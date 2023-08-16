Лидер Северной Кореи передал «боевой привет» армии и народу России

Твердо убежден в том, что дружба и сплоченность между Кореей и Россией, заложенные предыдущими поколениями руководителей и проверенные историей , будут и далее передаваться и развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи в рамках стратегических отношений на столетия вперед

КНДР остается надежным другом и союзником России. Это в очередной раз дал понять глава северокорейского государства Ким Чен Ын, который передал «боевой привет» правительству, армии и народу России в поздравительной телеграмме.Как утверждает лидер КНДР, Россия встала на защиту своей страны и национальных интересов. Об этом Ким Чен Ын заявляет в поздравительной телеграмме, направленной президенту России Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Глава КНДР пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов в работе. Он отметил, что сейчас российский народ защищает свой национальный суверенитет.Ким Чен Ын тепло высказался о солдатах и офицерах Красной Армии, участвовавших в боевых действиях против японских милитаристов и в освобождении Корейского полуострова. По словам лидера КНДР, они проливали свою кровь за освобождение корейского народа и других народов мира.Руководитель Северной Кореи также подчеркнул, что российский и корейский народы связывают узы дружбы, боевого братства, сформировавшиеся во время общей борьбы против японских милитаристов. Специальную военную операцию Ким Чен Ын назвал новым противостоянием западному империализму.- написал Ким Чен Ын.Ранее в КНДР побывал с официальным визитом министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Эта поездка серьезно взволновала Запад и его восточноазиатских союзников.