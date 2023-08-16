«Курганмашзавод» на основе опыта СВО оснастит противокумулятивными решетками перспективные образцы техники

С учетом опыта спецоперации на Украине неотъемлемой составляющей серийно производимых российскими предприятиями вооружений и военной техники стали противокумулятивные решетки.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергея Абдулова, системами дополнительной защиты планируется оснастить все виды производимой и модернизируемой "Курганмашзаводом" техники.
Абдулов подчеркнул, что предприятие на военно-техническом форуме "Армия-2023" впервые представило оснащенные комплектами дополнительной защиты опытные образцы изделий - модернизированную самоходную противотанковую пушку 2С25 и бронетранспортер БТ-3Ф. Ставшие неотъемлемым элементом серийно производимой техники противокумулятивные решетки с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции планируется устанавливать на все виды перспективной военной техники.
Государственные испытания противотанковой пушки 2С25М были проведены в первом полугодии 2022-го. 2С25М оснащена 125-миллиметровой пушкой 2А75-1 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Машиной предполагается в первую очередь оснастить подразделения Воздушно-десантных войск. 2С25М возможно транспортировать при помощи больших десантных кораблей и в ходе проведенных в черноморской акватории испытаний продемонстрировала водоходные качества высокого уровня.