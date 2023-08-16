В России разработали прибор, помогающий искать раненых

На фоне проходящей специальной военной операции на Украине в России появляются все новые разработки, направленные на спасения жизней российских военных участвующих в СВО.
Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ), в стране разработана специальная система поиска раненых солдат на поле боя. В пресс-службе НТИ заявили, что она была представлена на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023», пришедшем в Новосибирске 28 июля-7 августа.
Система представляет собой прибор с антенной, которая может быть также установлена на беспилотник с помощью ретранслятора и маячка. Последний вариант очень удобен, когда раненых бойцов приходится искать под обстрелом.
Данная система может также быть использована не только для поиска солдат, но и потерявшихся беспилотных летательных аппаратов. При этом в НТИ отметили, что система разработана таким образом, что ее функции будут скрыты от наблюдения противника.
«Поисковик» раненых солдат уже испытали в лесистой местности, и теперь он должен пройти испытания на полигоне. Стоит отметить, что в боевых условиях подобные системы незаменимы и могут спасти жизни многих солдат и офицеров.