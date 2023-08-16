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Киев бросил в бой под Работино 82-ю десантно-штурмовую бригаду, входящую в стратегический резерв ВСУ

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Киев бросил в бой под Работино 82-ю десантно-штурмовую бригаду, входящую в стратегический резерв ВСУ

Киеву срочно необходима победа, хоть небольшая, но в ближайшее время. Все дело в том, что приближается 24 августа - День независимости Украины, а отчитаться к празднику нечем. По данным украинских ресурсов, в Генштабе ВСУ надеются, что введенные в бой свежие силы смогут прорвать оборону российской армии и выйти к Азовскому морю.


Киев вводит в бой на Запорожском направлении группировку "Марун" - это несколько недавно сформированных бригад, оснащенных западной военной техникой и укомплектованных подготовленными на Западе военнослужащими. Данные бригады должны были идти во втором эшелоне и развить успех наступления после прорыва линии обороны российской армии. Вместо этого, они сами выступят в качестве тарана.

О появлении на поле боя 82-й десантно-штурмовой бригады из состава группировки "Марун" сообщили накануне бойцы с передовой под Работино, где "свежие" украинские десантники решили сходу взять российские позиции, но откатились назад, понеся потери как в личном составе, так и в бронетехнике. Наши сообщают, что часть украинских штурмовиков взяли в плен. Отмечается появление на поле боя ранее не замеченных американских БТР Stryker и немецких БМП Marder.

Подтверждают ввод в бой стратегических резервов и американская пресса. Как пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, командование ВСУ бросило в контрнаступление одно из последних крупных подразделений резерва - 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Она пошла в атаку под Работино на Запорожском направлении и уже понесла потери. Эксперт беспокоится, что у Киева больше нет стратегического резерва и в случае неудачи российская армия может сама перейти в наступление.

82-я и 46-я десантно-штурмовые бригады были последними крупными подразделениями, которые Генштаб ВСУ держал в резерве

- пишет аналитик.

Киев делает ставку на последний, но "мощный" удар, тем самым пытаясь все же прорвать оборону российской армии. В случае негативного сценария, война перейдет в позиционную, а ВСУ будут копить силы для нового "весеннего" контрнаступления, о котором уже заговорили на Западе.
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27 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:26
    0
    Последний козырь?Всушниаи поставили на кон все что можно собрать в ближайшие месяцы.Там и "Челенджеры"и "Мардеры"
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 09:32
      +7
      24 августа у наших бывших братьев большой праздник - День незалежностi,им надо что то показать для отчетности,отсюда и такие судорожные мясные потуги.
      Что любопытно - работают в худших советских традициях,строго к красному дню календаря,любой ценой.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:41
        0
        Цитата: bober1982
        24 августа у наших бывших братьев большой праздник - День незалежностi,им надо что то показать для отчетности,отсюда и такие судорожные мясные потуги.
        Что любопытно - работают в худших советских традициях,строго к красному дню календаря,любой ценой.



        Странно.Принятие декларации государственного суверенитета Украины было 16.07.1990.То есть 16 июля реальный День Украины.

        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:20
          0
          .Принятие декларации государственного суверенитета Украины было 16.07.1990.
          ..это только декларация..анонсирование...а утверждение об суверенитете было подписано Кравчуком 24 августа 1991 года...а референдум был проведён в декабре этого же года...напрочь сфальсифицированный...ну империя лжи в действии
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 09:43
        0
        Цитата: bober1982
        Что любопытно - работают в худших советских традициях,строго к красному дню календаря,любой ценой.

        Невольно вспомнилась фраза, которую "коренные" столичные жители любят говорить про "понаехавших". Отлично подходит к украинской "декоммунизации" и "десоветизации" -
        Можно уехать из деревни (от Советского Союза).
        Деревня (Советский Союз) от тебя никуда не уедет.

        Думаю, что если бы не Советский Союз где-то там, очень глубоко в голове Украины, если бы они целиком стали "еуропэйцами", то и воевали бы они не так, как сейчас. "Мужество и стойкость" европейских армий некий ефрейтор всему миру показал. А эти, хоть и с помощью фармацевтов, но чего-то стараются...
      3. art266
        art266 Сегодня, 09:50
        0
        Что любопытно - работают в худших советских традициях,строго к красному дню календаря,любой ценой.

        Все лучшее, что было в СССР они уничтожили, а все худшее, наоборот, оставили.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:33
      +3
      По сообщениям тг-канала Hгп РаZVedka в зону ответственности 46-й аэмбр, штурмующей позиции 58-й армии в районе Работино-Вербовое, перебрасывается 82-я десантно-штурмовая бригада, усиленная отдельным 132-м десантно-штурмовым батальоном. Значит скоро увидим в бою британское чудо-юдо - танк "Челленджер-2" (поставлено 28 единиц), полная масса которого достигает 75 тонн. Хотя, если смотреть этот ролик - пластин нереактивной ДЗ NERA - на бортах нет, да и часть фальшбортов снята - так что вес украинской версии, наверное. тонн 70. Машина очень специфическая - единственная со 120-мм нарезной пушкой (дальность поражения - до 8 км), все остальные пушки современные российских и западных танков - гладкоствольные. Нарезной пушкой, кстати, лучше поражать ДОТы и ДЗОТы. Также имеет многослойную броню "Дорчестер" - один из танков "Челленджер-2" в Ираке выдержал попадание 15 гранат РПГ-7. Однако российские специалисты по бронезащищенности ставят "Челленждер-2" ниже "Леопард-2A6", а по остальным параметрам - на 4 место, после немецких, американских и французских машин. И применять его на Украине можно только во время сухой, жаркой погоды - иначе не отбуксируешь тяжеленную машину в тыл. Вероятно в ближайшее время мы увидим поединок 7-й десантно-штурмовой дивизии МО РФ (только переброшенной под Работино) и усиленной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В Урожайном наши войска засыпают противника планирующими бомбами и снарядами - готовятся к контратаке. Клещеевка наша. Ну а где-то недалеко под Артемовском в расположение 3-й штурмовой бригады ВСУ прибыл "бородатый фюрер". По его прошлым визитам известно, что это место как правило потом занимают российские войска. Так что ждем продолжения наших контрударов под Артемовском!

      https://m.vk.com/wall633008092_1851
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:43
      0
      где "свежие" украинские десантники решили сходу взять российские позиции,

      Не поняла, request а в чем смысл и разница между новыми десантно-штурмовыми частями, обученных на западных полигонах, и мобилизованными частями провоевавших пару недель на ЛБС? Или наши мины, пули, снаряды... узнав об этом отказываются работать против этих супер-пупер десантников, или их трупы не раздуваются на жаре, а воскресают? winked
    4. monetam
      monetam Сегодня, 09:46
      +1
      не то что бы совсем последний, но один из последних. Это военная часть из давно формируемых "бригад наступа", которые собирались не по улицам военкомами, а формировались из кадров силовиков - всякий полицейский, пограничный спецназ, и тому подобное.
      Что ж, пусть идут, в итоге все равно надо и их унасекомить.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:28
    +1
    "Мобилизованное мясо "кончилось?Да ,нашим сейчас будет тяжело- надеюсь что мы готовы к развитию событий по этому сценарию,мы его ждали и вот этот день наступил.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:32
    +2
    Думаю, что к Дню учителя станет понятно, кто, кого и чему учил.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:33
    +5
    группировки "Марун"
    Шо це такэ на мови? На английском-maroon- беглый раб в колониях Нового Света, живущий на ничейных землях в сообществе себе подобных.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:40
      +3
      Не поленился слазил в переводчик с украинского. Это луговой цветок похожий на ромашку.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:53
        0
        Это луговой цветок похожий на ромашку.
        ....похоже хотят повторить судьбу альпийских стрелов из Эдельвейс....ну врата открыты
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:14
        0
        Цитата: Nexcom
        Не поленился слазил в переводчик с украинского. Это луговой цветок похожий на ромашку.


        Такой тонкий намёк на скорую судьбу бригады?Будут скоро расквартированы на месте рядом с луговым цветком ?
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:55
      +1
      Цитата: Болторез
      На английском-maroon- беглый раб в колониях Нового Света, живущий на ничейных землях в сообществе себе подобных.

      Какая, оказывается, увлекательная наука этимология!...
      Другой «maroon» происходит от испанского слова «cimarron», что означает «дикий или необузданный». Изначально «maroons» были беглыми рабами в Вест-Индии, которые, вырвавшись из рабства, бежали в леса и горы островов, чтобы жить на свободе. Гнусная практика, когда пираты и бандиты 17 века бросали своих пленников на безлюдных островах, также стала известна, как «marooning» (высадка). Несколько позже вымышленный Робинзон Крузо Даниэля Дефо, «marooned» (выброшенный на берег) после кораблекрушения, стал, пожалуй, самым известным случаем ожидания наступления пятницы. «Marooned» в конечном итоге стал означать просто «потерянный в дикой природе». Сегодня это слово используют, как метафору для чего угодно — от проблемы с машиной до неудачного свидания вслепую.

      Особенно последнее толкование впечатлило - синоним французского "Berezina" и нашего "всёплохо". Наверное, ещё и чукотсого "укутакен" (lol).
      "Как вы лодку назовёте..."
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:03
      +1
      Цитата: Болторез
      На английском-maroon- беглый раб в колониях Нового Света, живущий на ничейных землях в сообществе себе подобных.

      Так они то по аглицкой мове слабо разумиют, думали "maroon" это герои, а оказалось рабы.
  5. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 09:36
    -1
    А чем стратегический резерв отличается от просто резерва?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:49
      0
      Опосля стратегического уже нема резервов.
      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 10:09
        0
        там еще моб ресурс не выработан ... насобирают
    2. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 10:02
      0
      А чем стратегический резерв отличается от просто резерва?


      Отборные, жуткие мотивированные профессионалы с самой лучшей техникой и оружием, приготовленный для выполнения стратегических задач. Например вызод к Азовскому морю.
      А просто резерв это в большинстве своем мобилизованные селяне, ждущие когда их пошлют вместо выбитых.
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:03
      0
      А чем стратегический резерв отличается от просто резерва?
      ...ну в статье указано, что стратегический резерв вводится во втором эшелоне, а просто резерв в мясные штуры...разница довольно существенная
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:05
      +1
      Цитата: Lemur2023
      А чем стратегический резерв отличается от просто резерва?

      Ну это как, последние штаны снимаешь и на горилку меняешь.
  6. beybender
    beybender Сегодня, 09:37
    -1
    Да фигачать Вас по всем фронтам !;; Жукова нет и бабы не нарожают !!!
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:55
    0
    ВСУ бросило в контрнаступление одно из последних крупных подразделений резерва - 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Она пошла в атаку под Работино

    Украинские ресурсы выложили фото британского танка Challenger-2 с установленными экранами для защиты от беспилотников-камикадзе. Это фактически первое объективное свидетельство появления машин этого типа на передовой: ранее они «светились» лишь на полигонах.
    При этом «Челленджеры» состоят на вооружении у 82 десантно-штурмовой бригады ВСУ из тактической группы «Марун». Опубликованный снимок наряду с видео поражения БТР Stryker и БМП Marder косвенно подтверждает, что украинское командование готовится задействовать ранее резервные соединения для удара на Ореховском направлении. (Рыбарь)
  8. Ramazan
    Ramazan Сегодня, 09:56
    +1

    Контрнаступ продолжается, зомби пока не закончились.
  9. Cannon
    Cannon Сегодня, 10:13
    +1
    Киев вводит в бой на Запорожском направлении группировку "Марун++++++«Если они (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — заявил Путин в эфире программы «Москва, Кремль, Путин». +++++Все суда в акватории Черного моря, следующие в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. <…> Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», — предупредили в Минобороны. А время показывает , что верить пустой болтовне не обязательно и американское корыто отправилось под погрузку зерном и кассетами нас долбят .