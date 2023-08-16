Через два дня после падения Бахмута Зеленский все еще был непокорным, утверждая, что город не пал

Контрнаступление ВСУ терпит явную неудачу. Это уже не стесняется признавать и западная пресса. Например, портал 19fortyfive опубликовал большую статью о провале наступательных действий украинской армии.Еще в начале 2023 года представители киевского режима рассчитывали, что контрнаступление позволит вернуть контроль над утраченными территориями. Однако эти надежды оказались неверными: украинское руководство переоценило возможности своих вооруженных сил и явно недооценило военные возможности России, пишет западная пресса.Американское издание акцентирует внимание на мобилизации в России, отмечая, что она якобы не оправдала надежд российского руководства. Но затем, пишет портал, России удалось улучшить качество личного состава вооруженных сил, после чего были взяты такие города как Соледар и Артемовск.По поводу взятия Артемовска издание пишет, что якобы этот город не имел никакого значения для украинского режима. Но тогда встает вопрос, в чем был смысл обороны населенного пункта, которая унесла десятки тысяч жизней украинских солдат.Естественно, американское издание перекладывает ответственность за потери в Артемовске на украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркивая, что именно он настаивал на обороне города, тогда как представители военного командования НАТО советовали оставить город и занять другие, более выгодные позиции.- пишет издание.Падение Артемовска обошлось Украине очень дорого, подчеркивают американские авторы. Так, Киев лишился значительной части своей армии, потратив бесценные ресурсы на оборону населенного пункта, который в итоге все равно пришлось сдать.Далее западная пресса пишет о провале контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Главной причиной провала «контрнаступа» издание называет наличие хорошо развитой системы укреплений и оборонительных линий.При этом у ВСУ наблюдается явный недостаток количества боевых бригад, способных участвовать в штурмовых действиях. Кроме того, у ВС РФ есть превосходство в воздухе, мощная противовоздушная оборона и большее количество снарядов, что также негативно сказывается на темпах украинского контрнаступления.Отметим, что это – не первая статья в западной прессе, в которой заявляется о неудаче украинских наступательных действий. Критика киевского режима явно входит в моду у западных СМИ, что может свидетельствовать о начале пересмотра отношения к украинскому конфликту.