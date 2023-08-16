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«Курганмашзавод» на основе опыта СВО оснастит противокумулятивными решетками перспективные образцы техники

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«Курганмашзавод» на основе опыта СВО оснастит противокумулятивными решетками перспективные образцы техники

С учетом опыта спецоперации на Украине неотъемлемой составляющей серийно производимых российскими предприятиями вооружений и военной техники стали противокумулятивные решетки.


Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергея Абдулова, системами дополнительной защиты планируется оснастить все виды производимой и модернизируемой "Курганмашзаводом" техники.

Абдулов подчеркнул, что предприятие на военно-техническом форуме "Армия-2023" впервые представило оснащенные комплектами дополнительной защиты опытные образцы изделий - модернизированную самоходную противотанковую пушку 2С25 и бронетранспортер БТ-3Ф. Ставшие неотъемлемым элементом серийно производимой техники противокумулятивные решетки с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции планируется устанавливать на все виды перспективной военной техники.

Государственные испытания противотанковой пушки 2С25М были проведены в первом полугодии 2022-го. 2С25М оснащена 125-миллиметровой пушкой 2А75-1 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Машиной предполагается в первую очередь оснастить подразделения Воздушно-десантных войск. 2С25М возможно транспортировать при помощи больших десантных кораблей и в ходе проведенных в черноморской акватории испытаний продемонстрировала водоходные качества высокого уровня.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Mike1979 Russia
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3 комментария
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:28
    +2
    С учетом опыта спецоперации на Украине неотъемлемой составляющей серийно производимых российскими предприятиями вооружений и военной техники стали противокумулятивные решетки.

    Очень хочется увидеть и оценить это в реальном виде, а не со слов...Потому что все претензии к таким решёткам уже описаны, главная из которых - НЕ ДЕРЖАТСЯ.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:33
      0
      К примеру, только на парадах видел БМД-4 с экранами, а в зоне БД почему то они их не ставят.
  2. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 10:32
    +1
    А до сво необходимость защиты бронетехники от кумулятивных боеприпасов была не очевидна? Соответствующие средства поражения вроде известны уже десятилетия.