Киев бросил в бой под Работино 82-ю десантно-штурмовую бригаду, входящую в стратегический резерв ВСУ

82-я и 46-я десантно-штурмовые бригады были последними крупными подразделениями, которые Генштаб ВСУ держал в резерве

Киеву срочно необходима победа, хоть небольшая, но в ближайшее время. Все дело в том, что приближается 24 августа - День независимости Украины, а отчитаться к празднику нечем. По данным украинских ресурсов, в Генштабе ВСУ надеются, что введенные в бой свежие силы смогут прорвать оборону российской армии и выйти к Азовскому морю.Киев вводит в бой на Запорожском направлении группировку "Марун" - это несколько недавно сформированных бригад, оснащенных западной военной техникой и укомплектованных подготовленными на Западе военнослужащими. Данные бригады должны были идти во втором эшелоне и развить успех наступления после прорыва линии обороны российской армии. Вместо этого, они сами выступят в качестве тарана.О появлении на поле боя 82-й десантно-штурмовой бригады из состава группировки "Марун" сообщили накануне бойцы с передовой под Работино, где "свежие" украинские десантники решили сходу взять российские позиции, но откатились назад, понеся потери как в личном составе, так и в бронетехнике. Наши сообщают, что часть украинских штурмовиков взяли в плен. Отмечается появление на поле боя ранее не замеченных американских БТР Stryker и немецких БМП Marder.Подтверждают ввод в бой стратегических резервов и американская пресса. Как пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, командование ВСУ бросило в контрнаступление одно из последних крупных подразделений резерва - 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Она пошла в атаку под Работино на Запорожском направлении и уже понесла потери. Эксперт беспокоится, что у Киева больше нет стратегического резерва и в случае неудачи российская армия может сама перейти в наступление.- пишет аналитик.Киев делает ставку на последний, но "мощный" удар, тем самым пытаясь все же прорвать оборону российской армии. В случае негативного сценария, война перейдет в позиционную, а ВСУ будут копить силы для нового "весеннего" контрнаступления, о котором уже заговорили на Западе.