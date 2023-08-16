Военное обозрение
Войти Регистрация

В России разработали прибор, помогающий искать раненых

15
В России разработали прибор, помогающий искать раненых

На фоне проходящей специальной военной операции на Украине в России появляются все новые разработки, направленные на спасения жизней российских военных участвующих в СВО.


Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ), в стране разработана специальная система поиска раненых солдат на поле боя. В пресс-службе НТИ заявили, что она была представлена на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023», пришедшем в Новосибирске 28 июля-7 августа.

Система представляет собой прибор с антенной, которая может быть также установлена на беспилотник с помощью ретранслятора и маячка. Последний вариант очень удобен, когда раненых бойцов приходится искать под обстрелом.

Данная система может также быть использована не только для поиска солдат, но и потерявшихся беспилотных летательных аппаратов. При этом в НТИ отметили, что система разработана таким образом, что ее функции будут скрыты от наблюдения противника.

«Поисковик» раненых солдат уже испытали в лесистой местности, и теперь он должен пройти испытания на полигоне. Стоит отметить, что в боевых условиях подобные системы незаменимы и могут спасти жизни многих солдат и офицеров.
Использованы фотографии:
www.istockphoto.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:59
    +3
    Чего-то не уловил принцип действия прибора, а эвакуация как проходить будет.
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 09:10
      +1
      Чтобы враги не догадались в буквальном смысле слова. Тут я не против не разглашать принцип действия этого прибора. Любят они по санитарам стрелять.
    2. vargo
      vargo Сегодня, 09:20
      +1
      Главное найти, эвакуация изменений не претерпела.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:12
        0
        не о том думаем,
        нужно повышать площадь бронезащиты солдат и переходить от бронежилетов к бронекостюмам
        до 2 кв.м. как на Воин-КМ (35 кг)
        + внедрять помимо активных и пассивный экзоскелет масса до 10 кг, для нивелирования увеличенной массы бронекостюма, и заземления кинетической энергетики пуль
        2 кв.м. титановой брони в 3-мм = 24 кг
        1 кв.м. керамики из карбида бора 10-мм = 6 кг
        1 кв.м. противоосколочный подбой из СВМПЭ 5-мм (20-25 слоев) = 5 кг
        общая масса 10+35 = 45 кг, с разгрузкой до 20-25 кг.
    3. mad-max78
      mad-max78 Сегодня, 09:21
      0
      Кроме тепловизора тут вряд ли что то ещё можно использовать, скорее всего открытая рана с потерей крови будет выделяться на термограме.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 09:24
        0
        Вся проблема ( не только России), это время от разработок новых систем, до их серийного производства. request
      2. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 09:38
        +1
        Я тоже про тепловизор подумал, но ведь статья именно про раненных. Как тепловизор отличит раненного от предположим замаскированного бойца (снайпер например)?
      3. APASUS
        APASUS Сегодня, 10:13
        0
        Цитата: mad-max78
        Кроме тепловизора тут вряд ли что то ещё можно использовать

        Вариантов сотни. Вшитая в брюки,
        каску , антенна отражает сигнал с БПЛА,только при облучении .Раненый должен сам нажать на кнопку или иметь датчик пульса ,на пример
    4. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:30
      +3
      Согласен, автор видать торопился и забыл даже указать самое главное, чем будет сигналить раненый боец. Сейчас у альпинистов и туристов есть всякие "бипперы", с помощью сигнала от них, находят заваленных снежной лавиной. Полагаю, здесь тот же принцип и разница в радиусе действия и скрытности от противника.
      Меня давно уже удивляет, как неделями, а то и месяцами ищут упавшие в тайге самолеты и вертолеты. В 21 веке это уму непостижимо. И вроде там бывают "черные ящики" с функцией р/сигнала. Помню когда искали пропавший малазийский Боинг в Индийском океане, "слушали" эфир на предмет аварийных сигналов с его "ящиков". А где простейшие "бипперы" для легких потеряшек в тайге, почему их ищут месяцами, а потом находят чуть ли не за забором местного аэродрома, как было на Урале под Серовом лет пять назад?
      1. AUL
        AUL Сегодня, 09:48
        +1
        Скорее всего, обычный радиомаячек, но таинственности накачали, как на что-то новое.
  2. РМТ
    РМТ Сегодня, 09:22
    0
    Плохая статья. Зато духоподъемная, и не надо задавать вопросов.
  3. Wolga
    Wolga Сегодня, 09:30
    0
    Вспомнилась строка из песни: "У нас есть такие приборы! Но мы вам о них не расскажем..." (Манго-Манго, Аквалангисты(С)). Заметка ничем. Я так думаю, взяли старую "Розу" поставили на новую элементную базу, и сбросом с fpv-дрона будут отмечать...
  4. pavel.tipingmail.com
    pavel.tipingmail.com Сегодня, 09:41
    0
    Предплечье у солдата, в месте вероятной установки жгута, должно быть хорошо защищено от поражения. Прибор нужный.
  5. Штуков Андрей Вячеславович
    Штуков Андрей Вячеславович Сегодня, 09:53
    +2
    Система представляет собой прибор с антенной, которая может быть также установлена на беспилотник с помощью ретранслятора и маячка.

    То есть, как я понимаю, каждому бойцу дадут по аварийному маячку и если тебя ранили - нажми на кнопку? Ну так идея далеко не нова и активно применяется в разных областях деятельности. Единственное отличие от гражданских версий это то, что маяк слышит запрос поискового прибора по внутреннему радиоканалу ( по крайней мере так сказано здесь- https://ria.ru/20230816/poisk-1890324156.html).
  6. cpls22
    cpls22 Сегодня, 10:17
    +1
    Информации в заметке - ноль . Принципиально слабое место в такой системе - это возможность перехвата данных о месте нахождения бойца противником. Даже если предусмотрена автоматическая смена статуса бойца с боеспособного состояния на бессознательное. Хотя технически это та ещё задача.