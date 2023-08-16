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В результате ударов поражены цели в Измаиле, Рени, Краматорске, Запорожье и в Николаевской области

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В результате ударов поражены цели в Измаиле, Рени, Краматорске, Запорожье и в Николаевской области

В вечернее и ночное время суток российские войска нанесли очередную серию ударов по объектам противника как на прифронтовых, так и на тыловых территориях.


Началась эта серия ударов с нанесения огневого поражения объектам ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Туда в последние несколько недель командование украинское командование перебрасывает резервы, чтобы попытаться прорвать фланг обороны ВС РФ к северу от Артёмовска. Там же противник выстраивает собственную линию обороны, опасаясь наступления российских войск с Купянского направления.

В результате ударов нанесено поражение личному составу ВСУ на объектах размещения в Краматорске. Уничтожено несколько единиц военной техники, включая армейские автомобили и БМП.

Взрывы прогремели в дунайских портах Украины – Измаиле и Рени. По последним сведениям, удары были нанесены беспилотниками типа «Герань». Двигались они ночью и ранним утром над руслом реки Дунай.

В результате одного из попаданий по объекту в Рени на нём возник сильный пожар. Известно о поражении объекта, на котором размещались морские беспилотники. Такие дроны киевский режим ранее использовал для осуществления атак на корабли Черноморского флота России.

Также удары в ночное время суток были нанесены по объектам противника в Николаевской области, а также в оккупированном ВСУ Запорожье. Поражены пункты дислокации личного состава, а также военная техника на местах её размещения.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:40
    0
    Хорошо было в Днепропетрлвске,четыре ракеты в цель.Посмотреть бы видео,снятое местными,что бы оценить качество нанесенных ударов.Верю только своим глазам,а не сказанному или написанному.
    1. Михаил Шаманов
      Михаил Шаманов Сегодня, 07:21
      +5
      Не в курсе что в Украине за такие видео можно в подвал СБУ угодить?
  2. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:51
    +3
    Впору делать МРК носителем "Герань" или того смелей ПЛ . так чтобы стаю под штук надцать за раз выпускали. Все же дрындулику лететь ближе ,а значит время реагирования быстрей плюс на ПЛ защищенность от угроз из вне повыше будет. Все так долго и усердно готовились от крылатых ракет отбиваться. А оказалось тарахтелки еще большей опасностью. В связи со своей сравнительной дешевизной. Кстати производство можно до не виданных размеров развернуть.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:27
      +2
      Наблюдатель2014, с МРК ещё понятно как запускать "Герань" с палубы. А для запуска с ПЛ не хватает моей фантазии. Всплывать и вытаскивать в разобранном виде в ограждение рубки, там собирать (приделывать крылья) и запускать? Мне кажется это перебор...Вряд ли флот согласится на такую авантюру, ради сокращения времени подлёта.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:52
    +2
    По последним сведениям, удары были нанесены беспилотниками типа «Герань»

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  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:03
    +2
    По сообщениям всушники бросили в наступление на Работино одно из последних резервных подразделений82 бригаду..Там,кстати и челенджеры и мардеры.Тут давно просили их на мины.Посмотрим
    1. Михаил Шаманов
      Михаил Шаманов Сегодня, 07:24
      0
      ИМХО эта схватка многое решит.
      Может я ошибаюсь , но именно здесь произойдут события с серьёзными последствиями
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:21
    +3
    Взрывы прогремели в дунайских портах Украины – Измаиле и Рени. Известно о поражении объекта, на котором размещались морские беспилотники.
    Про порты конечно ни в коем случае забывать не стоит. Удар по месту размещения морских беспилотников говорит о том, что наша разведка работает и работает как положено.
  6. Фразах
    Фразах Сегодня, 08:07
    0
    Полтора года, почти каждую ночь, а результата не видать, оружие поставляют, чубатое войско всё больше звереет и прет на амбразуру.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:15
    0
    А стоило США выпендриваться из за не дополученной нами прибыли в 1,3 млрд $ по зерновой сделке ? Перед ударами по Украинским портам , за несколько часов до этого ,прошло совещание под руководством Блинкена о увеличение экспорта сельхозпродукции через дунайские порты Украины до 5 млн тонн в месяц.План они утвердили ,но как выяснилось не было главной подписи на " шапке " плана: Путина Владимира Владимировича - Утверждаю!.Придётся им снова совещаться и уже ,что бы не было экцессов отправлять план в Кремль.Кстати зе ежедневное вечернее обращение к бандерлогам записывал в ЖД вагоне! И куда он собрался.Стекольщики левобережной Румынии получили доп заработок.Да и вчера семейная пара из Румынии как то умудрилась " заблудиться " в дельте Дуная на своём семейном катере оказавшись в нескольких км от Измаила.Для них все закончилось благополучно они были переданы румынским пограничника за долго до налёта.А Гераньки каким то образом прошли на ударные позиции над Дунаем - совпадение с румынским катером ?