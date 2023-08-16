Пара истребителей F-35 американской коалиции в небе Сирии совершила опасный манёвр вблизи российских Су-35

14 августа с 12:35 до 12:50 в районе Эт-Танф на высоте около 9 100 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с двумя самолетами Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями коалиции

Противостояние России и США в небе Сирии продолжается, до прямых столкновений дело не дошло, но "опасные маневры" самолеты российских ВКС и "международной коалиции" под командованием США, совершают почти каждый день. Очередной инцидент в сирийском воздушном пространстве произошел в районе южной границы Сирии, в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).По данным ЦПВС, 14 августа два истребителя F-35 одной из стран проамериканской коалиции попытались опасно сблизиться с двумя российскими истребителями Су-35, проводящими патрулирование вдоль южной границы Сирийской арабской республики. Наши от столкновения уклонились, уйдя в сторону и не став обострять ситуацию.- заявил руководитель российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.Стоит отметить, что в последние дни участились случаи облучения наших самолетов системами наведения американских и коалиционных истребителей. Все эти случаи фиксируются нашей стороной, потом высказываются претензии. Американцы обвиняют российских летчиков в "опасных полетах" рядом с самолетами и БПЛА коалиции, наши американцев в нарушении воздушного пространства Сирии. Редкий день обходится без разговоров "на повышенных тонах". Пока инциденты между российскими и американскими самолетами не переходят грань дозволенного, но риск боестолкновения нарастает.