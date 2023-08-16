Украинские военные пожаловались Зеленскому на российские дроны «Ланцет» и «Орлан»

"Ланцет" является одной из основных боевых единиц, которые враг использует именно на фронте против нашей бронетехники, систем ПВО, РЛС, и не только. Так же, как и другие продукты компании Zala Aero. "Орлан" – это разведчик, выявляющий позиции и корректирующий огонь"

Российские дроны -камикадзе "Ланцет" стали буквально проклятьем украинской армии, поражая не только бронетехнику, но и артиллерию, средства ПВО и РЛС. Дошло уже до того, что украинские военнослужащие пожаловались на "Ланцеты" Зеленскому.Накануне украинский президент, как Верховный главнокомандующий ВСУ, посетил линию боевого соприкосновения, побывав в районе Соледара, а также на Запорожском направлении. Согласно сообщению офиса главы государства, Зеленский ознакомился с боевой обстановкой, раздал очередные награды и пообещал непременно победить в этой войне, не вступая в мирные переговоры с Россией.В ответ украинские военные пожаловались ему на российские беспилотники , которые доставляют ВСУ очень много проблем. Особенно много жалоб на дрон-камикадзе "Ланцет" и разведывательный "Орлан", которые являются основными БПЛА российской армии. По словам офицеров ВСУ, "Орланы" постоянно висят над позициями украинских войск, выявляя позиции и корректируя огонь, а "Ланцеты" выбивают все, до чего могут дотянуться, включая танки , РЛС и системы ПВО, которые должны их сбивать.- написал в одной из запрещенных в России соцсетей глава офиса Ермак.Зеленский пообещал усилить санкции против России, чтобы лишить ее зарубежных компонентов, используемых в российских беспилотниках. А вот насчет средств борьбы с этими самыми дронами он пообещать ничего не смог, у самой Украины средств ПВО нет, а партнеры и так выгребли все, что можно.Между тем российский ОПК только наращивает темпы производства дронов-камикадзе, в Ростехе заявили о кратном росте выпуска "Ланцетов", а некоторых других БПЛА в 20-30 раз и это не предел. Спецоперация дала мощный толчок нашей промышленности, особенно в области производства военной техники.