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Командование ВСУ заявило о захвате украинскими войсками Времьевского выступа

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Командование ВСУ заявило о захвате украинскими войсками Времьевского выступа

Украинскими вооруженными силами якобы был окончательно занят Времьевский выступ на Южно-Донецком направлении. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя ход украинского контрнаступления.


Отметим, что российские источники пока не подтверждают данную информацию украинской стороны. Но ряд Telegram-каналов сообщил, что ВС РФ ранее пришлось покинуть село Урожайное, бои за которое шли с конца июля, после того, как украинским формированиям удалось закрепиться в соседнем селе Старомайорское.

Украинское контрнаступление продолжается уже более двух месяцев. За это время ВСУ удалось добиться очень незначительных успехов при колоссальных потерях в личном составе и военной технике, в том числе переданной странами Запада.


Многие зарубежные аналитики, рассуждая о причинах провала украинского контрнаступления, называют в их числе явную переоценку украинским режимом возможностей своих вооруженных сил и неправильное восприятие российской армии. Как оказалось, ВС РФ удалось ранее создать очень хорошую оборонительную линию на Запорожском направлении. Теперь украинским формированиям не удается ее преодолеть, в лобовых атаках ВСУ теряют огромное количество солдат и военной техники.

Можно отметить, что действия украинских войск на Времьевском выступе не имеют принципиального значения для хода контрнаступления, так как в любом случае добиться поставленных целей киевскому режиму не удается. Поэтому американские и европейские военные уже рассуждают о том, что контрнаступление стоит перенести на весну-лето 2024 года.
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16 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 09:19
    +3
    Украинскими вооруженными силами якобы был окончательно занят Времьевский выступ на Южно-Донецком направлении.

    В любом случае воююем дальше профессионально и по возможности избегая потерь.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:31
      +2
      Лукавят конечно.Из сводки за 15 августа 2023.

      На Времевском направлении бои в Урожайном, ВСУ пытаются занять село целиком, но фактически село повторило судьбу Пятихаток и Старомайорского, в которых идут постоянные бои.

      https://donbasstoday.ru/vsu-zaczepilis-za-severnye-okrainy-rabotino-karta-boevyh-dejstvij/
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:22
        0
        .....американские и европейские военные уже рассуждают о том, что контрнаступление стоит перенести на весну-лето 2024 года.

        Хммм, если конечно будет кому в 2024г. контрнаступать.
  2. beybender
    beybender Сегодня, 09:19
    -28
    Опять людей кинули ?!? Прям Херсон !!!!!;;
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:24
      +7
      Нет там уже никаких людей в этих селах.Эвакуировали
      1. beybender
        beybender Сегодня, 09:27
        -24
        А ты там был ?!?!;!;; !!;;;;;; Ь. !!!!!;;! Ь ьтт
      2. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 09:40
        +7
        Нет там уже никаких людей в этих селах.

        Там и сёл уже давно нет, лунный пейзаж.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 09:20
    +8
    Да это уж не новость. Наши части оставили Урожайное и Старомайорское за последнюю неделю, это известно. Я-то подумал, что прорыв на каком то другом направлении произошел.
  4. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 09:22
    +1
    Всего-то 50 тысяч солдат положили и миллиарды долларов сожгли
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 09:34
      -7
      Лично считали или кто подсказал? Прям легче от этих цифр стало? У нас потерь нет?
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 09:46
        0
        Цитата: Nesvoy
        Лично считали или кто подсказал? Прям легче от этих цифр стало? У нас потерь нет?

        У вас - это у кого? Вы чьих будете, Несвой? Если вы не наш, то нам по хрену на ваши потери.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:55
      0
      Цитата: Hellcos
      Всего-то 50 тысяч солдат положили и миллиарды долларов сожгли

      К сожалению обе стороны несут потери и людские и материальные.
      На радость западных супостатов.
      И как-то нового инструментария заставлявшего бы западников одуматься почти не видно.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:23
    +3
    Надо же что заявить,а по планам наша группировка должна быть рассечена надвое через две недели.А Времьевский выступ звучит,а с него Азовское море видно?
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 09:38
      -10
      Зато у на все по плану, я правильно вас понял? Все цели достигнуты?
    2. Stoler
      Stoler Сегодня, 09:39
      0
      А откуда мы Киев видим, с каких занятых позиций ? request Так что "Преувеличений" везде хватает.
  6. certero
    certero Сегодня, 09:45
    +1
    Продолжается империалистическая бойня. Уже никто не понимает, ради чего. Кроме капиталистов наверху...