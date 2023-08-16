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Американский телеканал показал кадры подрыва Крымского моста в прошлом месяце

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Американский телеканал показал кадры подрыва Крымского моста в прошлом месяце

В ночь на 17 июля Украина второй раз за время конфликта атаковала Крымский мост, соединяющий полуостров с Краснодарским краем. Мост был атакован надводными беспилотниками. В результате инцидента погибли двое россиян.


Теперь же, через месяц после произошедшего, американский телеканал CNN решил опубликовать кадры той украинской атаки на Крымский мост. По некоторым данным, CNN получила эти записи от Службы безопасности Украины (СБУ) либо они им были переданы американскими спецслужбами, которые плотно сотрудничают с СБУ.


На видеокадрах можно увидеть, как надводный беспилотный аппарат приближается к Крымскому мосту, а затем взрывается, врезавшись в опору моста. При этом наблюдатели могут видеть, что съемка ведется с разных ракурсов и насовсем ясно каким образом ее удалость сделать. Возможно, там был еще один беспилотник, только летательный. Либо это кадры с камер видеонаблюдения на мосту, но тогда непонятно, как они оказались у CNN.


Остается открытым вопрос, почему такой стратегический важный объект как Крымский мост, особенно на фоне проведения СВО, так плохо защищен.

В Киеве не раз заявляли, что Крымский мост является «законной» целью для ВСУ.

Использованы фотографии:
catalog-photo.ru
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8 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 10:14
    +1
    так плохо защищён

    Я говорил и вновь говорю: задать вопрос -- хорошо, правильно ответить на него -- ещё лучше, но будет замечательно, если эту проблему решить.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:26
      +1
      Остается открытым вопрос, почему такой стратегический важный объект как Крымский мост, особенно на фоне проведения СВО, так плохо защищен.

      А, чего же тут открытого request . Они с нами воюют используя все методы и способы разведки, контрразведки, вербовки, диверсии, неотвратимостью моментального беспощадного наказания за пособничество врагу...
      А, мы с ними - работаем подставляя каждый раз обе щеки для удара, бесконечно ремонтируя за народные средства этот мост, выслушивая в сетях зачитываемые по бумажке извинения напакостивших ждунов, и как заявляет самый терпеливый в мире президент - готовые сесть за стол переговоров с (ублю.дочными - это я от себя ) укро-властями.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:15
    +2
    А не имеет ли тут место предательство.Судя по вопросу в конце статьи?
  3. Pavel Pavlovskiy
    Pavel Pavlovskiy Сегодня, 10:19
    +1
    И они герои походу на CNN

    Терроризм в чистом виде.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:19
    +1
    Кадры действительно довольно интересные и пропагандистский ролик профессионально снят есть над чем работать,для начала у нас видео наблюдение Крымского моста контролируется СБУ - сюрпрайз.Я в курсе что есть в свободном доступе видеокамеры но не на Крымском же мосту.Хороший пендаль для наших спецслужб,есть повод для ответа.Можно без медийности.
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:27
    0
    непонятно, как они оказались у CNN

    Вот так походя, между делом, лишь бы "горячее" в новости впихнуть, CNN подтвердили то, что у нас и без них, например, все знают - за всеми украинскими диверсиями торчат полосатые уши. И не СБУ "предоставила" это видео американцам, а американцы "ознакомили" СБУ. Ну, чтобы в курсе были, что они "совершили".
    Не исключаю, что с Украины утечка и произошла. Как у укровоенных вода в седалище держится - про то только глухой не знает. За-ради селюковской похвальбы расскажут и то, что знают, и то, чего не знают.
  6. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:31
    0
    Да, съемка атаки на мост явно с в/камеры, на ЖД мосту. Но ракурс у неё такой, будто её специально направили в точку атаки на конкретную опору. Неужели на каждую опору направлена штатная в/камера охраны моста? А если это снято с нештатной (чужой) камеры, то кто мог ходить по ЖД мосту для её установки, да точно в нужном месте?
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:32
    0
    Интересно, а в этот раз увидит солнцеликий красную линию.....