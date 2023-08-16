«В связи с растущей гибридной угрозой»: Латвия в срочном порядке усиливает границу с Белоруссией

Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пересечения

Латвия в срочном порядке усиливает границу с Белоруссией из-за сложившейся на ней "сложной ситуации", проводится дополнительная мобилизация, сотрудники пограничной службы республики отзываются их отпусков. Об этом сообщает латвийское пограничное ведомство на своем официальном сайте.Государственная пограничная охрана Латвии объявила дополнительную мобилизацию, отзывает своих сотрудников из отпусков в связи со "сложной ситуацией" на границе с Белоруссией. Также пограничники запросили помощи у правоохранительных органов и армии.Заявляется, что за последние дни резко увеличилось количество незаконных проникновений на территорию Латвии. Кроме того, существуют и другие "угрозы", под которыми в последнее время в Польше и Прибалтике понимают возможное вторжение на их территорию сотрудников ЧВК "Вагнер". Хоть это и маловероятно, но со счетов сбрасывать это там не хотят.Усиленный режим охраны границы с Белоруссией власти Латвии ввели еще 8 августа, в постановлении четко было указано, что делается это из-за незаконных мигрантов, а также нахождения на белорусской территории сотрудников ЧВК "Вагнер". Такие же мероприятия были проведены в Польше и Литве. Сильнее всех отреагировала, конечно, Варшава, там заявили, что "Вагнер" уже успел побывать на ее территории, в связи с чем усилили границу военными с перспективой развернуть новые воинские части на восточном фланге НАТО. Масла в огонь подлили заявления бойцов "Оркестра" о желательной "прогулке" в Жешув.