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Пара истребителей F-35 американской коалиции в небе Сирии совершила опасный манёвр вблизи российских Су-35

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Пара истребителей F-35 американской коалиции в небе Сирии совершила опасный манёвр вблизи российских Су-35

Противостояние России и США в небе Сирии продолжается, до прямых столкновений дело не дошло, но "опасные маневры" самолеты российских ВКС и "международной коалиции" под командованием США, совершают почти каждый день. Очередной инцидент в сирийском воздушном пространстве произошел в районе южной границы Сирии, в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).


По данным ЦПВС, 14 августа два истребителя F-35 одной из стран проамериканской коалиции попытались опасно сблизиться с двумя российскими истребителями Су-35, проводящими патрулирование вдоль южной границы Сирийской арабской республики. Наши от столкновения уклонились, уйдя в сторону и не став обострять ситуацию.

14 августа с 12:35 до 12:50 в районе Эт-Танф на высоте около 9 100 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с двумя самолетами Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями коалиции

- заявил руководитель российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Стоит отметить, что в последние дни участились случаи облучения наших самолетов системами наведения американских и коалиционных истребителей. Все эти случаи фиксируются нашей стороной, потом высказываются претензии. Американцы обвиняют российских летчиков в "опасных полетах" рядом с самолетами и БПЛА коалиции, наши американцев в нарушении воздушного пространства Сирии. Редкий день обходится без разговоров "на повышенных тонах". Пока инциденты между российскими и американскими самолетами не переходят грань дозволенного, но риск боестолкновения нарастает.
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10 комментариев
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  1. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:29
    +2
    Если склероз не изменяет, у наших ВВС был случай самопроизвольного выстрела авиапушки, сиречь прецедент. Ничего не советую, так, мысли вслух... feel
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:42
      0
      Цитата: БойКот
      Если склероз не изменяет, у наших ВВС был случай самопроизвольного выстрела авиапушки, сиречь прецедент.

      Да и у испанского истребителя, ракета воздух-воздух самопроизвольно, от эстонских до псковских болот улетела.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:30
    +1
    Керосином их..клопов вонючих...Да,коротко.Но емко
  3. Sith
    Sith Сегодня, 07:38
    0
    Там наверное ещё не понятно , кто больше напугался сам пилот или его ф-35... злыми и не предсказуемыми русскими из за украинского конфликта запугивают всех кого не лень
    1. Deck
      Deck Сегодня, 08:01
      +3
      Наши от столкновения уклонились, уйдя в сторону и не став обострять ситуацию.


      Когда это пишут про летчиков нато, это звучит как " позорно бежали менять памперсы!". А здесь героическое отступление ))))
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 07:39
    +2
    Дипломатия наша.... Как бы...
    Орать надо на всех перекрёстках - мы там законно, они нет
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 07:53
      0
      Кому орать? В политике каждый сам за себя. Все всё видят и знают, но кому за Сирию интересно с США портить отношения. России прямо говорит, Китай дипломатично ну вот и все, остальные помалкивают пока их не касается.
  5. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 07:47
    0
    Цитата: роман66
    Дипломатия наша.... Как бы...
    Орать надо на всех перекрёстках - мы там законно, они нет


    Сцут!
    Да, помню - слишком коротко, но могу растянуть только процесс, а не слово и смысл!
  6. Deck
    Deck Сегодня, 08:03
    0
    Цитата: Русфанер
    Цитата: роман66
    Дипломатия наша.... Как бы...
    Орать надо на всех перекрёстках - мы там законно, они нет


    Сцут!
    Да, помню - слишком коротко, но могу растянуть только процесс, а не слово и смысл!


    Это вы о ком?
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:14
    0
    Рано или поздно, но придется сбить, вспомнив прецеденты Холодной войны.