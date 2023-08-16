Военное обозрение
Войти Регистрация

Источник: Британская разведка MI-6 сформировала из украинских националистов диверсионный отряд для действий в Африке

13
Источник: Британская разведка MI-6 сформировала из украинских националистов диверсионный отряд для действий в Африке

Великобритания намерена помешать сближению России и африканских государств, но действовать будет не своими руками, а через украинских наймитов. По данным российского военно-дипломатического источника, Служба внешней разведки Великобритании MI-6 уже подготовила специальный диверсионный отряд.


Политика Лондона за прошедшие годы не изменилась, британцы остаются любителями действовать чужими руками, оставаясь при этом "чистыми". Вот и на этот раз британская Служба внешней разведки MI-6 приняла решение направить в Африку специальный диверсионный отряд, основной задачей которого будет противодействие сближению России и африканских государств в общем, проведение диверсий на объектах инфраструктуры и убийство африканских лидеров, в частности.

Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI-6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований

- приводит ТАСС слова источника.

На данный момент известно, что в июле этого года британская MI-6 и Специальная авиадесантная служба ВС Великобритании SAS, с полного одобрения руководства украинской хунты, набрали 100 боевиков из состава националистических формирований, имеющих "значительный" боевой опыт. Сформированный отряд будет переправлен на африканский континент, где пройдет необходимую подготовку и приступит к выполнению поставленных задач по диверсиям и убийствам. Командовать созданным отрядом будет подполковник ГУР МО Украины Пращук, имеющий большой опыт сотрудничества с британской разведкой и работавший под британцами в Зимбабве.

Известно, что набранный отряд будет отправлен в Африку во второй половине августа из порта Измаил в Омдурман в Судане на иностранном зафрахтованном судне.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:00
    +2
    Англичанка гадит.В прямом и переносном смысле.Посмотрим,может этих бандеровцев и закопают в Сахеле
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:04
      +3
      из порта Измаил в Омдурман в Судане на иностранном зафрахтованном судне.
      Одна торпеда решит эту проблему !
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:18
      0
      что набранный отряд будет отправлен в Африку во второй половине августа из порта Измаил в Омдурман в Судане на иностранном зафрахтованном судне.
      ..а тебе не кажется это странным....на фоне высадок десанта РФ на корабли для досмотра в Чёрном море...обычно наймитов через польшу на паровозах возят и на автобусах...а тут..обана...на фракте...как бы это судно не рвануло ЧМ
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:02
    +1
    посмеяло
    MI-6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд,
    ...то есть в Антарктиду;...просто замечательно...там им и место
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 08:09
      +1
      Нет-нет-нет, не надо загаживать чистую Антарктиду этими отбросами.
  3. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 08:08
    0
    То есть на Украине они все проблемы уже решили, что можно теперь идти в Африку воевать?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:15
      0
      Возможно это некий пробный шар. Дело в том, что после завершения СВО останутся сотни тысяч граждан Украины с боевым опытом. И часть из них не сможет найти себя в мирной жизни. Из них можно сформировать относительно боеспособную и довольно дешёвую армию и использовать эту армию на благо Запада в конфликтах в странах третьего мира
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:08
    +1
    Хорошо когда есть некий расходный материал, чтобы делать разные грязные дела чужими руками.
  5. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 08:09
    0
    Вагнерам необходимо отследить весь путь этого отряда и накрыть их в Африке. Достойный противник для музыкантов.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 08:09
    0
    Та шоб вони усе туды их в качель уехали.
  7. Наган
    Наган Сегодня, 08:13
    0
    Неужто мелкобриттам, кроме скакуасов, больше некого нанять?
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:13
    0
    По- тихоньку,украинцев начинают расселять по всему миру. Государство " украина" перестало существовать. И потом, в Африке им будет интересно- там и поскакать можно.
  9. Пивасик
    Пивасик Сегодня, 08:17
    0
    Диверсионный, в Африку от MI6 из уковермахта...Странный продуктовый набор для Африки.