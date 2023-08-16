«В это время Анкара пытается примирить стороны»: в турецкой прессе недовольны демонстрацией Россией трофейного БПЛА Bayraktar TB2

Привлекает внимание ударный беспилотник Bayraktar TB2 от Baykar, использовавшийся украинской армией, и квадрокоптер SERÇE от ASELSAN неясной принадлежности – неизвестно, был ли он захвачен в Сирии или в другой стране, такой как Украина или Ливия

Примечательно, что Российская Федерация выставляет вышеупомянутую продукцию турецкого ВПК в то время, когда Анкара прилагает большие усилия, пытаясь примирить стороны российско-украинского конфликта

Россия наряду с другой военной техникой стран НАТО, используемой украинской армией, продемонстрировала на форуме «Армия-2023» трофейные БПЛА турецкого производства.- говорится в издании SavunmaSanayiST.Как поясняется, с другой стороны, было видно, что Bayraktar TB2, который экспонировался на форуме, несет символику ВВС Украины и имеет под крылом высокоточные планирующие бомбы MAM-L и MAM-C. При этом обращают на себя внимание конструктивные дефекты у боеприпасов. Поэтому не ясно, являются ли они моделями или они получили повреждения в бою и прошли реставрацию перед выставкой.На оснащении БПЛА SERÇE была замечена миниатюрная оптико-электронная система İSPINOZ.- недовольно заявляется в турецкой прессе.