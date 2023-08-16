Согласно показаниям членов экипажа корабля береговой охраны, они не видели места взрыва, поэтому расстояние, по предварительным оценкам, составляло по меньшей мере нескольких морских миль. Это не могло произойти рядом с кораблем

Интересное происшествие имело место на Тайване 9 августа. Летчик ВВС Тайваня по ошибке сбросил с истребителя F-16 900-килограммовую бомбу недалеко от корабля береговой охраны. Об этом сообщил начальник штаба военно-воздушных сил Тайваня генерал-лейтенант Цао Цзиньпин.Как отметил высокопоставленный военный, инцидент произошел в районе военной базы Цзюпэн. Истребитель ВВС Тайваня F-16V выполнял учебный полет, в рамках которого требовалось выполнить поражение условных целей при помощи авиабомб Mk-84 весом 2000 фунтов (около 908 кг). Однако летчик ВВС Тайваня по ошибке сбросил бомбу не просто далеко от назначенной цели, а в непосредственной близости от корабля тайваньской береговой охраны.По утверждению начальника штаба ВВС Тайваня, летчика и его инструктора привлекут к дисциплинарной ответственности. Действия летчика создали прямую угрозу безопасности кораблю береговой охраны Тайваня.- подчеркнул генерал Цао Цзиньпин.Как отмечает командование, нескольким военнослужащим тайваньской береговой охраны пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение, поскольку они столкнулись с проблемами со здоровьем из-за сильной ударной волны.