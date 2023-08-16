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Российские дроны-камикадзе «Герань» атаковали Харьков, в городе звучат взрывы

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Российские дроны-камикадзе «Герань» атаковали Харьков, в городе звучат взрывы

Воздушная атака на Украину, начавшаяся накануне вечером, на утро все еще продолжается, сместившись с западных регионов на восточные. По данным, поступающим из украинских источников, российские войска ударили по Харькову.


В Харькове после 7 часов утра (совпадает с московским) сработали сирены воздушной тревоги, сообщается о серии взрывов, прозвучавших на территории города. По данным Воздушных сил ВСУ, на направлении к Харькову ране были замечены российские дроны-камикадзе "Герани", упорно называемые "Шахедами".

Власти города объявили о появлении российских беспилотников над городом, призвав население оставаться в укрытиях. Между тем в самом городе прозвучало несколько взрывов, о последствиях ничего не известно. Глава Харьковской военно-гражданской администрации заявил, что над городом сработала ПВО, все российские беспилотники якобы сбиты. О каких-либо разрушениях пока не сообщается.

В Харьковском районе зафиксировали вражеские Shahed, наши силы ПВО все сбили

- говорится в сообщении.

Скорей всего наши били по местам скопления резервов ВСУ, в последние дни Харьков превратился в большой перевалочный пункт для украинских войск, город наводнили всушники и боевая техника, перебрасываемые на данное направление для остановки российского контрнаступления под Купянском. Как заявляется, вновь прибывшие части и подразделения ВСУ размещаются в учебных заведениях. По данным некоторых ресурсов, наши били в район ж.д. вокзала, где расположены склады ВСУ и размещены установки ПВО.

Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колонн. В различных учебных заведениях размещают военных

- сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

О результатах утренних ударов по Харькову узнаем попозже, все равно вся информация просачивается в Сеть, несмотря на запреты Киева.
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5 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 10:00
    0
    Глава Харьковской военно-гражданской администрации заявил, что над городом сработала ПВО, все российские беспилотники якобы сбиты. О каких-либо разрушениях пока не сообщается.

    К сожалению у нас пока не выработан такой принцып - молчание по местам попадания уко-дронов и снарядов. Сразу всё выкладываем в сеть, тем самым корректируя огонь противника!
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:08
      +1
      Власти Крыма выступили с инициативой об ужесточении наказания за такое видео обозрение.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:11
    +1
    Бумеранг пороха возвращается......, дети Мариуполя пойдут в школу через пару недель, а харьковские будут по подвалам сидеть. Родители с западенщины тоже должны знать подвалы, как свои пять пальцев.
  3. spech
    spech Сегодня, 10:13
    +1
    Вот не знаю по куда, но хорошо прилетело
    https://vk.com/video-177565509_456246004
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 10:19
      0
      Цитата: spech
      Вот не знаю по куда, но хорошо прилетело
      https://vk.com/video-177565509_456246004

      Так ведь Южмаш в Днепропетровске продолжает салютовать.