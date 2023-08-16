Назначенный военными новый премьер-министр Нигера прибыл с визитом в соседний Чад

Зейн был принят президентом Махаматом Идриссом Деби Итно

Мы призываем к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума и к полному восстановлению конституционного порядка в Республике Нигер

Пришедшая к власти путем переворота нигерская армия сформировала лояльное правительство во главе с гражданским лицом Али Ламином Зейном. Назначенный военными новый премьер-министр Нигера прибыл с рабочим визитом в соседний Чад.Об этом сообщает агентство AFP.Нигерский гость привез в столицу Чада Нджамену послание от Национального комитета спасения родины и лично передал его президенту страны Махамату Идриссу Деби Итно.- сообщает французское СМИ.Текст переданного документа не разглашается.Представители западноафриканского блока ЭКОВАС проведут на этой неделе встречу в Гане, где обсудят возможное вооруженное вмешательство в ситуацию в Нигере. Это межгосударственное объединение возглавляемое президентом Нигерии Болой Тинубу, не признает новую власть военных, называя ее «хунтой», и требует восстановить в должности свергнутого президента.Такую же позицию занимают и Соединенные Штаты. В частности, вчера глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что считает возможным «обратить вспять» переворот в Нигере, так как блок ЭКОВАС продолжает оказывать давление на новую военную администрацию, управляющую сейчас этой африканской страной.По мнению министра развития Германии Свеньи Шульце, которое она высказала во время своей поездки по Западной Африке, переворот в Нигере негативно отразился не только на ситуации в этой стране, но и во всем регионе Сахель.- заявила она от имени Сахельского альянса.