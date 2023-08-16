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Назначенный военными новый премьер-министр Нигера прибыл с визитом в соседний Чад

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Назначенный военными новый премьер-министр Нигера прибыл с визитом в соседний Чад

Пришедшая к власти путем переворота нигерская армия сформировала лояльное правительство во главе с гражданским лицом Али Ламином Зейном. Назначенный военными новый премьер-министр Нигера прибыл с рабочим визитом в соседний Чад.

Об этом сообщает агентство AFP.

Нигерский гость привез в столицу Чада Нджамену послание от Национального комитета спасения родины и лично передал его президенту страны Махамату Идриссу Деби Итно.

Зейн был принят президентом Махаматом Идриссом Деби Итно

- сообщает французское СМИ.

Текст переданного документа не разглашается.

Представители западноафриканского блока ЭКОВАС проведут на этой неделе встречу в Гане, где обсудят возможное вооруженное вмешательство в ситуацию в Нигере. Это межгосударственное объединение возглавляемое президентом Нигерии Болой Тинубу, не признает новую власть военных, называя ее «хунтой», и требует восстановить в должности свергнутого президента.

Такую же позицию занимают и Соединенные Штаты. В частности, вчера глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что считает возможным «обратить вспять» переворот в Нигере, так как блок ЭКОВАС продолжает оказывать давление на новую военную администрацию, управляющую сейчас этой африканской страной.


По мнению министра развития Германии Свеньи Шульце, которое она высказала во время своей поездки по Западной Африке, переворот в Нигере негативно отразился не только на ситуации в этой стране, но и во всем регионе Сахель.

Мы призываем к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума и к полному восстановлению конституционного порядка в Республике Нигер

- заявила она от имени Сахельского альянса.

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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:06
    +1
    Так называемая военная хунта действует довольно грамотно.Но пора и вывести из строя спецборт США засунуть что нибудь им в двигатель, а то он шастает в небе Нигера столица - база БПЛА НАТО как по расписанию.У меня подозрение США ведут двойную игру : говорят одно делают другое.Имея такую базу - давать жить спокойно в Африке инструкторам Вагнера?Зачем тогда эта база?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:08
    +1
    Аас!Переворот ставит под угрозу регион?А на вна,что?Только не надо про "это другое,вы не понимаете"
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:16
    0
    министра развития Германии Свеньи Шульце,
    заявила она от имени Сахельского альянса.

    С каких это пор министр Германии, начала делать заявление от имени Сахельского альянса.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:30
      0
      Без мыла в опу лезет..Занималась лучше эта министр развитием своей страны
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:26
    +1
    "Люди гибнут за металл", ничего нового, одни не хотят отдавать его даром, другие за него платить достойную цену. Война за ресурсы, была, есть и будет.