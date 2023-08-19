Машины дожигания: уничтожение повреждённой украинской бронетехники, которая потенциально может быть эвакуирована в тыл и восстановлена

Восстановление боеспособности
В ходе любого вооружённого конфликта высокой интенсивности у воюющих сторон происходит быстрое истощение арсеналов вооружений, которые требуется оперативно пополнять. Отчасти потери восполняются военно-промышленными комплексами (ВПК) воюющих сторон, однако их возможностей может быть недостаточно.
Другим способом восстановления арсеналов техники и вооружения являются поставки из-за рубежа, однако, например, несмотря на то, что Советский Союз получал от США вооружения и военную технику по ленд-лизу, решающего влияния на ход боевых действий она не оказала – без собственной могучей промышленности СССР был бы обречён на поражение.
Альтернативный пример – Украина. Без поставок оружия странами Запада, которые уже включают передачу новейших основных боевых танков и высокоточного оружия большой дальности, вооружённые силы Украины (ВСУ) в принципе не смогли бы вести войну сколь-либо продолжительное время.
Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС РФ) в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в основном обходятся своими силами, хотя, разумеется, если есть возможность где-то пополнить арсеналы, то почему бы и нет?
К примеру, потенциальным поставщиком вооружений и военной техники (ВиВТ) мог бы стать Китай, обладающий большим количеством совместимых систем. Страны Запада уже обвиняют КНР в поставках России комплектующих для производства новейших вооружений, впрочем, можно не сомневаться, что и в вооружениях стран Запада китайских комплектующих предостаточно.
Аналогично потенциальным поставщиком вооружений ВС РФ могла бы стать Северная Корея. Правда, пока, по данным американского издания Financial Times, снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) производства КНДР применяют ВСУ – судя по всему, им передали какой-то северокорейский конфискат производства 80-х годов прошлого века.
Ну и наконец, одним из наиболее эффективных способов восстановления боеспособности вооружённых сил является ремонт ВиВТ, получивших повреждения на поле боя.
На полях сражений
Когда говорят об уничтоженной боевой технике, как своей, так и украинской, то необходимо различать возвратные и безвозвратные потери. Например, в ходе Шестидневной войны, вооружённые силы Израиля потеряли 400 танков, но из них только 100 можно отнести к безвозвратным потерям.
С самого начала СВО на Украине на полях сражений скопилось огромное количество подбитой боевой техники, принадлежащей как ВСУ, так и ВС РФ. Обе стороны охотно захватывают и восстанавливают боевую технику, доставшуюся от врага. Иногда удаётся получить в своё распоряжение даже практически неповреждённые боевые машины, которые не смогли начать/продолжить движение из-за незначительных повреждений – такая техника используется для ведения информационной войны, деморализации и дискредитации противника.
На полях сражений в зоне СВО находится огромное количество повреждённых боевых машин, которые потенциально могут быть восстановлены
Учитывая то, что война на Украине во многом приняла позиционный характер, значительная часть уничтоженной боевой техники надолго остаётся вне досягаемости, как ВСУ, так и ВС РФ. Удалённо оценить степень повреждения той или иной боевой машины затруднительно.
Можно предположить, что во многих случаях повреждённая боевая техника может быть эвакуирована и восстановлена, если у неприятеля появится такая возможность. К примеру, кумулятивный боеприпас, применённый в составе FPV-дрона, может убить или травмировать экипаж, при этом сама боевая машина, например танк, получит лишь незначительные повреждения.
Ещё меньше поломок боевая машина приобретет, например, при сбросе с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) легкого осколочного боеприпаса от подствольного гранатомёта в открытый люк. Ограниченные повреждения боевая машина может иметь при наезде на мину, при близком разрыве артиллерийского снаряда или авиабомбы, когда экипаж получит запреградную травму, а также во многих других случаях.
Учитывая то, что Украине жизненно необходимо продемонстрировать странам Запада успешность своего контрнаступления, в бой было брошено значительное количество бронетехники, которая стала добычей российских БПЛА-камикадзе типа «Ланцет», FPV-дронов-камикадзе и боевых вертолётов. Собирают свою жатву минные поля, работают противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и артиллерия, иногда случаются даже случаи противостояния «танк против танка».
Существует высокая вероятность того, что в случае смещения линии фронта противник может эвакуировать в тыл и восстановить частично повреждённые боевые машины.
Конечно, можно рассмотреть и вариант, когда линия фронта сместится в сторону неприятеля, и тогда, как говорится, «...у меня есть все основания полагать, что и я один справлюсь с вашим делом», то есть восстановить украинскую бронетехнику можно и в интересах ВС РФ.
Впрочем, война – вещь непредсказуемая, скорее всего, в данном случае лучше исходить из пессимистичных сценариев, да и зачем нам техника НАТО? Восстанавливать её в больших количествах мы не сможем – нет запчастей, а для музеев и изучения пары-тройки единиц вполне достаточно.
Можно предположить, что наилучшим решением является полное и окончательное уничтожение повреждённых, временно выведенных из строя украинских боевых машин.
Доуничтожение
Каким образом можно добить повреждённые боевые машины противника?
Вариантов много, но большинство из них имеет те или иные недостатки.
Например, уничтожить повреждённую бронетехнику можно артиллерийским огнём, но, во-первых, это потребует расхода снарядов, которых иногда ВС РФ всё же не хватает, во-вторых, позиции артиллерии могут быть вскрыты средствами контрбатарейной борьбы врага, после чего по ним будет нанесён ответный удар – потери могут превысить ожидаемые результаты.
С авиацией всё ещё сложнее – использовать дорогостоящие управляемые боеприпасы на уже подбитую технику нерационально, а работать над линией фронта неуправляемыми – это высочайший риск потери дорогостоящих боевых машин и их пилотов.
Выгонять бронетехнику на прямую наводку или тратить дорогостоящие противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) – это также вряд ли оправдано.
Предположительно, наилучшим средством для доуничтожения наземных боевых машин неприятеля могут стать дроны.
Здесь тоже есть нюансы.
Предположительно, самое дешёвое решение – это наземный дистанционно-управляемый дрон с зарядом взрывчатки, возможно, что даже с проводным управлением. Подобраться к технике ВСУ, заехать под днище – и «бум!».
Проблема в том, что бои идут на сильно пересечённой местности, какая должна быть конструкция, чтобы преодолеть все наземные препятствия и приблизиться к повреждённым боевым машинам врага?
Кроме того, противник может отследить точку её запуска и нанести туда удар. Да и нет пока таких «машинок» в зоне СВО, а специализированная разработка может появиться не скоро.
В общем – нишевое решение, возможно, для использования где-то в городской застройке. Потенциально может применяться для подрыва опорных пунктов и разминирования.
Наиболее эффективным решением будет использование для этой цели БПЛА.
Разумеется, применять в этом случае сложные и достаточно дорогие БПЛА, например, БПЛА-камикадзе типа «Ланцет» – было бы расточительством.
Более дешёвые FPV-дроны?
Возможно, если использовать самые недорогие модели. Вопрос в том, какой боеприпас использовать в качестве боевой части? Кумулятивный боеприпас может сделать в «броне» ещё одно отверстие, далеко не факт, что повреждения станут критичными. Мина калибра 82 мм тоже много вреда не принесёт.
Решением может стать «дожигание» техники противника.
Любая боевая машина имеет моторно-трансмиссионное отделение (МТО), в котором располагается дорогостоящий двигатель. В свою очередь МТО, топливная система и многие другие компоненты боевых машин обычно весьма склонны к возгоранию.
Таким образом, применяя зажигательным боеприпасы и нанося удары в зону МТО, можно обеспечить полное выгорание дорогостоящей современной техники противника, что сделает её восстановление хоть и возможным, но крайне сложным, долговременным и дорогостоящим мероприятием.
В качестве зажигательных боеприпасов для FPV-дронов-камикадзе могут быть рассмотрены решения на базе «коктейля Молотова» или его вариации на базе более современных горючих жидкостей типа напалма. Эффективность возрастёт, если они будут дополнены термитными шашками, температура горения которых может достигать нескольких тысяч градусов.
Горение термитной смеси
Потенциально это могут быть и серийно выпускаемые решения, например, что-то типа зажигательных авиационных бомб (ЗАБ).
Зажигательные авиабомбы
Вместо FPV-БПЛА-камикадзе могут применяться БПЛА квадрокоптерного / октакоптерного / гексакоптерного типа, обладающие достаточной грузоподъёмностью и устройствами для сброса соответствующих боеприпасов. В этом случае затраты на доуничтожение боевых машин противника станут ещё ниже.
Можно предположить, что применение FPV-дронов будет более оправдано в тех случаях, когда существует риск уничтожения БПЛА-бомбардировщика неприятелем. Если же возможности врага по противодействию БПЛА ограничены, то целесообразнее применять «многоразовые» БПЛА, обеспечивающие сброс зажигательных боеприпасов для добивания техники противника. Их преимуществом может стать возможность последовательного сброса нескольких зарядов на один или несколько образцов повреждённой, но не уничтоженной техники ВСУ.
Выводы
Окончательное уничтожение выведенных из строя, повреждённых боевых машин ВСУ позволит лишить украинцев возвратного потенциала, отобрать возможность эвакуации в тыл и ремонта сложной и дорогостоящей боевой техники.
На первый взгляд эта задача может не выглядеть актуальной – войскам на передовой есть чем заняться, для них большим приоритетом обладает действующая, работоспособная техника неприятеля.
Однако в масштабах всего военного конфликта, растянутого во времени, задача лишения противника возвратного потенциала позволит бороться не с последствиями, в виде восстановленных и вновь брошенных в бой бронемашин врага, а задавить проблему в зародыше – упреждать, а не реагировать.