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«В связи с растущей гибридной угрозой»: Латвия в срочном порядке усиливает границу с Белоруссией

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«В связи с растущей гибридной угрозой»: Латвия в срочном порядке усиливает границу с Белоруссией

Латвия в срочном порядке усиливает границу с Белоруссией из-за сложившейся на ней "сложной ситуации", проводится дополнительная мобилизация, сотрудники пограничной службы республики отзываются их отпусков. Об этом сообщает латвийское пограничное ведомство на своем официальном сайте.


Государственная пограничная охрана Латвии объявила дополнительную мобилизацию, отзывает своих сотрудников из отпусков в связи со "сложной ситуацией" на границе с Белоруссией. Также пограничники запросили помощи у правоохранительных органов и армии.

Заявляется, что за последние дни резко увеличилось количество незаконных проникновений на территорию Латвии. Кроме того, существуют и другие "угрозы", под которыми в последнее время в Польше и Прибалтике понимают возможное вторжение на их территорию сотрудников ЧВК "Вагнер". Хоть это и маловероятно, но со счетов сбрасывать это там не хотят.

Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пересечения


Усиленный режим охраны границы с Белоруссией власти Латвии ввели еще 8 августа, в постановлении четко было указано, что делается это из-за незаконных мигрантов, а также нахождения на белорусской территории сотрудников ЧВК "Вагнер". Такие же мероприятия были проведены в Польше и Литве. Сильнее всех отреагировала, конечно, Варшава, там заявили, что "Вагнер" уже успел побывать на ее территории, в связи с чем усилили границу военными с перспективой развернуть новые воинские части на восточном фланге НАТО. Масла в огонь подлили заявления бойцов "Оркестра" о желательной "прогулке" в Жешув.
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3 комментария
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  1. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 06:58
    +2
    Паранойя. Знаю, коротко, но это диагноз
  2. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 07:11
    +1
    Да последний плот спустят на воду.! Палундра!!!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:37
    0
    Государственная пограничная охрана Латвии объявила дополнительную мобилизацию
    А, что уже была мобилизация коль решили провести дополнительную? Или отзыв из отпусков приравнивается в Латвии к мобилизации? В Государственной пограничной охране Латвии числится 3000 в/сл и служащих, часть которых на границе с Белоруссией при протяженности границы 172 км 912 м. Очевидно, что это делается не из-за большой реальной опасности, а для информационной составляющей НАТО. И как результат для мировых СМИ: НАТО вынуждено укреплять свой восточный фланг из-за угроз возникающих со стороны России и Белоруссии.