«Был сбит бандитами»: ВВС Нигерии потеряли вертолет Ми-171

Многоцелевой вертолет Ми-171, принадлежащий ВВС Нигерии, потерпел крушение 14 августа недалеко от деревни Чукуба в штате Нигер.Как сообщается в издании Reuters, со слов военных источников, винтокрылая машина, отправленная для эвакуации раненых в результате нападения, «была обстреляна бандитами». В результате катастрофы погибли по меньшей мере 10 солдат. Некоторые источники указывают, что 23 бойца были убиты и восемь получили ранения.В ВВС пояснили, что продолжаются усилия по спасению экипажа и пассажиров на борту вертолета, в то время как начато предварительное расследование для определения вероятной причины крушения.Вооруженные банды действуют по всему северо-западу Нигерии, где они грабят и похищают людей с целью получения выкупа, а также сжигают дома после их разграбления. В результате нападений за последние годы погибли тысячи людей. Банды базируются в многочисленных лагерях, расположенных в лесной местности штатов Нигер, Кадуна, Замфара и Кацина.Хотя пока не подтверждено, что вертолет Ми-171 был сбит бандитами, тем не менее, они уже довольно давно обладают такими возможностями. Например, в апреле 2021 года был был потерян в результате поражения [видимо, из ПЗРК] легкий штурмовик Dornier Alpha нигерийских ВВС, выполнявший миссию по поддержке войск на ТВД в северной части Нигерии.