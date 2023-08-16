Военное обозрение
Войти Регистрация

Лидер Северной Кореи передал «боевой привет» армии и народу России

18
Лидер Северной Кореи передал «боевой привет» армии и народу России

КНДР остается надежным другом и союзником России. Это в очередной раз дал понять глава северокорейского государства Ким Чен Ын, который передал «боевой привет» правительству, армии и народу России в поздравительной телеграмме.


Как утверждает лидер КНДР, Россия встала на защиту своей страны и национальных интересов. Об этом Ким Чен Ын заявляет в поздравительной телеграмме, направленной президенту России Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Глава КНДР пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов в работе. Он отметил, что сейчас российский народ защищает свой национальный суверенитет.

Ким Чен Ын тепло высказался о солдатах и офицерах Красной Армии, участвовавших в боевых действиях против японских милитаристов и в освобождении Корейского полуострова. По словам лидера КНДР, они проливали свою кровь за освобождение корейского народа и других народов мира.

Руководитель Северной Кореи также подчеркнул, что российский и корейский народы связывают узы дружбы, боевого братства, сформировавшиеся во время общей борьбы против японских милитаристов. Специальную военную операцию Ким Чен Ын назвал новым противостоянием западному империализму.

Твердо убежден в том, что дружба и сплоченность между Кореей и Россией, заложенные предыдущими поколениями руководителей и проверенные историей, будут и далее передаваться и развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи в рамках стратегических отношений на столетия вперед

- написал Ким Чен Ын.

Ранее в КНДР побывал с официальным визитом министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Эта поездка серьезно взволновала Запад и его восточноазиатских союзников.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:44
    +3
    Ким дело туго знает.Твердо гнет свою линию и не оглядывается на мнение всякой швали
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:52
      +12
      Когда РФ снимет санкции с КНДР?
      Когда РФ начнёт военно-техническое сотрудничество с КНДР?
      Когда Россия начнёт поставку современного вооружения в Северную Корею так, чтобы Южная Корея и думать забыла о поставках вооружений на Украину и в Польшу?
      Очень много вопросов к нашему руководству.
      1. Essex62
        Essex62 Сегодня, 09:18
        +4
        Когда у власти ,в новом социалистическом Союзе, будет трудовой народ,а не буржуя.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:40
        +2
        Бородач.Что вы заладили про санкции.Вы видели как принимали Кажугетовича?Санкции только на бумаге.Санкции вводили единогласно в СБ ООН,воздержавшихся не было - я об КНР.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:45
      +2
      Морпех Тревис Кинг бежавший в КНДР:
      Я выбираю свободу ! Я хочу жить в КНДР!Не думаю что Обожаемый товарищ Ын лично вручит ему паспорт гражданина КНДР ,но медийно это будет освещение по максималке.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 08:44
    -1
    Пора товарищу Ыну вернуть должок и направить хотя бы пару сот тыс. добровольцев в помощь ВС РФ вна бывшую Украину.
    РФ должна, в свою очередь, отменить позорные санкции против КНДР.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:55
      +1
      Санкции на КНДР ввела не Россия, а ООН. Россия как член ООН, обязанна их соблюдать, но думаю особенно в последнее время не особо их выполняет.
      1. Александр Расмухамбетов
        Александр Расмухамбетов Сегодня, 09:10
        +4
        Кто такая ООН, проститутка сша.......................................
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:51
    -1
    Обожаемому Товарищу Ыну не мешало бы съездить с визитами в КНР и Россиию ,или организовать трёхсторонней саммит в КНДР ,у кого-то рванут пердаки и первыми будут японцы.Ким Чен Ын может просто говорить- пуская иногда в Тихий океан ракеты.Жаль что слово он своё держит- не буду ядерные заряды взрывать на территории КНДР под землёй.
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 08:51
    +1
    Интересно какие калибры и разновидности "боевых приветов" лидера Северной Кореи.
  5. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 08:56
    +3
    "боевой привет*я бы предпочла нечто осязаемое .
    Скажем:3 эшелона 152 мм снарядов,в месяц 45-50 спецназа
    1. olhon
      olhon Сегодня, 09:00
      0
      Поддерживаю. Сойдут за бурятов или похожих по разрезу глаз национальностей.
    2. Rage66
      Rage66 Сегодня, 09:01
      +2
      Спецназ КНДР не имеет боевого опыта.
      На первых порах, по крайней мере, это будет чемодан без ручки.
      Плюс языковой барьер и вероятность неправильного понимания задач и приказов.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:47
        0
        Raqe 66.Спецназ КНДР не имеет боевого опыта?Вы уверены?
    3. art266
      art266 Сегодня, 09:55
      0
      3 эшелона 152 мм снарядов,в месяц 45-50 спецназа

      Об этом никто не расскажет.
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:00
    0
    Вот бы направил пару сотен тысяч "рабочих" для получения реально опыта, да испытал бы все свои образцы!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:00
    +2
    Ким Чен Ын, который передал «боевой привет» правительству, армии и народу России в поздравительной телеграмме.
    Проявил вежливость и уважение, как руководитель страны и просто человек к России и ее армии и заодно потроллил Сша и РК своим "боевым приветом".
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:25
    0
    Интересно, а кроме "боевого привета" , при его толщине, он чтото сам может сделать.?
    А то посмотришь на фото, он в 2-3 раза толще окружающих его военных.

    А чтото реальное, хотя бы РЭБ, да матчасть, не писали что передает...