Великобритания намерена помешать сближению России и африканских государств, но действовать будет не своими руками, а через украинских наймитов. По данным российского военно-дипломатического источника, Служба внешней разведки Великобритании MI-6 уже подготовила специальный диверсионный отряд.
Политика Лондона за прошедшие годы не изменилась, британцы остаются любителями действовать чужими руками, оставаясь при этом "чистыми". Вот и на этот раз британская Служба внешней разведки MI-6 приняла решение направить в Африку специальный диверсионный отряд, основной задачей которого будет противодействие сближению России и африканских государств в общем, проведение диверсий на объектах инфраструктуры и убийство африканских лидеров, в частности.
Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI-6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований
- приводит ТАСС слова источника.
На данный момент известно, что в июле этого года британская MI-6 и Специальная авиадесантная служба ВС Великобритании SAS, с полного одобрения руководства украинской хунты, набрали 100 боевиков из состава националистических формирований, имеющих "значительный" боевой опыт. Сформированный отряд будет переправлен на африканский континент, где пройдет необходимую подготовку и приступит к выполнению поставленных задач по диверсиям и убийствам. Командовать созданным отрядом будет подполковник ГУР МО Украины Пращук, имеющий большой опыт сотрудничества с британской разведкой и работавший под британцами в Зимбабве.
Известно, что набранный отряд будет отправлен в Африку во второй половине августа из порта Измаил в Омдурман в Судане на иностранном зафрахтованном судне.