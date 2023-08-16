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«Был сбит бандитами»: ВВС Нигерии потеряли вертолет Ми-171

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«Был сбит бандитами»: ВВС Нигерии потеряли вертолет Ми-171

Многоцелевой вертолет Ми-171, принадлежащий ВВС Нигерии, потерпел крушение 14 августа недалеко от деревни Чукуба в штате Нигер.


Как сообщается в издании Reuters, со слов военных источников, винтокрылая машина, отправленная для эвакуации раненых в результате нападения, «была обстреляна бандитами». В результате катастрофы погибли по меньшей мере 10 солдат. Некоторые источники указывают, что 23 бойца были убиты и восемь получили ранения.

В ВВС пояснили, что продолжаются усилия по спасению экипажа и пассажиров на борту вертолета, в то время как начато предварительное расследование для определения вероятной причины крушения.

Вооруженные банды действуют по всему северо-западу Нигерии, где они грабят и похищают людей с целью получения выкупа, а также сжигают дома после их разграбления. В результате нападений за последние годы погибли тысячи людей. Банды базируются в многочисленных лагерях, расположенных в лесной местности штатов Нигер, Кадуна, Замфара и Кацина.

Хотя пока не подтверждено, что вертолет Ми-171 был сбит бандитами, тем не менее, они уже довольно давно обладают такими возможностями. Например, в апреле 2021 года был был потерян в результате поражения [видимо, из ПЗРК] легкий штурмовик Dornier Alpha нигерийских ВВС, выполнявший миссию по поддержке войск на ТВД в северной части Нигерии.
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6 комментариев
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  1. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 09:40
    -3
    Сразу видно: дело рук ореховской ОПГ.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:49
      0
      Вооруженные банды действуют по всему северо-западу Нигерии, где они грабят и похищают людей с целью получения выкупа, а также сжигают дома после их разграбления.

      Это и называется - создание в других странах управляемого хаоса для выкачки биоресурсов, углеводородов и редкоземельных металлов западными странами во главе с США.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:47
    +3
    Нигерия только собирается "восстанавливать демократию" в Нигере, а "процесс уже пошел". Кто следующий "демократизатор", кому неймется(
  3. Грац
    Грац Сегодня, 09:51
    +2
    куда уж им лезть в Нигер когда у самих в доме пожар, пусть занимаются своей страной
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:53
    +1
    2 дня назад мониторя флайрадар обнаружил в столичном аэропорту Буркина Фассо вертолёт Чинук с регистрацией США в гражданской раскраске,он светился несколько часов - после прилёта неизвестного вертолёта и парковки рядом с ним ,метки обоих вертолётов исчезли.В Буркина Фассо слоёный пирог получается.Кого там только нет.Нигерия рядом ,чтобы снять вопросы при чём тут Буркина Фассо.
  5. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 09:54
    0
    C'est la spécialité de l'oxydent : fabriquer, payer et armer les terroristes pour qu'ils fassent le sale boulot à leur place, et ensuite faire une guerre sous pretexte de lutte anti terrorisme...