток атаковать корабли ЧФ и наши гражданские суда, но без поддержки разведывательных БПЛА и самолетов НАТО, это сделать весьма затруднительно. По-моему уже давно пора валить матрасные БПЛА.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 06:53
      0
      БПЛА летают достаточно далеко и вряд-ли используются непосредственно для атак. Скорее для радиоразведки
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 06:31
    +1
    мммм, если вы верите в это, вы также верите, что земля плоская. Это просто уловка.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:06
      0
      Ежели у вас есть доказательства вашей позиции, то не соблаговолите их пред'явить публике
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:54
    0
    в Пентагоне заявили, что «не стремятся к войне с Россией»
    На словах, а на деле с удовольствием воюют чужими руками отлично понимая, что в такой ситуации Россия не применет ЯО.