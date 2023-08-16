Американский телеканал показал кадры подрыва Крымского моста в прошлом месяце

В ночь на 17 июля Украина второй раз за время конфликта атаковала Крымский мост, соединяющий полуостров с Краснодарским краем. Мост был атакован надводными беспилотниками. В результате инцидента погибли двое россиян.
Теперь же, через месяц после произошедшего, американский телеканал CNN решил опубликовать кадры той украинской атаки на Крымский мост. По некоторым данным, CNN получила эти записи от Службы безопасности Украины (СБУ) либо они им были переданы американскими спецслужбами, которые плотно сотрудничают с СБУ.
На видеокадрах можно увидеть, как надводный беспилотный аппарат приближается к Крымскому мосту, а затем взрывается, врезавшись в опору моста. При этом наблюдатели могут видеть, что съемка ведется с разных ракурсов и насовсем ясно каким образом ее удалость сделать. Возможно, там был еще один беспилотник, только летательный. Либо это кадры с камер видеонаблюдения на мосту, но тогда непонятно, как они оказались у CNN.
Остается открытым вопрос, почему такой стратегический важный объект как Крымский мост, особенно на фоне проведения СВО, так плохо защищен.
В Киеве не раз заявляли, что Крымский мост является «законной» целью для ВСУ.