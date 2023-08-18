Так что же лучше – последний рубль или последняя ставка

Банк сделал своё дело...
Таким решительным руководство Банка России мы видели довольно давно – полтора года назад, когда была оперативно смикширована настоящая паника на последствиях начала спецоперации. Госпожа Набиуллина сорвала очередную порцию аплодисментов... и робкой критики за то, что ЦБ не сработал более жёстко, а лучше на опережение.
Итак, на своём внеочередном заседании руководители подняли ставку на 3,5 процентного пункта до 12 % годовых. Курс рубля в контексте повышения ставки, в пресс-релизе ЦБ РФ упомянут всего два раза. Написано, что ослабление рубля провоцирует рост импорта, а это в свою очередь разгоняет инфляцию.
Дело сделано, ставка тоже – нам она кажется тормозной, а кому-то спасительной. Спасение как бы уже началось, доллар опять стоит меньше 100 рублей, но это при вполне очевидном избытке рублей.
Они, вообще-то, опять кочуют с депозитов в ЦБ в его же центробанковские кредиты, и делать рубль недоступным для реального сектора – на наш взгляд, нонсенс. Впрочем, почему же не дать банкам подзаработать и на ставках и на скачках курса. Пусть проигравший плачет, то есть – платит!
В настоящий момент ситуация для регулятора была, с одной стороны, сложнее, но с другой – гораздо яснее, и для профессионалов, независимых реально, а не формально, вообще-то решаемой. О последнем, кстати, свидетельствует и та лёгкость, с которой у нас на глазах доллар сбросили с «господствующей высоты 100».
Итак, всё сложнее – так как санкции уже работают, часть резервов остаётся под арестом, а часть – под разного рода законодательными запретами. Торговый баланс по факту всё ещё положительный, но по тенденции – вовсе ни к чёрту, хотя за него отвечает отнюдь не Центробанк.
Но за растущий спасительный импорт платить приходится валютой, а банки явно заигрались с лишними рублями. Не совсем понятно поэтому, зачем мы вообще переводили торговлю ресурсами на национальную валюту.
Неужели только чтобы поддержать небезызвестный Газпромбанк, а заодно развязать себе руки по части рублёвой эмиссии? Ну а без валюты Россия всё-таки не останется, покупателей на нефть и газ, и ещё много чего всегда хватало. Так неужто сейчас так катастрофически не хватает?
Ну а всё проще уже потому, что тому же Центробанку обо всём было всё хорошо известно заранее, и курс доллара устремился к отметке в 100 рублей отнюдь не вчера и даже не позавчера. И какой-то нарочитый либерализм Банка России, устроившего в стране настоящую валютную вольницу, тому лишь способствовал.
...Банк не может уйти
Да, ставку подняли до 12 %, но её влияние на рубль будет не только краткосрочным, но ещё и ограниченным, и косвенным. И не обольщайтесь нынешним падением доллара – скорее всего, это ненадолго, хотя удерживать его под отметкой 100, при желании можно очень длительное время.
Но это если желание есть. А если оно у ЦБ РФ действительно есть, то будьте любезны – валютные интервенции (валюта у вас есть!) и валютный контроль, и равные для всех условия во внешнеэкономической деятельности.
Но нет же, точнее – не было до решения по ставке, никаких валютных интервенций. Нет и, кажется, не будет, ровным счётом никаких мер валютного контроля. А о том, что всё не так именно в решениях регулятора, свидетельствует ещё один специфический профессиональный фактор.
Речь о том, что из Банка России предпочитают вообще не озвучивать тему финансового счёта платежного баланса. Это данные по оттоку капитала, то есть валюты, которые уже не удивляют, а пугают.
По этому поводу можно, конечно, сказать, с какого корабля бегут обычно крысы, но можно и, как Банк России, продолжать делать вид, что проблемы вообще не существует. И на тревогу оппозиционных депутатов (Ничего личного, просто контроль), вполне обоснованную, не обращать внимания.
Хотя чисто технических оснований для краха рубля по курсу, пусть оказавшегося краткосрочным, хотя это, скорее всего, пока, не было никаких. Понятно, что в нынешних условиях, одним повышением ставки не отделаешься, и какое-то продолжение от Банка России потребуется, и лучше, если всё будет проделано раньше, чем позже.
Один раз уже опоздали, впрочем, почему только один, в феврале 2022 всё тоже было сделано не до, а уже после. И не говорите, что в ЦБ РФ ничего не знали и не ведали о предстоящем начале СВО. Просто уже тогда тем, кто запаниковал, дали возможность пополнить свои валютные резервы по «нетерпимому» курсу.
100-долларовая бумажка с портретом Бенджамина Франклина уходила в те дни в обменниках (пардон, в отделениях банков) за 12–13, а то и все 15 тысяч рублей. И даже сейчас то, что было потрачено в феврале-марте 2022, никому не вернулось.
О «нетерпимости» курса
«Нетерпимость курса» – это что-то новенькое в терминологии, впрочем, в расширившемся до невозможности информационном поле можно и не такое прочесть. Понятно, что 100 рублей за доллар никому не может нравиться, как бы это ни спасало экспортёров и бюджет.
Однако 100 рублей за евро проскочили, не заметив, от слова вообще. И регулятор на тот момент ничего не предпринял и, кажется, даже не собирался, хотя момент был самый подходящий.
Теперь эксперты талдычат про то, что отток валюты якобы – фоновый и связан с уходом инвесторов в прочие инвестиции. А это – валютные депозиты, иностранная валюта, торговые кредиты/авансы, сомнительные операции. И всё – из-за экономических и политических рисков в России.
Можно подумать, что риски сегодня – это только в России. Россия, несмотря ни на что, сохраняет положительном сальдо счёта текущих операций, хотя оно и движется скорее в сторону не роста, а нуля. Почему же, когда в торговле всё как было, так и есть, а рубль потерял с весны и к доллару, и к евро почти четверть стоимости?
Завершим несколько мудрёной цитатой, опять же, от экспертов, каких – не так важно:
«Ставка на рубль может повлиять косвенно, но с существенным лагом. Из-за менее емкой и диверсифицированной экономики в сравнении с американской, скорость перехода денег в реальный сектор в России значительно выше, чем в США...
Всё это подавит экономическую активность, приведет к замедлению роста денежной массы и доходов экономических агентов, что в свою очередь снизит покупательную способность импорта, стабилизируя счёт текущих операций».
Поживём – увидим!