Пентагон: США не хотят войны с Россией, у нас нет военных возможностей на Чёрном море

После ситуации с судном, которое шло под флагом Палау в Измаил, в НАТО должны принять решение о создании военных конвоев для обеспечения безопасного экспорта украинской аграрной продукции.

Военных решений для экспорта украинского продовольствия нет по той причине, что мы не хотим войны с Россией и у нас нет военных возможностей на Чёрном море.