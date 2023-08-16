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«В это время Анкара пытается примирить стороны»: в турецкой прессе недовольны демонстрацией Россией трофейного БПЛА Bayraktar TB2

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«В это время Анкара пытается примирить стороны»: в турецкой прессе недовольны демонстрацией Россией трофейного БПЛА Bayraktar TB2

Россия наряду с другой военной техникой стран НАТО, используемой украинской армией, продемонстрировала на форуме «Армия-2023» трофейные БПЛА турецкого производства.


Привлекает внимание ударный беспилотник Bayraktar TB2 от Baykar, использовавшийся украинской армией, и квадрокоптер SERÇE от ASELSAN неясной принадлежности – неизвестно, был ли он захвачен в Сирии или в другой стране, такой как Украина или Ливия

- говорится в издании SavunmaSanayiST.

Как поясняется, с другой стороны, было видно, что Bayraktar TB2, который экспонировался на форуме, несет символику ВВС Украины и имеет под крылом высокоточные планирующие бомбы MAM-L и MAM-C. При этом обращают на себя внимание конструктивные дефекты у боеприпасов. Поэтому не ясно, являются ли они моделями или они получили повреждения в бою и прошли реставрацию перед выставкой.



На оснащении БПЛА SERÇE была замечена миниатюрная оптико-электронная система İSPINOZ.

Примечательно, что Российская Федерация выставляет вышеупомянутую продукцию турецкого ВПК в то время, когда Анкара прилагает большие усилия, пытаясь примирить стороны российско-украинского конфликта

- недовольно заявляется в турецкой прессе.
Использованы фотографии:
Readovka
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28 комментариев
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  1. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 10:47
    +32
    Тут без мата трудно коммент писать. Оружие они тоже для примирения на Украину поставляют?
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 11:27
      +6
      Ну да, ну да, Европа вон тоже оружие для Украины за счет фонда мира закупает. Миротворцы блин!
  2. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 10:47
    +21
    в то время, когда Анкара прилагает большие усилия, пытаясь примирить стороны российско-украинского конфликта


    ...поставляя на Украину оружие, ага.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 10:53
      +12
      ...поставляя на Украину оружие, ага.
      А так же строя завод на Украине по производству этих аппаратов.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:57
        -1
        Пока только заявляют о намерениях строить
      2. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 11:14
        +2
        Думаю, это бред. Ну кто в трезвом уме поедет в воюющую страну завод строить? Хотел бы я посмотреть на тех "строителей". Где вы таких идиотов найдёте? Это же не местных заставить, это надо своих квалифицированных везти.
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:47
    +24
    Турецкая сторона недовольна?А российская сторона должна быть довольна,что против неё применяются эти БПЛА?На что расчитывали поставляя Байрактары в зону СВО?
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:47
    +2
    Да ничего страшного нет, можно ещё и турецкими помидорами закидать, пусть ещё больше обижаются yes
  5. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 10:48
    +10
    Т.е поставками они довольны, а демонстрацией нет, представляю как они обидятся когда их завод по производству БПЛА на Украине в день открытия взлетит на воздух.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 10:55
      +5
      представляю как они обидятся когда из завод по производству БПЛА на Украине в день открытия взлетит на воздух.
      Надо чтобы он взлетал уже на этапе строительства - с максимальными жертвами среди строителей. Потом еще раз, на этапе установки/наладки оборудования. Потом в день открытия.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:51
    +7
    Турки взяли на себя наглость убивать русских и еще возмущаются, когда им об этом говорят!
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:52
    +7
    Анкара прилагает большие усилия, пытаясь примирить стороны российско-украинского конфликта

    ***

    ***
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:54
    +13
    А чего турки всполошились, они ранее заявляли, что после передачи техники она уже не турецкая..... Немчура вон молчит в тряпочку........
  9. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 10:56
    +8
    Перед посольством турецким их выставлять надо. Бредли перед американским, леопёрды перед немецким и т.д. Сожженные и разбитые.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:00
      +2
      Можно конечно, но 100% найдутся те кто сам или за денюжку под камеры станет приносить цветы к ним, а их в свою очередь будут паковать полицейские. Вы случаем за такую идею тут, денюжку не получили?
      1. БИАБИА
        БИАБИА Сегодня, 11:31
        0
        Канешна, уже грузовик цветов подготовил и три мешка евробаксов получил. Жду не дождусь, когда спаленных кошек подвезут good
  10. m4rtin.frost
    m4rtin.frost Сегодня, 10:56
    -2
    А как это байрактар попал целым и невридимым в плен? украинцы наверное подарили его!
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 11:14
      +2
      сьездите на выставку, узнайте, потом расскажете обществу.
      раз уж у вас такой непреодолимый интересс проснулся.
      1. Печорский
        Печорский Сегодня, 12:06
        +1
        Цитата: seamen2
        сьездите на выставку, узнайте, потом расскажете обществу.
        раз уж у вас такой непреодолимый интересс проснулся.

        Он не может. Если выйдет из квартиры, сразу под руки и на мобилизацию laughing
  11. Snay
    Snay Сегодня, 10:57
    +3
    "Ничего личного только бизнес.."
    Чего на турков пенять, если свои комерсы такие же?
  12. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 10:58
    +5
    Могут засунуть свою недовольство в одно место и как можно глубже! lol
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    +6
    когда Анкара прилагает большие усилия, пытаясь примирить стороны российско-украинского конфликта
    Шли бы вы с таким "примирением" куда по дальше. "Миротворцы" поставляющие оружие одной из сторон вооруженного конфликта не имеют морального права претендовать на миротворчество от слова совсем. Тем более высказывать недовольство показом своей техники участвующей в конфликте.
  14. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 11:02
    +3
    Смешные турки, пытаются усидеть на двух стульях, и думают, что никто этого не видит, ну - ну думайте дальше
  15. Павел Гунькин
    Павел Гунькин Сегодня, 11:06
    +4
    Не поставляете хохлам оружие,не будете обиженными.
  16. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:18
    +2
    Примечательно, что Российская Федерация выставляет вышеупомянутую продукцию турецкого ВПК в то время, когда Анкара прилагает большие усилия, пытаясь примирить стороны российско-украинского конфликта

    - недовольно заявляется в турецкой прессе.

    Алаверды:
    Примечательно, что Турция поставляет вышеупомянутую продукцию турецкого ВПК в Украину в то время, когда Россия прилагает большие усилия, пытаясь ранее и стремясь сейчас разрешить российско-украинский конфликт.
  17. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:11
    +1
    Может я что то не понимаю в логике ? Турция пытается примирить воюющие стороны ,но оружие посылает ВСУ .
    Каким это образом они выступают за мир
  18. Печорский
    Печорский Сегодня, 12:13
    +1
    О как бозбашники засуетились. Вместо возмущения надо больше над ошибками работать. А то создали себе идола в виде байратрактора и в своих влажных
    воспаленных фантазиях видели гибель России от этого уродца.
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:19
    +1
    «В это время Анкара пытается примирить стороны»: в турецкой прессе недовольны демонстрацией Россией трофейного БПЛА Bayraktar TB2
    . А чего так?
    Понятно, что против войск у которых нормальное, серьёзное ПВО, большие пепелац и не катят, одноразовый продукт, получается.. только и остаётся, что использовать их можно для... а для чего, собственно???