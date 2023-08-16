Командование ВСУ заявило о захвате украинскими войсками Времьевского выступа

Украинскими вооруженными силами якобы был окончательно занят Времьевский выступ на Южно-Донецком направлении. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя ход украинского контрнаступления.Отметим, что российские источники пока не подтверждают данную информацию украинской стороны. Но ряд Telegram-каналов сообщил, что ВС РФ ранее пришлось покинуть село Урожайное, бои за которое шли с конца июля, после того, как украинским формированиям удалось закрепиться в соседнем селе Старомайорское.Украинское контрнаступление продолжается уже более двух месяцев. За это время ВСУ удалось добиться очень незначительных успехов при колоссальных потерях в личном составе и военной технике, в том числе переданной странами Запада.Многие зарубежные аналитики, рассуждая о причинах провала украинского контрнаступления, называют в их числе явную переоценку украинским режимом возможностей своих вооруженных сил и неправильное восприятие российской армии. Как оказалось, ВС РФ удалось ранее создать очень хорошую оборонительную линию на Запорожском направлении. Теперь украинским формированиям не удается ее преодолеть, в лобовых атаках ВСУ теряют огромное количество солдат и военной техники.Можно отметить, что действия украинских войск на Времьевском выступе не имеют принципиального значения для хода контрнаступления, так как в любом случае добиться поставленных целей киевскому режиму не удается. Поэтому американские и европейские военные уже рассуждают о том, что контрнаступление стоит перенести на весну-лето 2024 года.