Американское военное ведомство комментирует многочисленные заявления о том, что постоянная накачка Украины западным оружием, курс на конфронтацию с Москвой могут привести к глобальной войне. Такое развитие событий прогнозируют и крупные американские политики, включая 45-го президента США Трампа и кандидата на должность президента от Демпартии Кеннеди-младшего. По их словам, необходимо отказаться от курса на войну протия ядерной державы, так как эта война никак не в интересах американского народа.
Комментируя такие заявления, в Пентагоне заявили, что «не стремятся к войне с Россией».
Отдельно рассматривался вопрос участия американских боевых кораблей в «разблокировании украинских портов на Чёрном море». Украина призывает США «поучаствовать в организации безопасных коридоров для вывоза украинского зерна».
Киевский режим:
После ситуации с судном, которое шло под флагом Палау в Измаил, в НАТО должны принять решение о создании военных конвоев для обеспечения безопасного экспорта украинской аграрной продукции.
В Минобороны США заявили, что направлять свои корабли в Чёрное море они не станут:
Военных решений для экспорта украинского продовольствия нет по той причине, что мы не хотим войны с Россией и у нас нет военных возможностей на Чёрном море.
Это заявление звучит как лукавство, так как опосредованную войну против России США уже ведут, в том числе предоставлением разведданных с самолётов, постоянно появляющихся над черноморской акваторией. После появления натовских самолётов-разведчиков следует украинский удар или по одному из кораблей ЧФ РФ или по Крымскому мосту (как минимум попытка такого удара).