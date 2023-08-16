Российские дроны-камикадзе «Герань» атаковали Харьков, в городе звучат взрывы

Воздушная атака на Украину, начавшаяся накануне вечером, на утро все еще продолжается, сместившись с западных регионов на восточные. По данным, поступающим из украинских источников, российские войска ударили по Харькову.
В Харькове после 7 часов утра (совпадает с московским) сработали сирены воздушной тревоги, сообщается о серии взрывов, прозвучавших на территории города. По данным Воздушных сил ВСУ, на направлении к Харькову ране были замечены российские дроны-камикадзе "Герани", упорно называемые "Шахедами".
Власти города объявили о появлении российских беспилотников над городом, призвав население оставаться в укрытиях. Между тем в самом городе прозвучало несколько взрывов, о последствиях ничего не известно. Глава Харьковской военно-гражданской администрации заявил, что над городом сработала ПВО, все российские беспилотники якобы сбиты. О каких-либо разрушениях пока не сообщается.
В Харьковском районе зафиксировали вражеские Shahed, наши силы ПВО все сбили
- говорится в сообщении.
Скорей всего наши били по местам скопления резервов ВСУ, в последние дни Харьков превратился в большой перевалочный пункт для украинских войск, город наводнили всушники и боевая техника, перебрасываемые на данное направление для остановки российского контрнаступления под Купянском. Как заявляется, вновь прибывшие части и подразделения ВСУ размещаются в учебных заведениях. По данным некоторых ресурсов, наши били в район ж.д. вокзала, где расположены склады ВСУ и размещены установки ПВО.
Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колонн. В различных учебных заведениях размещают военных
- сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
О результатах утренних ударов по Харькову узнаем попозже, все равно вся информация просачивается в Сеть, несмотря на запреты Киева.