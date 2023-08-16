Интересное происшествие имело место на Тайване 9 августа. Летчик ВВС Тайваня по ошибке сбросил с истребителя F-16 900-килограммовую бомбу недалеко от корабля береговой охраны. Об этом сообщил начальник штаба военно-воздушных сил Тайваня генерал-лейтенант Цао Цзиньпин.
Как отметил высокопоставленный военный, инцидент произошел в районе военной базы Цзюпэн. Истребитель ВВС Тайваня F-16V выполнял учебный полет, в рамках которого требовалось выполнить поражение условных целей при помощи авиабомб Mk-84 весом 2000 фунтов (около 908 кг). Однако летчик ВВС Тайваня по ошибке сбросил бомбу не просто далеко от назначенной цели, а в непосредственной близости от корабля тайваньской береговой охраны.
По утверждению начальника штаба ВВС Тайваня, летчика и его инструктора привлекут к дисциплинарной ответственности. Действия летчика создали прямую угрозу безопасности кораблю береговой охраны Тайваня.
Согласно показаниям членов экипажа корабля береговой охраны, они не видели места взрыва, поэтому расстояние, по предварительным оценкам, составляло по меньшей мере нескольких морских миль. Это не могло произойти рядом с кораблем
- подчеркнул генерал Цао Цзиньпин.
Как отмечает командование, нескольким военнослужащим тайваньской береговой охраны пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение, поскольку они столкнулись с проблемами со здоровьем из-за сильной ударной волны.