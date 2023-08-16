В результате ударов поражены цели в Измаиле, Рени, Краматорске, Запорожье и в Николаевской области

В вечернее и ночное время суток российские войска нанесли очередную серию ударов по объектам противника как на прифронтовых, так и на тыловых территориях.
Началась эта серия ударов с нанесения огневого поражения объектам ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Туда в последние несколько недель командование украинское командование перебрасывает резервы, чтобы попытаться прорвать фланг обороны ВС РФ к северу от Артёмовска. Там же противник выстраивает собственную линию обороны, опасаясь наступления российских войск с Купянского направления.
В результате ударов нанесено поражение личному составу ВСУ на объектах размещения в Краматорске. Уничтожено несколько единиц военной техники, включая армейские автомобили и БМП.
Взрывы прогремели в дунайских портах Украины – Измаиле и Рени. По последним сведениям, удары были нанесены беспилотниками типа «Герань». Двигались они ночью и ранним утром над руслом реки Дунай.
В результате одного из попаданий по объекту в Рени на нём возник сильный пожар. Известно о поражении объекта, на котором размещались морские беспилотники. Такие дроны киевский режим ранее использовал для осуществления атак на корабли Черноморского флота России.
Также удары в ночное время суток были нанесены по объектам противника в Николаевской области, а также в оккупированном ВСУ Запорожье. Поражены пункты дислокации личного состава, а также военная техника на местах её размещения.