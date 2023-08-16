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Украинские военные пожаловались Зеленскому на российские дроны «Ланцет» и «Орлан»

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Украинские военные пожаловались Зеленскому на российские дроны «Ланцет» и «Орлан»

Российские дроны-камикадзе "Ланцет" стали буквально проклятьем украинской армии, поражая не только бронетехнику, но и артиллерию, средства ПВО и РЛС. Дошло уже до того, что украинские военнослужащие пожаловались на "Ланцеты" Зеленскому.


Накануне украинский президент, как Верховный главнокомандующий ВСУ, посетил линию боевого соприкосновения, побывав в районе Соледара, а также на Запорожском направлении. Согласно сообщению офиса главы государства, Зеленский ознакомился с боевой обстановкой, раздал очередные награды и пообещал непременно победить в этой войне, не вступая в мирные переговоры с Россией.

В ответ украинские военные пожаловались ему на российские беспилотники, которые доставляют ВСУ очень много проблем. Особенно много жалоб на дрон-камикадзе "Ланцет" и разведывательный "Орлан", которые являются основными БПЛА российской армии. По словам офицеров ВСУ, "Орланы" постоянно висят над позициями украинских войск, выявляя позиции и корректируя огонь, а "Ланцеты" выбивают все, до чего могут дотянуться, включая танки, РЛС и системы ПВО, которые должны их сбивать.

"Ланцет" является одной из основных боевых единиц, которые враг использует именно на фронте против нашей бронетехники, систем ПВО, РЛС, и не только. Так же, как и другие продукты компании Zala Aero. "Орлан" – это разведчик, выявляющий позиции и корректирующий огонь"

- написал в одной из запрещенных в России соцсетей глава офиса Ермак.

Зеленский пообещал усилить санкции против России, чтобы лишить ее зарубежных компонентов, используемых в российских беспилотниках. А вот насчет средств борьбы с этими самыми дронами он пообещать ничего не смог, у самой Украины средств ПВО нет, а партнеры и так выгребли все, что можно.

Между тем российский ОПК только наращивает темпы производства дронов-камикадзе, в Ростехе заявили о кратном росте выпуска "Ланцетов", а некоторых других БПЛА в 20-30 раз и это не предел. Спецоперация дала мощный толчок нашей промышленности, особенно в области производства военной техники.
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18 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:53
    +2
    там на подходе «Изделие 53» , то ли еще будет пане "контрнаступленцы" wink laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:55
      +1
      Согласно сообщению офиса главы государства, Зеленский ознакомился с боевой обстановкой, раздал очередные награды и пообещал непременно победить в этой войне, не вступая в мирные переговоры с Россией.


      Директор "Мясокомбината Украина" пообещал усилить санкции.

      Начнём с разрекламированного «контрнаступления». ВСУ понесли самые крупные потери в истории всех кадровых армий с 1945 года за одну операцию. Контрнаступление ВСУ стартовало 4 июня 2023 и уже к 14 августа потери составили 43 тысячи военнослужащих. За последние 78 лет ни одному полководцу в мире не приходила в голову такая бестолковая идея, какая пришла Зеленскому и его генералам – наступать бронетанковыми колоннами без превосходства в воздухе и дальнобойном вооружении.Западная пресса пишет, что теперь натовские стратеги будут готовить новое контрнаступление ВСУ на весну 2024 года. Значит, потребуются новые стада живого мяса мужеского полу. «Мясокомбинат Украина» продолжает перемалывать собственных граждан.

      https://odnarodyna.org/article/antirekordy-ukrainskoy-armii
    2. Комментарий был удален.
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:52
      0
      Украинские военные пожаловались Зеленскому на российские дроны «Ланцет» и «Орлан»

      Ябеды-сало-говядины, соленые огурцы! feel
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:54
    +1
    Зеленский пообещал усилить санкции против России

    ***
    — И тут же отдал распоряжения Вашингтону и Брюсселю ...
    ***
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:54
    +3
    украинские военнослужащие пожаловались на "Ланцеты" Зеленскому
    В ответ Зеленский пообещал усилить санкции против России. Вот это "человечище" мирового масштаба, стоит только пальцем пошевелить и весь мир по ранжиру и в струнку. Куда там Сша до Украины - "оплота мировой демократии и стабильности в мире".
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:11
      0
      Что то помледнее время не слышно о применении "Форпостов".Весной прошлтго года их применяли.Потом-молчок
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:13
      +1
      https://www.rbc.ru/politics/11/03/2023/640bab5d9a7947c4ad8cccbf

      Вот это "человечище" мирового масштаба
      Зеля наложил санкции на "спортлото", и это не шутка. Теперь хана вате wassat .
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:57
    +1
    А вот насчет средств борьбы с этими самыми дронами он пообещать ничего не смог, у самой Украины средств ПВО нет, а партнеры и так выгребли все, что можно.


    Банки с огурцами тоже закончились? lol
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:58
    +1
    Направит в ООН петицию, что бы признали "Ланцет" негуманным оружием, наряду с ОМП, запад единогласно поддержит, к бабке не ходи.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:08
      0
      Цитата: Uprun
      Направит в ООН петицию, что бы признали "Ланцет" негуманным оружием, наряду с ОМП

      Я знаю, что нужно Зеленскому делать. чтобы лишить нас "электронных компонентов". При отступлении ВСУ должны вывозить с собой стиральные машинки и микроволновки.
      Ну, хотя бы уничтожать, чтобы мы их не использовали в беспилотниках и ракетах.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:05
    +1
    Байроктар,Джавелин,Химера,777,Леопард - мы не жаловались ,мы просто .Вот чем мы отличаемся - мы не жалуемся и не стучим друг на друга.Это главные отличия.
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 09:11
    0
    Раз пожаловались - все теперь, Орлан и Лупцет будут строго наказаны, потому как Зе пожалуется Самому Ба.
  8. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 09:14
    +1
    А почему они ничего не говорят про Орион? Где рекламщики компании Кронштадт? Наверно Орион, там же где и Байрактар....
    А если серьезно, но и наши бойцы очень жалуются на беспилотники противника. И о том, что у нас нет эффективных средств борьбы с ними.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 09:27
      0
      Один и тот же типа БПЛА по разному может проявить себя в арии 404 и армии РФ. Какой нибудь Байрактар или Орион со стороны 404 особо бесполезен, а со стороны РФ много полезного сделает.
  9. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:17
    +1
    В начале СВО украинские СМИ высмеивали "Орлан", дескат,ь дешёвка, которую лепят из подручных материалов низкого качества. И сбивается "Орлан" на раз. И многие в РФ были такого же мнения. А тут "Орлана" уже хвалить начинают. И это правильно. Да, дешёвый и примитивный. Но в этом-то и кайф. Настоящий массовый расходник, чья потеря является приемлемой при повседневной боевой работе, и при этом обеспечивает стабильный результат: обнаружение целей даже в тактической глубине противника.
  10. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 09:33
    0
    Бравые украинские контрнаступленцы в
  11. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 09:35
    0
    Накануне украинский президент, как Верховный главнокомандующий ВСУ, посетил линию боевого соприкосновения, побывав в районе Соледара, а также на Запорожском направлении...Ланцеты и орланы это конечно хорошо!!Но почему те же ланцеты и другая подобная техника,не ударили по местам где находился этот самый главный укронацист???!!!Политика ,,договорнячков продолжается!!Политика утилизации славян продолжается...
  12. Vadim_2
    Vadim_2 Сегодня, 09:50
    +2
    Все же "Ланцет" и другие БПЛА это медленные средства. Пока они летят к засеченному орудию или самоходке, те уже сматываются. Прорыв будет, когда в войсках появится сверхзвуковой "Гермес".