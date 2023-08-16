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Летчик ВВС Тайваня по ошибке сбросил с истребителя F-16 900-килограммовую бомбу недалеко от корабля береговой охраны

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Летчик ВВС Тайваня по ошибке сбросил с истребителя F-16 900-килограммовую бомбу недалеко от корабля береговой охраны

Интересное происшествие имело место на Тайване 9 августа. Летчик ВВС Тайваня по ошибке сбросил с истребителя F-16 900-килограммовую бомбу недалеко от корабля береговой охраны. Об этом сообщил начальник штаба военно-воздушных сил Тайваня генерал-лейтенант Цао Цзиньпин.


Как отметил высокопоставленный военный, инцидент произошел в районе военной базы Цзюпэн. Истребитель ВВС Тайваня F-16V выполнял учебный полет, в рамках которого требовалось выполнить поражение условных целей при помощи авиабомб Mk-84 весом 2000 фунтов (около 908 кг). Однако летчик ВВС Тайваня по ошибке сбросил бомбу не просто далеко от назначенной цели, а в непосредственной близости от корабля тайваньской береговой охраны.

По утверждению начальника штаба ВВС Тайваня, летчика и его инструктора привлекут к дисциплинарной ответственности. Действия летчика создали прямую угрозу безопасности кораблю береговой охраны Тайваня.

Согласно показаниям членов экипажа корабля береговой охраны, они не видели места взрыва, поэтому расстояние, по предварительным оценкам, составляло по меньшей мере нескольких морских миль. Это не могло произойти рядом с кораблем

- подчеркнул генерал Цао Цзиньпин.

Как отмечает командование, нескольким военнослужащим тайваньской береговой охраны пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение, поскольку они столкнулись с проблемами со здоровьем из-за сильной ударной волны.
Использованы фотографии:
Wikipedia / 玄史生
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15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:01
    +1
    Летчик ВВС Тайваня по ошибке сбросил с истребителя F-16 900-килограммовую бомбу недалеко от корабля береговой охраны

    ***
    吃一堑，长一智 ...
    — На ошибках учатся(В следующий раз не промажет) ...
    ***
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:02
      +3
      Плохо учили, раз промазал....
      _______________________
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:06
        +3
        Мазила. А мог орден от КНР получить. laughing
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:05
    +2
    Взрыв за несколько морских миль и сильная ударная волна? Чего-то сегодня как ни статья какие-то непонятки.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:13
      +1
      Ага. А взрыва они не видели потому, что сильно-сильно зажмурились.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:06
    +1
    Походу, у летчиков и моряков в штанах немного прибыло. У одних раньше, у других позже.
  4. Мирный сеошник
    Мирный сеошник Сегодня, 10:10
    +1
    Не, ну за такое надо наказывать. Корабль береговой охраны - цель немаленькая, промахи тут не уместны
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 10:12
    0
    Это не ошибка. Это демонстрация возможностей, поданная под видом ошибки.
    Легкий и очень массовый истребитель, несущий бомбу 900 кг,
    должен заставить задуматься всех нас.
    1. Grossvater
      Grossvater Сегодня, 10:22
      0
      Как там в анекдоте то? "Ай баюсь, баюсь"!
      Взлетная масса этого "лёгкого" истребителя от 15 до 21 тонны и 900 кило для него далеко не самая большая часть его боевой нагрузки.
      Почитайте, что ни-ть, какую нибудь Мурзилку что ли.
    2. svarog77
      svarog77 Сегодня, 10:23
      0
      Действительно, ведь до этого Ф-16 ни разу бомбы не использовали...
  6. Ясная
    Ясная Сегодня, 10:13
    +2
    военнослужащим тайваньской береговой охраны пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение, поскольку они столкнулись с проблемами со здоровьем

    Вы ещё не знаете, и не представляете, что такое проблемы со здоровьем в условиях вооружённого конфликта.
  7. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 10:14
    +1
    11 марта 1958 года в крошечном городке Марс-Блафф, штат Южная Каролина, был мирный день. Жители города понятия не имели, что их дома едва ли не будут уничтожены ядерным оружием, упавшим на их головы.
    Боинг B-47E-LM Stratojet покинул Хантер Арми Эр Филд в Саванне, штат Джорджия, и направился в Англию, чтобы провести пробную проверку ядерного оружия. Однако, бомбы, которые находились на борту, были очень реальными ядерными бомбами «Марк 6». Капитан проверял бомбу, когда он каким-то образом случайно вытащил "штырь аварийного выпуска". Это привело к падению бомбы на дом мирного жителя по имени Уолтер Грегг. К счастью, ядерный стержень не был вставлен в бомбу в тот день. Если бы это было так, она бы уничтожила всё в радиусе 16 километров. Грегг и его семья чудом выжили. Он подал в суд на ВВС США, и ему заплатили 54000 долларов. С учётом инфляции это 477000 долларов в переводе на современные деньги.

    В других источниках описывается что Капитан ВС хотел поправить трос держания корпуса ядерной бомбы, и хотел подлезть к механизму затягивания подвеса, а когда к нему подлазил, ничего умнее чем опереться ногой на штырь аварийного выпуска - не придумал, наступив ногой на рычаг аварийного спуска, естественно бомба улетела, поговаривают вместе капитаном (этим объяснили случайность вытаскивания "штырь аварийного выпуска" ). ну а далее Грегг и его семья (на дом которых упала бомба) чудом выжили. Он подал в суд на ВВС США, и ему заплатили, он то и рассказал как было все по его мнению ,и что капитана тоже нашли.

    Картину представили ? Висит ядерная бомба на подвесе и на нее залезает мужик , чтобы добраться до механизма затягивания подвеса или троса, опираясь при этом ногой на ручку аварийного сброса ядерный бонбы...
  8. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 10:16
    +1
    Да ладно! Дело житейское в общем то. Говорят, бардак в авиации начался, когда один из братьев Райт спёр у другого пассатижи tongue.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:22
    0
    Летчик ВВС Тайваня по ошибке сбросил с истребителя F-16 900-килограммовую бомбу недалеко от корабля береговой охраны

    А помнится уже было:
    F-16 ВВС США сбросил ракету "воздух-земля" на частную территорию в Японии

    https://topwar.ru/164450-f-16-vvs-ssha-sbrosil-raketu-vozduh-zemlja-na-chastnuju-territoriju-v-japonii.html
    А ответ одинаков:
    Цитата: ROSS 42
    F-16 ВВС США сбросил ракету "воздух-земля" на частную территорию в Японии

    Чего-то вспомнилось:
    Я бы в Темзу или в Нил
    Тоже бомбу уронил,
    Если б ЛСД я наглотался...

    и ещё:
    Ты бросил меня, ты бросил меня
    Ты мне сказал, что я не нужна...

    laughing
  10. bober1982
    bober1982 Сегодня, 10:28
    0
    Когда такие события происходят - ошибочно отработали не по цели,на казённом языке называется вне полигонное бомбометание,то грамотные действия следующие - не допускать огласки,в том числе и отсутствие доклада высшему командованию,то есть замять все эти дела на уровне эскадрильи,полка.Всеми доступными средствами.